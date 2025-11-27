Edit Profile
    Venus: సంపద, విలాసాలకు కారకుడైన శుక్రుడు 2026లో ఎన్ని సార్లు రాశి మార్పు చేస్తాడు? ఈ సంచారం మాత్రం కొన్ని రాశులకు వరం!

    ప్రస్తుతం శుక్రుడు వృశ్చిక రాశిలో ఉన్నాడు, సంవత్సరం ప్రారంభంలో ధనుస్సు రాశికి వెళ్తాడు. కొత్త సంవత్సరంలో, శుక్రుడు అనేక రాశులకు చాలా శుభప్రదాయమైన, ప్రయోజనకరమైన, అద్భుతమైన సమయాన్ని తీసుకొస్తాడు. శుక్రుడు ఒక రాశిలో 23 రోజులు, 30 రోజులు లేదా 20-40 రోజులు ఉంటాడు. 

    Published on: Nov 27, 2025 3:20 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    కొత్త సంవత్సరంలో శుక్రుడు పెద్ద మార్పులు చేయబోతున్నాడు. శుక్రుడు జనవరి 13న మకరంలోకి అడుగుపెడతాడు. మకర రాశికి అధిపతి శని. ప్రస్తుతం శుక్రుడు వృశ్చిక రాశిలో ఉన్నాడు, సంవత్సరం ప్రారంభంలో ధనుస్సు రాశికి వెళ్తాడు. శుక్రుడు ఫిబ్రవరిలో కుంభ రాశిలోకి అడుగు పెడతారు. ఆ తరవాత శుక్రుడు, శని కలయిక చాలా మార్పులను తెస్తుంది.

    కొత్త సంవత్సరంలో, శుక్రుడు అనేక రాశులకు చాలా శుభప్రదాయమైన, ప్రయోజనకరమైన, అద్భుతమైన సమయాన్ని తీసుకొస్తాడు. శుక్రుడు ఒక రాశిలో 23 రోజులు, 30 రోజులు లేదా 20-40 రోజులు ఉంటాడు. 2026 సంవత్సరం ప్రారంభంలో శుక్రుడు ఏ ప్రభావాలను చూపిస్తాడో తెలుసుకుందాం.

    శుక్రుడు రాశి మార్పు

    2026 కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభంలో శుక్రుడి స్థానం ముఖ్యమైనది. శుక్రుడు రాక్షసులకు గురువుగా చెబుతారు. ప్రేమ, ఆకర్షణ, వైభవం, సంపద, సౌకర్యం, జీవిత భాగస్వామి మరియు ప్రతిష్ట యొక్క కారకంగా పరిగణించబడతాడు. శుక్ర గ్రహం గురువు మరియు శని గ్రహాల కంటే వేగంగా సంచరిస్తుంది.

    శుక్రుని మహాదశ

    శుక్రుని మహాదశ 20 సంవత్సరాలు ఉంటుంది. అది మంచి స్థితిలో ఉంటే, అది ఒక వ్యక్తి తన మహాదశ సమయంలో అపారమైన విజయాన్ని ఇస్తుంది. ఒకవేళ శుక్రుడు 2వ, 5వ లేదా 11వ ఇంట్లో ఉన్నట్లయితే, అది అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది.

    కొత్త సంవత్సరంలో, శుక్రుడు మకర రాశిలో ప్రవేశించినప్పుడు శుక్రుడు మేష రాశి ప్రజల కెరీర్ మరియు వ్యాపారంలో ప్రయోజనాలను తెస్తాడు. ఆదాయం చాలా చోట్ల ఉంటుంది. శుక్రుడు మీకు వైభవాన్ని ఇస్తాడు. వివాహ అవకాశాలు ఉంటాయి. ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది.

    శుక్రుడు తులా రాశికి అధిపతి. శుక్రుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశించడంతో ఆస్తి లాభాలను పొందవచ్చు. తల్లి వైపు నుంచి వచ్చే ఆందోళనలు తొలగిపోతాయి. అనేక సమస్యలు పోతాయి. మొత్తం మీద, మీరు మానసికంగా రిలాక్స్ గా, కుటుంబంలో సంతోషంగా మరియు ఆర్థికంగా సంవృద్ధి పొందుతారు.

    శుక్రుడు మకర రాశి వ్యక్తులకు శుభ ఫలితాలను తెస్తాడు. వ్యాపారం మరియు కెరీర్ రెండింటిలోనూ మీకు శుభవార్త వస్తుంది. మకర రాశి వ్యక్తుల వ్యక్తిత్వం బాగుండడమే కాక, ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. ప్రాజెక్ట్ పూర్తవుతుంది. ఆదాయం పెరుగుతుంది.

    శుక్ర సంచారం 2026

    శుక్రుడు మకరం నుండి కుంభం, మీనం, మేషం, మిథునం, కర్కాటక, సింహం, కన్య, తులారాశి మరియు వృశ్చిక రాశికి మారుతాడు.

    మకరంలో శుక్ర సంచారం: జనవరి 13, 2026, మంగళవారం 03:39:31 PM

    కుంభరాశిలో శుక్ర సంచారం: ఫిబ్రవరి 6, 2026, శుక్రవారం 00:51:38 PM

    మీనంలో శుక్ర సంచారం: మార్చి 2, 2026, సోమవారం 00:37:18 PM

    మేషంలో శుక్ర సంచారం: మార్చి 26, 2026, గురువారం 04:49:43 PM

    వృషభంలో శుక్ర సంచారం: ఏప్రిల్ 19, 2026, ఆదివారం 15:27:01 PM

    మిథునరాశిలో శుక్ర సంచారం:మే 14, 2026, గురువారం 10:34:42 PM

    కర్కాటకంలో శుక్ర సంచారం: జూన్ 8, 2026, సోమవారం 17:27:08 PM

    సింహరాశిలో శుక్ర సంచారం: జూలై 4, 2026, శనివారం 19:03:09 PM

    కన్యారాశిలో శుక్ర సంచారం: ఆగస్టు 1, 2026, శనివారం 09:23:01 PM

    తులారాశిలో శుక్ర సంచారం: సెప్టెంబర్ 2, 2026, బుధవారం 13:40:01 PM

    కన్యారాశిలో శుక్ర సంచారం:నవంబర్ 4, 2026, బుధవారం 14:26:15 pm

    తులా రాశిలో శుక్ర సంచారం: నవంబర్ 22, 2026, ఆదివారం 16:53:59 pm

    వృశ్చికంలో శుక్ర సంచారం: జనవరి 1, 2027, శుక్రవారం 23:08:48 pm

