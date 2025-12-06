Shani: రాబోయే 7 నెలలు ఈ రాశులకు కనీవినీ ఎరుగని విధంగా లాభాలు.. శని అనుగ్రహంతో డబ్బు, అదృష్టం, పదోన్నతులు ఇలా ఎన్నో
గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు వాటి రాశులను మారుస్తూ ఉంటాయి. గ్రహాల సంచారంలో మార్పు వచ్చినపుడు జీవితంలో అనేక మార్పులను తీసుకొస్తుంది. శని మనం చేసే పనులను బట్టి ఫలితాలను ఇస్తాడు. శని సంచారంతో రాబోయే 7 నెలలు ఈ రాశులకు శుభ ఫలితాలు. శని శుభ సంచారం కారణంగా, ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా మెరుగ్గా ఉంటుంది.
శని సంచారం 2026: గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు వాటి రాశులను మారుస్తూ ఉంటాయి. గ్రహాల సంచారంలో మార్పు వచ్చినపుడు జీవితంలో అనేక మార్పులను తీసుకొస్తుంది. శని మనం చేసే పనులను బట్టి ఫలితాలను ఇస్తాడు. మంచి పనులు చేస్తే మంచి ఫలితాలు ఎదురవుతాయి. అదే చెడ్డ పనులు చేస్తే చెడ్డ ఫలితాలు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. ఎలా అయితే గ్రహాలు కాలానుగుణంగా వాటి రాశులను మారుస్తూ ఉంటాయో, శని కూడా కాలానుగుణంగా రాశులను మారుస్తూ ఉంటాడు. ఆ సమయంలో మంచి ఫలితాలు, చెడ్డ ఫలితాలు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. శని నెమ్మదిగా కదులుతాడు. న్యాయాన్ని ప్రేమించే గ్రహంగా పరిగణిస్తారు.
శనికి ప్రతి కదలిక కూడా ఎంతో ప్రభావితంగా ఉంటుంది. ప్రస్తుతం శని మీనరాశిలో ఉన్నాడు. మీనరాశికి అధిపతి గురువు. శని రాశిచక్రాన్ని మార్చి కుంభ రాశి నుంచి మీన రాశిలోకి ప్రవేశించాడు. అయితే వచ్చే సంవత్సరం శని రాశి మార్పు చేయడు. 2026లో మీన రాశిలోనే సంచారం చేస్తాడు. కానీ వేగాన్ని మాత్రం మారుస్తాడు. శని మీన రాశిలో ఉన్నప్పుడే అస్తమించడం, ఉదయించడం, తిరోగమనము, నేరుగా సంచారం వంటివి ఉంటాయి. నవంబర్ 2025 నుంచి శని ప్రత్యక్ష సంచారం చేస్తున్నాడు.
2026 ప్రారంభంలో కూడా శని నేరుగా సంచారం చేస్తాడు. తిరోగమనంలో ఉండడు. దీంతో వ్యతిరేక రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ రాజయోగం కొన్ని రాశుల వారికి బాగా కలిసి వస్తుంది. అదృష్టం కూడా ప్రకాశిస్తుంది. రాబోయే ఏడు నెలలు కూడా ఈ రాశుల వారికి బాగా కలిసి వస్తాయి. రాజులాంటి జీవితాన్ని గడుపుతారు. మరి ఏ రాశుల వారికి శని సంచారం బాగా కలిసి వస్తుంది? ఎవరు ఎలాంటి లాభాలు పొందుతారు? అదృష్ట రాశుల్లో మీరు ఒకరేమో చూసుకోండి.
1.సింహ రాశి
సింహ రాశి ప్రజలు శని యొక్క కదలిక నుండి ప్రయోజనం పొందవచ్చు. మీరు సంతోషకరమైన జీవితాన్ని ఆస్వాదిస్తారు. మీరు పిల్లలకు సంబంధించిన కొన్ని శుభవార్తలను వింటారు. రావాల్సిన డబ్బును కూడా పొందుతారు. వ్యాపారవేత్తలు వ్యాపారాన్ని పెంచడానికి శుభప్రదమైన సమయంగా పరిగణించబడుతుంది. శని శుభ సంచారం కారణంగా, మీ ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా మెరుగ్గా ఉంటుంది.
2.తులా రాశి
తులా రాశి వారికి శని కదలిక శుభప్రదమైనదిగా భావిస్తారు. మీ భాగస్వామితో, మీరు ప్రతి ఇబ్బందిని ఎదుర్కోగలుగుతారు. పనిప్రాంతంలో పదోన్నతులకు అనేక అవకాశాలు ఉంటాయి. సంపద పెరిగే అవకాశం కూడా ఉంది. ఆరోగ్యం పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది.
3.మీన రాశి
మీన రాశి వారు శని కదలిక నుండి ప్రయోజనం పొందవచ్చు. క్రమశిక్షణ మీ కెరీర్ లో మీకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది. వ్యాపారవేత్తలు ఈ సమయంలో మంచి అవకాశాలను పొందుతారు. ఆర్థిక సమస్యలు కూడా మిమ్మల్ని పెద్దగా బాధించవు. మీ ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి.
