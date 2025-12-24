Edit Profile
    ఈరోజు సంకటహర చతుర్థి.. శుభ సమయం, పూజా విధానం వివరాలు ఇవిగో!

    ఈ రోజు పుష్య శుక్ల చతుర్థి. ప్రతి నెలా చతుర్థి తిథి రోజున ఉపవాసం ఉండి భక్తి శ్రద్దలతో గణపతిని పూజిస్తారు. హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం ఉదయ తిథి ఉండడంతో ఈరోజు సంకటహర చతుర్థి ఉపవాసం ఉండాలి. ఏ పూజ చేసినా, ఏ శుభకార్యాన్ని మొదలు పెట్టినా కూడా ఎలాంటి విఘ్నాలు రాకుండా ఉండాలని గణపతిని ఆరాధిస్తాము.

    Published on: Dec 24, 2025 9:28 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    సంకటహర చతుర్థి 2025: ఈ రోజు పుష్య మాసం శుక్ల పక్షం విఘ్నేశ్వర చతుర్థి. ప్రతి నెలా చతుర్థి తిథి రోజున ఉపవాసం ఉండి భక్తి శ్రద్దలతో గణపతిని పూజిస్తారు. హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం ఉదయ తిథి ఉండడంతో ఈరోజు సంకటహర చతుర్థి ఉపవాసం ఉండాలి. ఏ పూజ చేసినా, ఏ శుభకార్యాన్ని మొదలు పెట్టినా కూడా ఎలాంటి విఘ్నాలు రాకుండా ఉండాలని మొట్ట మొదట గణపతిని ఆరాధిస్తాము, గణేశుడిని భక్తి శ్రద్దలతో పూజిస్తారు.

    ఈరోజు సంకటహర చతుర్థి.. శుభ సమయం, పూజా విధానం వివరాలు
    ఈరోజు సంకటహర చతుర్థి.. శుభ సమయం, పూజా విధానం వివరాలు

    చతుర్థి ఉపవాసం కూడా గణేశుడికి అంకితం చేయబడింది. సంకటహర చతుర్థి ఉపవాసాన్ని సరిగ్గా పాటించడం ద్వారా, జీవితంలో ఆనందం మరియు శ్రేయస్సుకు లోటు ఉండదు. సంకటహర చతుర్థి రోజున శుభ సమయాలు, పద్ధతులు మరియు పూజా మంత్రాలను తెలుసుకుందాం.

    సంకటహర చతుర్థి శుభ సమయాలు

    శుభ సమయం -ఉదయం 11:19 నుండి మధ్యాహ్నం 01:11 వరకు

    వ్యవధి - 01 గంట 52 నిమిషాలు

    నిషిద్ధ చంద్రుడిని చూసే సమయం - ఉదయం 10:16 నుండి రాత్రి 09:26 వరకు

    వ్యవధి - 11 గంటల 10 నిమిషాలు

    చతుర్థి తిథి ప్రారంభం- డిసెంబర్ 23, మధ్యాహ్నం 12:12 గంటలకు

    చతుర్థి తిథి ముగింపు - డిసెంబర్ 24, 2025న మధ్యాహ్నం 01:11 గంటలకు

    విజయ ముహూర్తం - 02:04 నుండి 02:45 వరకు

    గోధులి ముహూర్తం - సాయంత్రం 05:28 నుండి సాయంత్రం 05:55 వరకు

    సాయంత్రం సంధ్య - సాయంత్రం 05:30 నుండి 06:53 వరకు

    అమృత కాలం - రాత్రి 09:23 నుండి 11:04 వరకు

    నిషితా ముహూర్తం - రాత్రి 11:54 నుండి 12:48 వరకు

    లాభ - ఉన్నతి ఉదయం 07:11 నుండి 08:29 వరకు

    అమృత - సర్వోత్తం ఉదయం 08:29 నుండి 09:46 వరకు

    సంకటహర చతుర్థి పూజా విధానం:

    • ఉదయాన్నే స్నానం చేసి శుభ్రమైన దుస్తులు ధరించాలి. పూజా విధానాన్ని పాటిస్తూ గణేశుడిని ఆరాధించండి.
    • వినాయకుడికి గరిక, ఎర్రటి పుష్పాలను సమర్పించండి.
    • లడ్డూ, ఉండ్రాళ్ళు, బెల్లం నైవేద్యం పెట్టండి.
    • 21 గరికలు వినాయకుడికి సమర్పించండి. గణేష్ స్తోత్రం లేదా గణేష్ శ్లోకాలను చదువుకోండి.
    • సంకటహర చతుర్థి ఉపవాస కథను పఠించండి. చివరగా క్షమాపణ చెప్పుకుని ప్రార్థించండి.
    News/Rasi Phalalu/ఈరోజు సంకటహర చతుర్థి.. శుభ సమయం, పూజా విధానం వివరాలు ఇవిగో!
    News/Rasi Phalalu/ఈరోజు సంకటహర చతుర్థి.. శుభ సమయం, పూజా విధానం వివరాలు ఇవిగో!
