    రాశి ఫలాలు 06 డిసెంబర్ 2025: ఓ రాశి వారు ప్రాజెక్ట్ లేదా ప్రణాళికలో విజయం సాధించవచ్చు, అపార్థాలు తొలగిపోతాయి!

    రాశి ఫలాలు 6 డిసెంబర్ 2025: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశిచక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు మరియు నక్షత్రరాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. డిసెంబర్ 6, 2025 న ఏ రాశులు వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ఏ రాశుల వారికి బాగా కలిసి వస్తుందో తెలుసుకుందాం.

    Published on: Dec 06, 2025 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    రాశి ఫలాలు 6 డిసెంబర్ 2025: గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో పేర్కొన్న ప్రతి రాశిచక్రానికి ఒక పాలక గ్రహం ఉంటుంది, ఇది దానిపై గొప్ప ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. జ్యోతిషశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, డిసెంబర్ 6న కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలకు ఇది సాధారణ ఫలితాలను ఇస్తుంది. డిసెంబర్ 6, 2025 న ఏ రాశులకు ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోండి.

    రాశి ఫలాలు 6 డిసెంబర్ 2025
    మేష రాశి- మేష రాశి వారికి ఈరోజు వారు మీకు అనుకూలంగా పని చేస్తారు. చాలా కాలం పాటు వాయిదా వేసిన పనులు పూర్తి చేయడానికి సరైన అవకాశాన్ని పొందవచ్చు. కార్యాలయం లేదా వ్యాపారంలో మీ అభిప్రాయం విలువైనది. పాత స్నేహితుడితో మాట్లాడటం మనస్సును సంతోషపరుస్తుంది. ఒక చిన్న యాత్ర కూడా సాధ్యమే, ఇది ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.

    వృషభ రాశి- ఈ రోజు వృషభ రాశి వారికి స్థిరత్వాన్ని తెస్తుంది. ఆర్థిక విషయాలు మెరుగుపడతాయి. ఏదైనా పెండింగ్ డబ్బు లేదా పని గురించి వార్తలు వస్తాయి. కుటుంబంతో సామరస్యం మెరుగ్గా ఉంటుంది. మీరు ఒక ప్లాన్ పై పనిచేయడం ప్రారంభించాలనుకుంటే, ఈ రోజు మొదటి అడుగు వేయడం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.

    మిథున రాశి- కమ్యూనికేషన్ అనేది నేడు మిథున రాశి ప్రజలకు అతి పెద్ద ఆయుధం. మీరు అనుకున్నట్లుగా మీరు మాట్లాడగలుగుతారు. అదే మిమ్మల్ని ముందుకు నడిపిస్తుంది. మీటింగ్, సంభాషణ లేదా ప్రజంటేషన్ లో మీ ప్రసంగం ప్రభావం చూపుతుంది. కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. వ్యక్తిగత జీవితంలో ఓపెన్ గా మాట్లాడటం వల్ల అపార్థాలు కూడా తొలగిపోతాయి.

    కర్కాటక రాశి - కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రశాంతమైన కానీ ప్రభావవంతమైన రోజు. కుటుంబానికి సంబంధించిన ఏ సమస్యనైనా పరిష్కరించుకోవచ్చు. పనిలో క్రమేపీ పురోగతి ఉంటుంది. తొందరపడి నిర్ణయం తీసుకోవద్దు. మీ సహనం వలన ప్రయోజనం రాబోయే కొద్ది రోజుల్లో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.

    సింహ రాశి - ఈ రోజు సింహ రాశి వారికి శక్తి, ఆత్మవిశ్వాసంతో నిండిన రోజు. మీరు మీ చేతిని పెట్టే పనిని పూర్తి చేయగల సామర్థ్యం ఈ రోజు మీలో ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తుంది. టీమ్ వర్క్ పరంగా వాతావరణం కూడా బాగుంటుంది. ఖర్చులను కాస్త అదుపులో ఉంచండి. అనవసరమైన పనులు చెయ్యకండి.

    కన్యా రాశి- కన్య రాశి వ్యక్తులు వారి క్రమబద్ధమైన ఆలోచన కారణంగా ఈ రోజు ప్రయోజనం పొందుతారు. కష్టమైన పని కూడా సులభంగా అనిపించవచ్చు. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. మీరు మళ్లీ పాత ప్రణాళికను ప్రారంభించాలని భావిస్తారు. కార్యాలయంలో మీ క్రమశిక్షణ ఇతరులకు ఆదర్శంగా నిలుస్తుంది.

    తులా రాశి - ఈ రోజు తులారాశి వ్యక్తులకు సంబంధాలు, సంభాషణల రోజు. ప్రియమైన వ్యక్తితో సుదీర్ఘ సంభాషణ ఉండవచ్చు, ఇది పరిస్థితికి మంచి దిశానిర్దేశం చేస్తుంది. పనిలో ముందుకు సాగేందుకు అవకాశాలు ఉంటాయి. మీరు సమతుల్య వైఖరిని అవలంబిస్తే, రోజు చాలా సజావుగా ఉంటుంది. వివాదాలను పెంచడం కంటే శాంతపరచడం ద్వారా పరిష్కారాన్ని కనుగొనడం మరింత ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.

    వృశ్చిక రాశి - నేడు భావోద్వేగాలు, జ్ఞానం యొక్క సరైన మిశ్రమం. ఏదైనా పాత కేసులో పురోగతి ఉంటుంది. మీ ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. నిర్ణయాలను సులభతరం చేస్తుంది. కొత్త దిశ లేదా కొత్త అవకాశం వెతుక్కుంటూ రావచ్చు.

    ధనుస్సు రాశి- ఈ రోజు ధనుస్సు రాశి వారికి ఉపయోగకరమైన రోజు. క్రొత్త వ్యక్తులను కలవడం లేదా ఆన్ లైన్ కనెక్షన్లు ఉపయోగపడతాయి. తెలుసుకోవడానికి, సమాచారాన్ని సేకరించడానికి కోరిక పెరుగుతుంది. మీరు వ్యక్తిగత జీవితంలో కొంత చిన్న సంతోషాన్ని పొందవచ్చు, ఇది మానసిక స్థితిని మెరుగుపరుస్తుంది.

    మకర రాశి- ఈ రోజు మకర రాశి వ్యక్తులకు ఆచరణాత్మక నిర్ణయాలు తీసుకునే రోజు. పనిలో స్థిరత్వం ఉంటుంది. బాధ్యతలు సక్రమంగా పూర్తవుతాయి. సీనియర్ సలహా మీకు మార్గదర్శిగా ఉంటుంది. డబ్బు విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఏదైనా తొందరపాటున నష్టం వాటిల్లవచ్చు.

    కుంభ రాశి- కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు కొత్త ఆలోచనలు పుట్టుకొస్తాయి. మనస్సు వేగంగా నడుస్తుంది. మీరు సృజనాత్మక ప్రాజెక్ట్ లేదా ప్రణాళికలో విజయం సాధించవచ్చు. స్నేహితులు లేదా సహోద్యోగులతో సంభాషణలు మంచి వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తాయి. వ్యక్తిగత సంబంధాలలో యాదృచ్ఛికత, అవగాహన పెరుగుతుంది.

    మీన రాశి- ఈ రోజు మీన రాశికి సానుకూల రోజు. మీరు సృజనాత్మక పనిలో ఆసక్తి కలిగి ఉంటారు. మీరు మీ అభిప్రాయాన్ని తేలికగా వ్యక్తీకరించగలుగుతారు. పాత కాంటాక్ట్ వల్ల ప్రయోజనం పొందే అవకాశం ఉంది.

