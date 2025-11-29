శని దోషాలు తొలగిపోయి సంతోషంగా ఉండాలంటే శనివారం నాడు ఇలా చేస్తే మంచిది!
శని దేవుడు కర్మఫలదాత. ఆయన అనుగ్రహం ఉంటే జీవితం అద్భుతంగా ఉంటుంది. జాతకంలో శని దోషం ఉన్నట్లయితే అనారోగ్య సమస్యలు, ఆర్థిక ఇబ్బందులు, వృత్తిలో ఆటంకాలు ఇలాంటివి చూస్తూ ఉంటాం. అయితే శని అనుగ్రహం కలిగి సంతోషంగా ఉండాలి అనుకుంటే, శని ప్రభావం తగ్గాలంటే శనివారం నాడు ఇలా చేయడం మంచిది.
శనివారం నాడు ఇలా చేస్తే శని దేవుని అనుగ్రహంతో సంతోషంగా ఉండొచ్చు. శనివారం నాడు శని దేవుని ఆలయానికి వెళ్లి శని దేవుని ఆరాధించాలి. నెయ్యితో దీపారాధన చేసి, నల్ల నువ్వులను సమర్పించాలి. శనివారం శని మంత్రం లేదా గాయత్రి మంత్రాన్ని పఠిస్తే శని దోష బాధల నుంచి బయటపడడానికి వీలవుతుంది.
శనివారం నాడు దానం:
శనివారం నాడు ఆహారం, వస్త్రాలు, ధనం వంటి వాటిని దానం చేస్తే శని దేవుని అనుగ్రహం కలిగి శని దేవుడిని సంతోషపరచచ్చు. అనుగ్రహం కలగాలంటే నల్ల దుస్తులు, శనగపిండి, నువ్వులు, నెయ్యి లాంటి వస్తువులను దానం చేయడం మంచిది.
శివుడు, హనుమంతుడు:
శని దోషం తొలగిపోవడానికి శివుడు, హనుమంతుడిని ఆరాధించాలి. శివుని లింగరూపానికి బిల్వపత్రాలతో అర్చన చేస్తే చాలా మంచిది. అలాగే ఆవు పాలను కూడా సమర్పించండి. శనివారం నాడు హనుమాన్ చాలీసా, సుందరాకాండ పారాయణం చేస్తే శని గ్రహం శాంతించి శని అనుగ్రహాన్ని పొందడానికి వీలవుతుంది.
శని దోషం తగ్గడానికి ఈ ప్రత్యేక పద్ధతులను కూడా పాటించొచ్చు:
శనివారం నాడు శని దోషం తగ్గడానికి కాకులకు అన్నం, పప్పు పెట్టండి. అలాగే ఆలయంలో నవగ్రహ పూజలు చేయించడం, సుందరాకాండ పారాయణం, హనుమాన్ భజనలు వంటివి చేస్తే మంచిది.
శనివారం ఉదయం త్వరగా నిద్రలేచి స్నానం చేసి ఉపవాసం ఉంటే మంచిది.
"ఓం శనైశ్చరాయ నమః" అనే మంత్రాన్ని 108 సార్లు పఠిస్తే కూడా శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. బాధలు, ఆటంకాలు అన్నీ తొలగిపోయి మానసిక ప్రశాంతతను కూడా పొందడానికి వీలవుతుంది.
గమనిక : ఈ కథనంలో మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు పూర్తిగా నిజమైనది, ఖచ్చితమైనది అని మేము చెప్పలేము. నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు ఖచ్చితంగా సంబంధిత రంగంలోని నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.
