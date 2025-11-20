Edit Profile
    Gita Jayanthi 2025: ఈ ఏడాది గీతా జయంతి ఎప్పుడు వచ్చింది? తేదీ, సమయం, పూజా విధానంతో పాటు పరిహారాలు తెలుసుకోండి!

    భగవద్గీత పుట్టిన రోజును గుర్తు చేసుకుంటూ ప్రతి ఏటా గీతా జయంతిని జరుపుకుంటారు. కురుక్షేత్ర యుద్ధ సమయంలో అర్జునుడికి కృష్ణుడు గీతను ఉపదేశించడం జరిగింది. పంచాంగం ప్రకారం చూసినట్లయితే ప్రతి ఏడాది మార్గశిర మాసం శుక్లపక్ష ఏకాదశి నాడు గీతా జయంతిని జరుపుకుంటాము. ఈ సంవత్సరం గీతా జయంతి ఎప్పుడు? 

    Published on: Nov 20, 2025 3:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    గీతా జయంతి 2025: హిందువులు జరుపుకునే ముఖ్యమైన పండుగల్లో గీతా జయంతి కూడా ఒకటి. భగవద్గీత పుట్టిన రోజును గుర్తు చేసుకుంటూ ప్రతి ఏటా గీతా జయంతిని జరుపుకుంటారు. కురుక్షేత్ర యుద్ధ సమయంలో అర్జునుడికి కృష్ణుడు గీతను ఉపదేశించడం జరిగింది. పంచాంగం ప్రకారం చూసినట్లయితే ప్రతి ఏడాది మార్గశిర మాసం శుక్లపక్ష ఏకాదశి నాడు గీతా జయంతిని జరుపుకుంటాము. ఈ సంవత్సరం గీతా జయంతి ఎప్పుడు? గీతా జయంతి తేదీ, శుభ సమయం మరియు మరిన్ని వివరాలను తెలుసుకుందాం.

    గీతా జయంతి తేదీ, సమయం (pinterest)
    గీతా జయంతి తేదీ, సమయం

    మార్గశిర మాసం శుక్లపక్ష ఏకాదశి తిథి నవంబర్ 30 రాత్రి 9:29కు ప్రారంభమవుతుంది. డిసెంబర్ 1 సాయంత్రం 7 గంటలకు ముగుస్తుంది. ఈ ప్రకారం డిసెంబర్ 1న గీతా జయంతిని జరుపుకోవాలి. గీతా జయంతి రాముడు సీతా వివాహ ధర్మం, గౌరవం, శాశ్వత ప్రేమకు ప్రత్యేకంగా జరుపుకుంటారు. శ్రీమద్ భగవద్గీత జననానికి గీతా జయంతి ప్రతీక. కృష్ణుడిని పూజిస్తారు.

    గీతా జయంతి చాలా పవిత్రమైన రోజు. ఆ రోజున శ్రీకృష్ణుని ప్రత్యేకించి ఆరాధిస్తారు. భగవద్గీత పారాయణం చేస్తే ఎంతో మంచి జరుగుతుందని చాలామంది నమ్మకం. అలాగే గీతా జయంతి నాడు చేసే దానధర్మాలకు కూడా విశేష ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఓం కృష్ణాయ నమః, ఓం శ్రీ కృష్ణ శరణం మమ అనే మంత్రాలను జపిస్తే మంచిది.

    గీతా జయంతి నాడు అద్భుత యోగాలు

    ఈసారి గీతా జయంతి నాడు శివవాస యోగంతో పాటు అభిజిత్ ముహూర్తం కూడా ఉంది. ఈ యోగాల సమయంలో కృష్ణుడిని ఆరాధిస్తే, కృష్ణుడి అనుగ్రహంతో సంతోషంగా ఉండొచ్చు. కోరికలు కూడా నెరవేరుతాయి.

    గీతా జయంతి నాడు ఈ ప్రత్యేక పరిహారాలను పాటించండి

    1. కృష్ణుడి ఫోటో లేదా విగ్రహం ముందు దీపారాధన చేసి ధూప, దీప, నైవేద్యాలను సమర్పించండి.
    2. గీతా జయంతి ఉపవాసం ఉంటే కూడా మంచిది. కృష్ణుడి అనుగ్రహంతో సంతోషంగా ఉండొచ్చు.
    3. సాత్విక ఆహారాన్ని తీసుకోండి. సాత్విక ఆహారం తినడం వలన మనసు, శరీరం రెండు ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి.
    4. పేదలకు వస్త్రాలు, డబ్బు, ఆహారం వంటివి దానం చేస్తే పుణ్యఫలితం లభిస్తుంది.
    5. తులసి పూజ చేస్తే కూడా విశేష ఫలితాన్ని పొందవచ్చు.
    6. శివ–పార్వతులను గీతా జయంతి నాడు ఆరాధించడం వలన సకల సంతోషాలు కలుగుతాయి.
    7. ఈ రోజు ‘ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ’ అనే మంత్రాన్ని జపిస్తే కృష్ణుని అనుగ్రహంతో సంతోషంగా ఉండొచ్చు.
