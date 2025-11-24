Edit Profile
    వృశ్చిక రాశిలో శుక్రుడు, ఈ రాశులకు డబ్బు, అదృష్టం.. పన్నెండు రాశుల జీవితంలో ఎలాంటి మార్పులు వస్తాయో తెలుసుకోండి!

    వృశ్చిక రాశిలో శుక్ర సంచారం: నవంబర్ 26, 2025 న, శుక్రుడు వృశ్చిక రాశిలో ప్రవేశిస్తాడు. వేద జ్యోతిష్యంలో శుక్రుడికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. శుక్రుడు ప్రేమ, మనోజ్ఞత, అందం, సంపద, సౌకర్యం, సంబంధాల యొక్క మాధుర్యం మరియు జీవిత ఆనందం యొక్క గ్రహం అని చెబుతారు.  

    Published on: Nov 24, 2025 8:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    నవంబర్ 26, 2025 న, శుక్రుడు వృశ్చిక రాశిలో ప్రవేశిస్తాడు. వేద జ్యోతిష్యంలో శుక్రుడికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. శుక్రుడు ప్రేమ, మనోజ్ఞత, అందం, సంపద, సౌకర్యం, సంబంధాలు, మాధుర్యం మరియు ఆనందానికి కారకుడు. శుక్రుడు మంచి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు, ఒక వ్యక్తి జీవితంలో తేలిక, సంతోషం మరియు ఆకర్షణ పెరుగుతుంది. శుక్రుడు సంచారం మేషం నుండి మీనం వరకు మొత్తం 12 రాశిచక్రాలపై ప్రత్యక్ష ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. కొన్ని రాశిచక్రాలు శుభ ఫలితాలను పొందుతాయి, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వృశ్చిక రాశిలో శుక్రుడు ప్రవేశించడంతో మొత్తం 12 రాశిచక్రాల పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం.

    వృశ్చిక రాశిలో శుక్రుడు
    వృశ్చిక రాశిలో శుక్రుడు

    మేష రాశి: కుటుంబంలో స్వల్పంగా పెరుగుదల ఉంటుంది మరియు డబ్బు నష్టం వాటిల్లవచ్చు. అప్పు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండవచ్చు. కెరీర్ లో పనిభారం పెరుగుతుంది. తెలివిగా ఖర్చు చేయండి.

    వృషభ రాశి: అత్తమామలకు సంబంధించిన సమస్యలు ముగుస్తాయి. కొత్త ఉద్యోగం ప్రారంభించే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. ఇంట్లో కొనసాగుతున్న విభేదాలు కూడా తగ్గుతాయి.

    మిథున రాశి: మిథున రాశి వారికి పిల్లల పట్ల ఆందోళన పెరుగుతుంది. యజమానులు పని ఒత్తిడిని పెంచుతారు, అయితే వారసత్వం లేదా కుటుంబ ఆస్తి నుంచి ప్రయోజనం పొందవచ్చు. పనిభారం కాస్త భారంగా ఉంటుంది.

    కర్కాటక రాశి: మీ కోరికలు చాలా నెరవేరుతాయి. ప్రేమ జీవితం బాగుంటుంది. వ్యాపారంలో సాధారణ లాభాలు ఉంటాయి. కుటుంబ ఖర్చులు ఎక్కువగా ఉండవచ్చు. డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి.

    సింహ రాశి: కుటుంబంలో విభేదాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. మీరు మీ కెరీర్ లో ఆశించిన ఫలితాలను పొందలేరు. కొన్నిసార్లు డబ్బు వస్తుంది, కొన్నిసార్లు పోతుంది. మానసిక ఒత్తిడి కొద్దిగా పెరిగే అవకాశం ఉంది.

    కన్య రాశి: మీకు ధైర్యం తగ్గుతుంది. మీరు ఉద్యోగాలు మార్చాల్సి రావచ్చు. వ్యాపారంలో స్వల్ప లాభాలు మరియు అప్పుడప్పుడు నష్టాలు వస్తాయి. ఇల్లు లేదా కారు కొనాలనే కోరిక నెరవేరుతుంది.

    తుల రాశి: కుటుంబంలో విభేదాలు ఉండవచ్చు. పెరిగిన ఖర్చులు ఆర్థిక ఒత్తిడికి దారితీయవచ్చు. వ్యాపారంలో నష్టం వాటిల్లుతుంది.

    వృశ్చిక రాశి: స్నేహితుల నుంచి మీకు తక్కువ మద్దతు లభిస్తుంది. ఖర్చులు అకస్మాత్తుగా పెరుగుతాయి. మీరు కెరీర్ లో మార్పు గురించి ఆలోచించవచ్చు. కోరికలు నెరవేరుతాయి. మీరు ఎక్కడైనా ప్రయాణించడానికి ప్రణాళిక చేయవచ్చు.

    ధనుస్సు రాశి: ఇంట్లో శుభకార్యాలు చేయవచ్చు. వ్యాపారంలో డబ్బు చిక్కుకుపోతుంది. ఖర్చులు భారీగా పెరుగుతాయి. ప్రేమ సంబంధాలు బలంగా ఉంటాయి. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది.

    మకర రాశి: మకర రాశి వారికి తల్లిదండ్రుల నుంచి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. మతపరమైన ప్రదేశానికి వెళ్లే అవకాశం ఉంది. కోర్టు కేసులో ఉపశమనం పొందొచ్చు. ఆదాయాలు క్రమేపీ పెరుగుతాయి.

    కుంభ రాశి: కుంభ రాశి వారి పనిలో ఆసక్తి తక్కువగా ఉంటుంది. వ్యాపారంలో పోటీ పెరుగుతుంది. హటాత్తుగా డబ్బు నష్టం జరగవచ్చు. కుటుంబం అండగా ఉంటుంది.

    మీన రాశి: ప్రభుత్వ పనులు పూర్తవుతాయి. ఉన్నతాధికారులతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి. ప్రమోషన్ పొందే అవకాశాలున్నాయి, అయితే ఆలస్యం కావొచ్చు. వ్యాపారంలో స్వల్ప లాభం ఉంటుంది.

