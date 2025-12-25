Ketu Transit: అంతుచిక్కని కేతువు సంచారం, 2026 జనవరి నుండి అద్భుతాలను చూపుతుంది.. ఈ 3 రాశులకు అకస్మాత్తుగా డబ్బు!
గ్రహాల సంచారంలో మార్పులు వస్తే, అది అన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో కూడా అనేక మార్పులను తీసుకొస్తుంది. గ్రహాలు కాలానుగుణంగా వాటి రాశులను, నక్షత్రాలను మారుస్తూ ఉంటాయి. అలాంటప్పుడు శుభ యోగాలు, అశుభ యోగాలు ఏర్పడడం చూస్తూ ఉంటాం. 2026 జనవరిలో కేతువు పూర్వఫాల్గుణి నక్షత్రం మొదటి పాదంలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు.
Horoscope Ketu 2026: గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు వాటి రాశులను మారుస్తూ ఉంటాయి. గ్రహాల సంచారంలో మార్పులు వస్తే, అది అన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో కూడా అనేక మార్పులను తీసుకొస్తుంది. గ్రహాలు కాలానుగుణంగా వాటి రాశులను, నక్షత్రాలను మారుస్తూ ఉంటాయి. అలాంటప్పుడు శుభ యోగాలు, అశుభ యోగాలు ఏర్పడడం చూస్తూ ఉంటాం. కొన్ని సార్లు రెండు, మూడు గ్రహాల సంయోగం కూడా ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. అది కూడా అన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో అనేక మార్పులను తీసుకు వస్తుంది.
కేతువు సంచారం
రాహువు, కేతువులను నీడ గ్రహాలుగా భావిస్తారు. కేతువు సంచారం కొన్నిసార్లు నష్టాలను తీసుకొస్తుంది, కొన్నిసార్లు లాభాలను కూడా అందిస్తుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో కేతువు సంచారం కారణంగా కొన్ని రాశుల వారు విపరీతమైన అదృష్టాన్ని పొందుతారు. 2025 ఇక త్వరలోనే పూర్తికాబోతోంది. 2026లోకి అడుగుపెట్టబోతున్నాము. 2026లో ప్రధాన గ్రహాల సంచారంలో అనేక మార్పులు ఉన్నాయి. త్వరలోనే కేతువు తన వేగాన్ని మార్చబోతున్నాడు.
ప్రస్తుతం కేతువు సింహరాశిలో సంచారం చేస్తున్నాడు. అయితే, సింహ రాశిలో ఉన్న కేతువు త్వరలోనే నక్షత్రాలు, రాశులను మార్చబోతున్నాడు. కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభంలో కేతువు కదలికల్లో మార్పు రాబోతోంది. ప్రస్తుతం కేతువు పూర్వఫాల్గుణి నక్షత్రం రెండవ పాదంలో ఉన్నాడు. 2026 జనవరిలో కేతువు పూర్వఫాల్గుణి నక్షత్రం మొదటి పాదంలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. ఇలా కేతువు నక్షత్ర సంచారంలో మార్పు రావడంతో కొన్ని రాశుల వారికి విపరీతమైన అదృష్టం కలగబోతోంది. మరి అదృష్ట రాశులు ఎవరు? ఏ రాశుల వారికి కేతువు సంచారం లాభదాయకంగా ఉండబోతోందో తెలుసుకుందాం.
జనవరి 2026లో కేతువు సంచారంలో మార్పు.. ఈ రాశుల వారికి అద్భుతాలు
1.సింహ రాశి:
సింహ రాశి వారికి కేతువు సంచారం బాగా కలిసి రాబోతోంది. సింహ రాశి వారు అనేక లాభాలను పొందుతారు. పురోగతి మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. ప్రేమ జీవితంలో ఆనందం ఎక్కువవుతుంది. ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. పిల్లలకు సంబంధించి శుభవార్తలు వింటారు. ఆర్థికపరంగా కూడా అనేక లాభాలను పొందుతారు. కెరీర్లో స్నేహితుల నుంచి మీకు మద్దతు వస్తుంది. కొత్త బాధ్యతలను కూడా చేపడతారు.
2.వృశ్చిక రాశి:
వృశ్చిక రాశి వారికి కేతువు సంచారం శుభ ఫలితాలను తీసుకు రానుంది. ఈ రాశి వారికి ఈ సమయంలో అదృష్టం పెరుగుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా బాగుంటుంది. వ్యాపారస్తులకు కూడా ఇది మంచి సమయం. ఆరోగ్యం కూడా మెరుగుపడుతుంది. మొత్తం మీద కేతువు సంచారం ఈ రాశి వారికి బాగా కలిసి రాబోతోంది.
3.వృషభ రాశి:
వృషభ రాశి వారికి కేతువు సంచారం ప్రయోజనకరంగా ఉండబోతోంది. పెట్టుబడుల నుంచి ఎక్కువ రాబడి వస్తుంది. ప్రతి పనిలో విజయాన్ని అందుకుంటారు. కుటుంబంలో ఆనందం పెరుగుతుంది. స్నేహితులతో పర్యటనకు వెళ్తారు. భాగస్వామితో వస్తున్న సమస్యలు తగ్గుతాయి. ఆనందంగా ఉంటారు.