నవంబర్ 26, 2025 తెలుగు పంచాంగం.. అమృత కాలం, దుర్ముహుర్తం

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయణం, శరత్ ఋతువు
మాసం (నెల): కార్తీక మాసం
పక్షం: కృష్ణపక్షం
వారం: బుధవారం
తిథి: షష్టి రాత్రి 11:58 వరకు తరవాత సప్తమి
నక్షత్రం: శ్రవణ రాత్రి 1.21 వరకు తరవాత ధనిష్ఠ
యోగం: వృద్ధి మధ్యాహ్నం 12.35 వరకు
కరణం: కౌలవా ఉదయం 11.31 వరకు తైతుల రాత్రి 11:58 వరకు
అమృత కాలం: మధ్యాహ్నం 2:26 నుంచి సాయంత్రం 4:09 వరకు
వర్జ్యం: తెల్లవారుజామున 5.42 నుంచి ఉదయం 7.22 వరకు
దుర్ముహుర్తం: ఉదయం 11:41 నుంచి మధ్యాహ్నం 12:25 వరకు
రాహుకాలం: మధ్యాహ్నం 12.033 నుంచి మధ్యాహ్నం 1.26 వరకు
యమగండం: ఉదయం 7.54 నుంచి ఉదయం 9.17 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం