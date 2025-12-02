Edit Profile
    ధనుస్సు రాశిలో కుజుడు, సూర్యుడు, బుధుడు, శుక్రుడు, చంద్రుడు శుభ దినాలను తెస్తారు, ఈ 3 రాశుల అదృష్టం ప్రకాశిస్తుంది!

    గ్రహాలు వాటి రాశులను మార్చినప్పుడు, నక్షత్రాలను మార్చినప్పుడు కూడా 12 రాశుల వారి జీవితంలో అనేక మార్పులు చోటు చేసుకుంటూ ఉంటాయి. త్వరలో ధనస్సు రాశిలో కొన్ని గ్రహాల సంచారం జరగబోతోంది. అది మామూలు సంయోగం కాదు. చంద్రుడు, కుజుడు, గురువు, శుక్రుడు, సూర్యుడు ధనస్సు రాశిలో ఉంటారు. 

    Published on: Dec 02, 2025 1:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు వాటి రాశులను మారుస్తూ ఉంటాయి. ఆ సమయంలో శుభ యోగాలు, అశుభ యోగాలు ఏర్పడడం చూస్తూ ఉంటాం. ప్రతి గ్రహం కూడా కాలానుగుణంగా వాటి రాశులను మారుస్తూ ఉంటుంది. గ్రహాలు వాటి రాశులను మార్చినప్పుడు, నక్షత్రాలను మార్చినప్పుడు కూడా 12 రాశుల వారి జీవితంలో అనేక మార్పులు చోటు చేసుకుంటూ ఉంటాయి.

    త్వరలో ధనస్సు రాశిలో కొన్ని గ్రహాల సంచారం జరగబోతోంది. అది మామూలు సంయోగం కాదు. చంద్రుడు, కుజుడు, గురువు, శుక్రుడు, సూర్యుడు ధనస్సు రాశిలో ఉంటారు. ఐదు గ్రహాలు సంచరించిన వెంటనే ధనుస్సు రాశిలో చంద్రుడు, సూర్యుడు, కుజుడు, బుధుడు, శుక్రుడు సంయోగం చెందుతాయి. ఈ గ్రహాల సంయోగం పంచగ్రాహి యోగాన్ని సృష్టిస్తోంది.

    పంచగ్రాహి యోగం

    ఒకేసారి ధనస్సు రాశిలో ఐదు గ్రహాల సంచారం జరగడంతో ద్వాదశ రాశుల వారి జీవితంలో అనేక మార్పులు వస్తాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని రాశుల వారికి మంచి రోజులు మొదలవుతాయి. అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఐదు గ్రహాల కలయిక దృష్ట్యా కొన్ని రాశుల వారు అదృష్టాన్ని పొందుతారు. కొన్ని రాశుల వారికి మాత్రం చెడు ఫలితాలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. ఏ రాశి వారికి ఆనందం కలగబోతోంది, ఏ రాశి వారు లాభాలను పొందుతారు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

    కుజుడు, సూర్యుడు, బుధుడు, శుక్రుడు, చంద్రుడు ధనస్సు రాశిలో సంచారం చేయడంతో పంచగ్రాహి యోగం ఏర్పడనుంది. ఈ నెలలోనే ఈ యోగం ఏర్పడుతుంది. ఇది మూడు రాశుల వారి భవితవ్యాన్ని మార్చబోతోంది. మరి ఏ రాశుల వారికి సంచారం అదృష్టాన్ని తీసుకు రాబోతోంది? ఎవరు ఎలాంటి లాభాలను పొందుతారో తెలుసుకుందాం.

    పంచగ్రాహి రాజయోగంతో ఈ మూడు రాశులకు అనేక లాభాలు

    1.కర్కాటక రాశి:

    ధనుస్సు రాశిలో చంద్రుడు, సూర్యుడు, కుజుడు, శుక్రుడు, బుధుడు కలయికతో కర్కాటక రాశి ప్రజలు ప్రయోజనం పొందవచ్చు. వ్యాపారంలో అనేక కొత్త అవకాశాలు మీ తలుపు తడుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది. తెలివిగా పెట్టుబడి పెట్టడం మీకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. డబ్బు వస్తుంది. మీ ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ పెట్టడం మర్చిపోవద్దు.

    2.ధనుస్సు రాశి:

    ఈ రాశిలో చంద్రుడు, సూర్యుడు, కుజుడు, శుక్రుడు, బుధుడు కలయిక మేష రాశి వారికి ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్న వారి కల నెరవేరే అవకాశం ఉంది. ఆర్థికంగా బలంగా ఉండటానికి, మీరు పెట్టుబడులతో పాటు పొదుపుపై కూడా శ్రద్ధ వహించాలి. ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకోవడం మరియు హైడ్రేటెడ్ గా ఉండటం ద్వారా మీరు మీ ఆరోగ్యాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవచ్చు. మీరు కుటుంబంతో కలిసి యాత్రకు వెళ్లడానికి ప్రణాళిక చేయవచ్చు.

    3.సింహ రాశి

    సింహ రాశికి ధనుస్సు రాశిలో చంద్రుడు, సూర్యుడు, కుజ, శుక్ర, బుధ కలయిక ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. మీ కెరీర్ లో మీ బాస్ నుంచి మీకు గొప్ప మద్దతు లభిస్తుంది. అనేక కొత్త పనులు కూడా అందుబాటులోకి వస్తాయి. మీ ఆదాయాన్ని, మీ ఆర్థిక స్థితిని పెంచుకోవడానికి మీరు చాలా మంచి అవకాశాలను పొందవచ్చు, కానీ మీరు ఎప్పుడు ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటారనేది మీ ఇష్టం. పరిశోధన చేసిన తర్వాత ఆర్థికంగా తీసుకున్న నిర్ణయాలు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి జంక్ ఫుడ్స్ కు దూరంగా ఉండండి.

