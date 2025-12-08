Vastu Shastra: పూజ గదిలో కలిసి ఉంచకూడని 4 దేవుళ్ళు, దేవతల విగ్రహాలు.. ఇలా చేస్తే తీవ్ర నష్టం కలగవచ్చు చూసుకోండి
వాస్తు ప్రకారం పాటించడం వలన ఇబ్బందులు కూడా తొలగిపోతాయి. వాస్తు దోషాల నుంచి కూడా బయటపడొచ్చు. చాలా మంది వాస్తు ప్రకారం అనుసరిస్తూ ఉంటారు, కానీ కొంత మంది తెలియక పొరపాట్లు చేస్తూ ఉంటారు. పూజ గది విషయంలో కొన్ని వాస్తు నియమాలను పాటించాలి. పూజ గదిలో పెట్టే దేవుళ్ల విగ్రహాల విషయంలో ఈ తప్పు చెయ్యద్దు.
మరి, దేవుళ్ల విగ్రహాల విషయంలో ఎలాంటి పొరపాట్లు చేయకూడదో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. పూజ గదిలో విగ్రహాలు పెట్టేటప్పుడు ఈ తప్పులు చేయకుండా చూసుకోవాలి. ఇలాంటి రెండు విగ్రహాలు ఒకే చోట ఉన్నప్పుడు సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. మరి మీరు కూడా ఇలాంటి తప్పులు చేస్తున్నారా, ఇప్పుడే తెలుసుకోండి.
పూజ గదిలో దేవుళ్ల విగ్రహాలు
ఇంట్లో పూజ గదిలో దేవుళ్ల విగ్రహాలని పెట్టేటప్పుడు కొన్ని వాస్తు నియమాలను పాటించాలి. పూజగది ప్రశాంతంగా ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి. పూజ గది నుంచి సానుకూల శక్తి ప్రవహించేలా చూసుకోవాలి. ఇవన్నీ జరగాలంటే, పూజగది శుభ్రంగా ఉండాలి. దాంతో పాటుగా విగ్రహాల విషయంలో కొన్ని తప్పులు చేయకూడదు.
1.హనుమంతుడు, శని విగ్రహాలు
పూజ గదిలో హనుమంతుడు, శని విగ్రహాలు రెండు పక్క పక్కన ఉండడం మంచిది కాదు. శని దేవుని పూజ గదిలో పెట్టాలనుకుంటే, హనుమంతుడు పక్కన పెట్టకుండా చూసుకోండి. ఈ రెండు విగ్రహాలు పక్కపక్కన ఉంటే సమస్యలు వస్తాయి, ప్రోత్సాహం తగ్గిపోతుంది. రెండు విగ్రహాల శక్తులు వేరువేరు కాబట్టి వేరుగా ఉంచాలి.
2.కాళీమాత, లక్ష్మీదేవి
పూజ గదిలోఈ రెండు విగ్రహాలు పక్క పక్కన పెట్టడం మంచిది కాదు. లక్ష్మీదేవి ప్రశాంతత, డబ్బుకి చిహ్నం. ఈ పొరపాటు కూడా చేయకుండా చూసుకోవాలి.
3.రెండు శివలింగాలు
శివలింగాలను పెట్టినప్పుడు రెండు శివలింగాలు పక్కపక్కన లేకుండా చూసుకోండి. అలాగే, శివలింగాన్ని ఇంట్లో పెట్టినప్పుడు రోజు బిల్వ పత్రాలను సమర్పించండి.
4.ఒకే చోట ఒకే రకమైన విగ్రహాలు పెట్టకూడదు.
పూజ గదిలో ఒకే దేవుడికి సంబంధించిన రెండు, మూడు విగ్రహాలు ఉండకూడదు, ఒకటి ఉంటే సరిపోతుంది. అలాగే ఆ విగ్రహాలని ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేస్తూ ఉండండి.
5.పగిలిపోయిన, విరిగిపోయిన విగ్రహాలు
వాస్తు ప్రకారం పగిలిపోయిన విరిగిపోయిన విగ్రహాలు ప్రతికూల శక్తిని కలిగిస్తాయి, సానుకూల శక్తిని తొలగిస్తాయి. కాబట్టి అలాంటి వాటిని పూజ గది నుంచి తొలగించడం మంచిది.
