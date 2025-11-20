Edit Profile
    సంక్రాంతికి ఈ రాశుల వారి జీవితమే మారిపోతుంది, శుక్రాదిత్య రాజయోగంతో బోలెడు లాభాలు.. డబ్బు, పెళ్ళి, ఉద్యోగాలతో పాటు ఎన్నో

    గ్రహాలకు జీవితాలను మార్చే శక్తి ఉంటుంది. గ్రహ సంచారంలో మార్పులు చోటు చేసుకున్నప్పుడు ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో అనేక మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయి. శుక్రుడు ప్రేమ, విలాసాలు మొదలైన వాటికి కారకుడు. 2026లో శుక్రుడి రాశి మార్పు శుక్రాదిత్య రాజయోగంను తీసుకురాబోతోంది. 

    Published on: Nov 20, 2025 10:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు వాటి రాశులను మారుస్తూ ఉంటాయి. ఆ సమయంలో అశుభ యోగాలు, శుభయోగాలు ఏర్పడటం చూస్తూ ఉంటాం. గ్రహాలకు జీవితాలను మార్చే శక్తి ఉంటుంది. గ్రహ సంచారంలో మార్పులు చోటు చేసుకున్నప్పుడు ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో అనేక మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయి. శుక్రుడు ప్రేమ, డబ్బు, విలాసాలు మొదలైన వాటికి కారకుడు. 2026లో శుక్రుడి రాశి మార్పు శుక్రాదిత్య రాజయోగంను తీసుకురాబోతోంది. రాక్షసులకి గురువైనటువంటి శుక్రుడు జనవరి 13న మకర రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు.

    సంక్రాంతికి ఈ రాశుల వారి జీవితమే మారిపోతుంది, శుక్రాదిత్య రాజయోగంతో బోలెడు లాభాలు (pinterest)
    సంక్రాంతికి ఈ రాశుల వారి జీవితమే మారిపోతుంది, శుక్రాదిత్య రాజయోగంతో బోలెడు లాభాలు (pinterest)

    శుక్రాదిత్య రాజయోగం

    ఆ తర్వాత రోజు అంటే జనవరి 14న గ్రహాలకు రాజు అయినటువంటి సూర్యుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. సూర్యుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశించడంతో మకర సంక్రాంతి పండుగను మనం జరుపుకుంటాము. మకర రాశికి అధిపతి శని. జనవరి 14న శుక్రాదిత్య రాజయోగం మకర రాశిలో ఏర్పడుతుంది.

    రాజయోగం కొన్ని రాశుల వారి జీవితంలో అద్భుతమైన మార్పులను తీసుకురాబోతుంది. శుక్రాదిత్య రాజయోగం ఏ రాశుల వారికి అదృష్టం కలిసి వచ్చేలా చేస్తుంది? ఏ రాశి వారు ఎక్కువ లాభాలను పొందుతారు? అనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

    శుక్రాదిత్య రాజయోగంతో ఈ రాశుల వారి జీవితంలో ఊహించని లాభాలు

    సూర్యుడు, శుక్రుడు మకర రాశిలో సంయోగం చెందినప్పుడు ఏర్పడుతుంది. ఇది చాలా శుభప్రదమైనది. శుక్రుడు మకర రాశిలో ఫిబ్రవరి 6 వరకు ఉంటుంది. మొత్తం 22 రోజుల పాటు ఈ రాజయోగం కొనసాగుతుంది. ఈ రాజయోగం కొన్ని రాశుల వారి జీవితంలో అనేక మార్పులను తీసుకురాబోతోంది. మరి అదృష్ట రాశులు ఎవరో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

    1.వృషభ రాశి

    వృషభ రాశి వారికి శుక్రాదిత్య రాజయోగం బాగా కలిసి వస్తుంది. ఆర్థికపరంగా బాగుంటుంది. వృషభ రాశి వారు ఈ రాజయోగంతో కెరీర్‌లో, బిజినెస్‌లో బాగా రాణిస్తారు. ప్రమోషన్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది. జీతాలు పెరగవచ్చు. కొత్త అవకాశాలు వస్తాయి. వ్యాపారస్తులకు ఎక్కువ లాభాలు వస్తాయి. పెళ్లి కాని వారు జీవిత భాగస్వామిని పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ప్రభుత్వ రంగాల్లో పని చేసేవారు విజయాలు సాధిస్తారు.

    2.మకర రాశి

    మకర రాశి వారికి శుక్రాదిత్య రాజయోగం అనేక విధాలుగా కలిసివస్తుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు ఆనందంగా ఉంటారు. కెరీర్‌లో, వ్యాపారంలో ఎక్కువ మార్పులు చూస్తారు. సంతోషం, ప్రశాంతత, డబ్బు లభిస్తాయి. విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడుపుతారు. పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులను పూర్తిచేస్తారు. పెళ్లి కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారు జీవిత భాగస్వామిని పొందే అవకాశం ఉంది.

    3.తులా రాశి

    తులా రాశి వారికి శుక్రాదిత్య రాజయోగం బాగా కలిసి వస్తుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారి లక్ష్యాలు నెరవేరుతాయి. ప్రాపర్టీలను కొనుగోలు చేస్తారు. కొత్త వాహనాలను కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే ఎక్కువ లాభాలు వస్తాయి. శుభవార్తలు వింటారు. మొత్తానికి ఈ యోగం ఈ రాశి వారికి అనేక విధాలుగా కలిసివస్తుంది.

