    Numerology: ఈ రోజుల్లో జన్మించిన వ్యక్తులు గొప్ప విజయాన్ని పొందుతారు.. రాహువు అనుగ్రహంతో హటాత్తుగా ఆర్థికంగా లాభపడతారు!

    సంఖ్యాశాస్త్రంలో సంఖ్య 4 అత్యంత మర్మమైన, శక్తివంతమైన సంఖ్యలలో ఒకటిగా పరిగణించబడుతుంది. ఈ సంఖ్య ఆకస్మిక మార్పులు, ఊహించని విజయం మరియు పెద్ద డబ్బు లాభాల గ్రహం అయిన రాహు గ్రహాన్ని సూచిస్తుంది. ఈ రోజుల్లో జన్మించిన వ్యక్తులు గొప్ప విజయాన్ని పొందుతారు. రాహువు అనుగ్రహంతో హటాత్తుగా ఆర్థికంగా లాభపడతారు.

    Published on: Dec 15, 2025 4:30 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    సంఖ్యాశాస్త్రంలో సంఖ్య 4 అత్యంత మర్మమైన, శక్తివంతమైన సంఖ్యలలో ఒకటిగా పరిగణించబడుతుంది. ఈ సంఖ్య ఆకస్మిక మార్పులు, ఊహించని విజయం మరియు పెద్ద డబ్బు లాభాల గ్రహం అయిన రాహు గ్రహాన్ని సూచిస్తుంది.

    Numerology: ఈ రోజుల్లో జన్మించిన వ్యక్తులు గొప్ప విజయాన్ని పొందుతారు
    Numerology: ఈ రోజుల్లో జన్మించిన వ్యక్తులు గొప్ప విజయాన్ని పొందుతారు

    రాడిక్స్ నెంబర్ 4

    ఏదైనా నెలలో 4, 13, 22 లేదా 31వ తేదీల్లో జన్మించిన వ్యక్తులకు సంఖ్య 4 ఉంటుంది. అలాంటి వారు కష్టపడి పని చేస్తారు, ఓపిక కలిగినవారు, వినూత్నమైన వారు మరియు పుట్టుకతోనే పోరాడే స్వభావం కలిగిన వారు. రాహువు యొక్క ప్రత్యేక కృప వీరిపై ఉంటుంది. ఇది జీవితంలో కొంతకాలం తరువాత హటాత్తుగా గొప్ప విజయం మరియు సంపదకు దారితీస్తుంది. వారి తీరు, ప్రవర్తన, లక్షణాలు, రహస్యాలను ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.

    సున్నిత మనస్కులు

    రాడిక్స్ 4 ఉన్న వ్యక్తులు బయట ప్రశాంతంగా, గంభీరంగా కనిపిస్తారు, కానీ లోపల చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా, విప్లవాత్మకంగా ఉంటారు. సహనం ఎక్కువ. వారు సంవత్సరాలుగా కష్టపడి పనిచేస్తారు. దీనిని ఎప్పటికీ వదులుకోరు. రాహువు ప్రభావం వల్ల వారి స్వభావం కొంచెం తిరుగుబాటుదారుడిగా మరియు భిన్నంగా ఉంటుంది.

    ఈ రంగాల్లో ఆసక్తి ఎక్కువ

    నెంబరు 4 వ్యక్తులు టెక్నాలజీ, రీసెర్చ్, ఇంజినీరింగ్, పాలిటిక్స్, న్యాయ విద్యకు సంబంధించిన రంగాలపై ఆసక్తి కలిగి ఉంటారు. వీరికి నాయకత్వ సామర్థ్యం ఉంటుంది, అయితే వారు తొందరపడరు. రాహువు దయతో వారి వ్యక్తిత్వం చాలా బలంగా ఉంటుంది. వారు క్లిష్ట సమయాల్లో కూడా ధైర్యంగా పోరాడతారు. అయినప్పటికీ, కొన్నిసార్లు వారు చిరాకు వస్తుంది లేదా ఒంటరిగా ఉండే స్వభావంతో కనిపించవచ్చు. కానీ ఈ లక్షణమే వారిని విజయవంతం చేస్తుంది.

    ప్రేమ మరియు వైవాహిక జీవితం

    ప్రేమ విషయంలో నెంబరు 4 వ్యక్తులు చాలా సీరియస్‌గా, నమ్మకంగా ఉంటారు. వారు త్వరగా ప్రేమలో పడరు, కానీ ఒకసారి ప్రేమలో పడితే జీవితాంతం అంకితభావంతో ఉంటారు. వీరి వైవాహిక జీవితం ప్రారంభంలో కొంచెం వివాదాస్పదంగా ఉండవచ్చు, కానీ రాహు దయతో తరువాత చాలా సంతోషంగా మారుతుంది.

    విజయాలు

    జీవిత భాగస్వామిని అర్థం చేసుకుంటారు, మద్దతు ఇస్తారు. పిల్లల ఆనందం కోరుకుంటారు. అమ్మాయిల విషయంలో ఈ సంఖ్యల వారు ముఖ్యంగా కెరీర్ ఆధారితంగా ఉంటుంది. నెంబరు 4లో ఉన్న అమ్మాయిలు వివాహం తర్వాత కూడా విజయం సాధిస్తారు. వారు తమ భావాలను బహిరంగంగా వ్యక్తీకరించడం నేర్చుకోవాలి, లేకపోతే అపార్థాలు సంభవించవచ్చు.

    ఆరోగ్యం

    ఆరోగ్య పరంగా వీరు చర్మ సమస్యలు, నరాల సమస్యలు, మానసిక ఒత్తిడి లేదా ఇతర సమస్యలతో బాధపడచ్చు. రాహువు ప్రభావం వల్ల కొన్నిసార్లు నిరాశ లేదా నిద్రలేమి కూడా కలగవచ్చు. మాదక ద్రవ్యాలు మరియు తప్పుడు సాంగత్యానికి దూరంగా ఉండాలి.

    పరిహారాలు

    రాహును బలోపేతం చేయడానికి శనివారం ఉపవాసం ఉంచండి. నల్ల నువ్వులు, ఆవ నూనె లేదా ఇనుమును దానం చేయండి. “ఓం రాహవే నమః” మంత్రాన్ని జపించండి. జ్యోతిష్కుడిని సంప్రదించిన తరువాత రత్నాన్ని ధరించవచ్చు. నెంబరు 4 ఉన్న వ్యక్తులు రాహు గ్రహానికి ఇష్టమైనవారు. వారి జీవితం ప్రారంభంలో కష్టాలతో నిండి ఉంటుంది, కానీ చివరికి గొప్ప విజయం మరియు అపారమైన సంపద వారిని చేరుతుంది.

