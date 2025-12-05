Venus Transit: 2026లో 6 సార్లు శుక్ర సంచారంలో మార్పు, జనవరి 13 నుండి ఈ రాశులకు స్వర్ణకాలం.. డబ్బు, అనందం ఇలా ఎన్నో
Venus Transit: 2026 సంవత్సరంలో మకరంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. మకర రాశిలో శుక్రుడు సంచరించడంతో అది 12 రాశుల జీవితంలో మార్పులు తీసుకు రానుంది. మకర సంక్రాంతి రోజున సూర్యుడు, బుధుడు ఇద్దరూ ఈ రాశిచక్రంలోకి వస్తారు. శుక్రుడు డిసెంబర్ 20న ధనుస్సు రాశికి ప్రవేశిస్తాడు. ఆ తరువాత మకర రాశిలోనికి ప్రవేశిస్తారు.
జనవరి 17 నుండి ఫిబ్రవరి 3, 2026 వరకు, ఈ రాశిచక్రంలో ఒకే సారి మూడు గ్రహాల సంయోగం చోటు చేసుకోనుంది. అందువల్ల, అన్ని రాశులపై ప్రభావం పడుతుంది. మకర రాశిలో శుక్రుడి రాకతో శని, శుక్రుల కలయికను సృష్టిస్తుంది, ఇది కొన్ని రాశిచక్రాలకు బంగారు సమయాన్ని తెస్తుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో, కొన్ని రాశిచక్రాల భవితవ్యం మారనుంది. మకర రాశిలోకి శుక్రుడు ప్రవేశించడం ద్వారా ఏ రాశులకు మంచి సమయం ఉంటుందో తెలుసుకోండి.
మకర రాశిలోకి శుక్రుడి ప్రవేశం.. ఈ రాశులకు కనీవినీ ఎరుగని విధంగా లాభాలు
1.ధనుస్సు రాశి:
ఈ రాశికి చెందిన వ్యక్తులు సామాజిక రంగంలో గౌరవాన్ని పొందుతారు. న్యాయపరమైన పనుల్లో నిమగ్నమైన వారు ప్రయోజనం పొందుతారు. మీరు వ్యాపారంలో మీ సహోద్యోగుల మద్దతును పొందుతారు. మీరు విజయం సాధిస్తారు. ప్రేమ జీవితంలో పరిస్థితి చాలా బాగుంటుంది. మీరు మీ బాధ్యతలన్నింటినీ నెరవేరుస్తారు. పెళ్లి చేసుకునే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. ఆర్థిక లాభాలు కూడా పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అనవసరమైన విషయాలలో పాల్గొనకండి. కష్టపడి పని చేయడం వల్ల మీరు జీవితంలో విజయాలు సాధించడానికి సహాయపడతారు.
2.మేష రాశి:
మేష రాశి వ్యక్తుల ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది, మీరు కెరీర్, విద్య, ప్రేమ జీవితంలో ప్రయోజనం పొందుతారు. సమయం మీకు కాస్తంత విరుద్ధంగా ఉంటుంది, అయితే శుక్రుడు కారణంగా, మీరు కొన్ని పనుల్లో ప్రయోజనం పొందుతారు. మీరు ఆలోచనాత్మకంగా పని చేయాలి, ఎందుకంటే డబ్బు రావచ్చు మరియు పోతుంది, కాబట్టి జాగ్రత్తగా నిర్ణయాలు తీసుకోండి.
3.మీన రాశి:
ఈ రాశి వారికి బలమైన లాభాలు వచ్చే అవకాశాలున్నాయి, అయితే మీ ప్రేమ జీవితంలో కాస్త ఇబ్బంది రావచ్చు. ఈ సమయంలో ఉద్యోగంలో లాభం, పురోగతి అవకాశాలు ఉన్నాయి. నిలిచిపోయిన ఒప్పందం పూర్తి కావడం వల్ల ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది, సానుకూల మార్పులు వస్తాయి, ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది.
2026 సంవత్సరంలో ఆరు నెలల పాటు శుక్ర సంచారంలో మార్పు
మకర రాశిలో శుక్ర సంచారం: జనవరి 13, 2026 మంగళవారం ఉదయం 04:02 గంటలకు
కుంభరాశిలో శుక్ర సంచారం: ఫిబ్రవరి 6, 2026, శుక్రవారం ఉదయం 01:15 గంటలకు
మీన రాశిలో శుక్ర సంచారం: మార్చి 2, 2026, సోమవారం ఉదయం 01:01 గంటలకు
మేష రాశిలో శుక్ర సంచారం: మార్చి 26, 2026, గురువారం ఉదయం 05:13 గంటలకు
వృషభరాశిలో శుక్ర సంచారం: ఏప్రిల్ 19, 2026, ఆదివారం మధ్యాహ్నం 03:51 గంటలకు
మిథున రాశిలో శుక్ర సంచారం: మే 14, 2026, గురువారం ఉదయం 10:58 గంటలకు
కర్కాటక రాశిలో శుక్ర సంచారం: జూన్ 8, 2026, సోమవారం సాయంత్రం 05:47 గంటలకు
