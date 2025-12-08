Edit Profile
    Garuda Puranam: పొరపాటున కూడా చనిపోయిన వారికి చెందిన ఈ 4 వస్తువులను ఉపయోగించకండి.. సమస్యలు పెరుగుతాయి!

    Published on: Dec 08, 2025 8:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    చనిపోయిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ కదలనంత వరకు, అతని శక్తి అతని వస్తువులలో ఉంటుందని గరుడ పురాణంలో స్పష్టంగా వ్రాయబడింది. మనం వారి వస్తువులను భావోద్వేగ స్థితిలో ధరించినా లేదా ఉపయోగించినా, ఆ శక్తి మనకు వస్తుంది. పితృ దోషాలను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. దీని వల్ల ఇంట్లో గొడవలు, డబ్బు కోల్పోవడం, అస్వస్థత మరియు మానసిక అశాంతికి దారి తీస్తుంది. గరుడ పురాణం ప్రకారం చనిపోయిన వ్యక్తి తాలూకా ఈ వస్తువులను వాడడం వలన నష్టాలు ఎదురవుతాయి.

    గరుడ పురాణం ప్రకారం చనిపోయిన వ్యక్తి తాలూకా ఈ వస్తువులను వాడడం మంచిది కాదు
    1.గడియారం

    గడియారం ఒక వ్యక్తి జీవిత కాలానికి చిహ్నమని చెప్పబడింది. చనిపోయిన వ్యక్తి యొక్క గడియారాన్ని ధరించడం అతని వయస్సు మరియు సమయం యొక్క ప్రతికూల శక్తిని పెంచుతుంది. ఇది మీ పనిలో అంతరాయాలకు దారి తీస్తుంది. చాలా ఇళ్లలో, చనిపోయిన వ్యక్తికి గడియారం ధరించిన తరువాత, ఉద్యోగం మరియు వ్యాపారంలో నిరంతర నష్టం కనిపించింది.

    2.దుస్తులు

    చనిపోయిన వ్యక్తి దుస్తులు ధరించవద్దు. అది కూడా ప్రతికూల ప్రభావాలను కలిగిస్తుంది. చనిపోయిన వ్యక్తి దుస్తులను ధరించడం వారి అనారోగ్యం, దుఃఖం వంటివి కలుగుతాయి. చనిపోయిన వారి దుస్తులు ఎంత కొత్తవి మరియు ఖరీదైనవి అయినా ఎప్పుడూ ధరించకూడదని గరుడ పురాణంలో కఠినమైన హెచ్చరిక ఉంది. ఇది ఇంట్లో పితృ దోషానికి దారితీస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులు మళ్లీ మళ్లీ వ్యాధులతో బాధపడటం ప్రారంభిస్తారు.

    3.చెప్పులు

    చెప్పులు నేరుగా భూమికి అనుసంధానించబడి ఉంటాయి. చనిపోయిన వ్యక్తి యొక్క బూట్లు లేదా చెప్పులు ధరించడం వారి ప్రయాణం యొక్క ప్రతికూల శక్తిని మీతో కదిలిస్తుంది. ఇది ఇంట్లోకి వచ్చే ఆనందం, శ్రేయస్సును ఆపివేస్తుందని.. కుటుంబం ఎల్లప్పుడూ సంఘర్షణలో ఉంటుందని గరుడ పురాణంలో చెప్పబడింది. ముఖ్యంగా నల్ల బూట్లను పొరపాటున కూడా వేసుకోవద్దు.

    4.ఆభరణాలు

    మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆభరణాలు బంగారు మరియు వెండి ఆభరణాలు మరణించిన వ్యక్తికి దగ్గరగా ఉంటాయి. చనిపోయిన వారి ఆభరణాలను ఎప్పుడూ ధరించకూడదని గరుడ పురాణంలో స్పష్టంగా వ్రాయబడింది.

    ఇవి వారి ఆత్మలతో ఎక్కువగా అనుసంధానించబడి ఉంటాయి. వీటిని ధరించడం వల్ల లోపాలు ఏర్పడటమే కాకుండా, ఇంట్లో అశాంతి, డబ్బు నష్టం మరియు పిల్లల సంబంధిత సమస్యలకు దారితీస్తుంది. చాలా కుటుంబాల్లో చనిపోయిన తల్లిదండ్రులు ఆభరణాలు ధరించిన తర్వాత నష్టాలు కలిగాయి.

    గరుడ పురాణం ప్రకారం పరిహారాలు:

    చనిపోయాక 13 వ రోజున లేదా శ్రార్ధ కర్మలు తరువాత మరణించిన వారి వస్తువులన్నింటినీ దానం చేయండి. బ్రాహ్మణులకు లేదా పేదలకు వాచీలు, ఆభరణాలు, బూట్లు మరియు చెప్పులను దానం చేయండి. బట్టలు ఉతికి దేవాలయానికి లేదా అనాథాశ్రమానికి ఇవ్వాలి.

    ఆభరణాలను గంగా జలంతో శుద్ధి చేసి ఆలయంలో సమర్పించాలి. ప్రతి అమావాస్య నాడు పూర్వీకుల పేరిట దీపం వెలిగించి క్షమాపణ అడగండి. మరణించిన వారి వస్తువులను దానం చేయడం వల్ల వారి ఆత్మకు శాంతి లభిస్తుందని, పూర్వీకుల కృప ఇంట్లో ఉంటుందని గరుడ పురాణం చెప్తోంది.

