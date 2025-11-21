Weekly Horoscope: ఈ వారం ఈ మూడు రాశుల వారు అదృష్టవంతులు, నవంబర్ 24-30 వరకు ఎలాంటి మార్పులు కలుగుతాయో తెలుసుకోండి!
Weekly Horoscope: నవంబరు చివరి వారం పలు గ్రహాల సంచారంలో మార్పు వుంది. గ్రహాలు నక్షత్ర, రాశుల కదలిక అనేక రాశిచక్రాలపై ప్రభావం చూపుతుంది. కొన్ని రాశుల వారు లాభాలను పొందగా, మరి కొందరికి నష్టం వాటిల్లుతుంది. ఈ వారం మూడు రాశిచక్రాల వారికి అదృష్టం కలగనుంది. ఈ రాశులకు వృత్తిపరమైన జీవితంలో విజయం ఉంటుంది.
ప్రేమ జీవితం, ఆర్థికంగా ఏ మార్పులు వచ్చినా, అవి బాగుంటాయి, ఈ నవంబర్ చివరి నెలలో, గ్రహాలలో మార్పు ఉంటుంది. బుధుడు 23 వ తేదీన తులారాశికి తిరోగమనానికి వెళ్తాడు. ఆ తర్వాత నవంబర్ 29న బుధుడు సంచారంలో మార్పు ఉంటుంది. దీని తరువాత, బుధుడు డిసెంబరులో తిరిగి వృశ్చిక రాశికి వెళతాడు. ఈ సమయంలో సూర్యుడు కూడా వృశ్చిక రాశిలో ఉంటాడు. ఈ వారం ఏ రాశులకు అదృష్టమో తెలుసుకుందాం.
ఈ వారం ఈ రాశులకు శుభ ఫలితాలు.. అన్ని విధాలుగా బాగా కలిసి వస్తుంది
1.వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారికి ఈ వారం బాగా కలిసి వస్తుంది. వ్యాపార జీవితం, ఉద్యోగంలో ఆనందాన్ని తెచ్చి పెడుతుంది. ఈ వారం మీ వ్యాపారం ప్రకాశిస్తుంది, మీకు లాభం వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. వ్యాపారానికి సంబంధించి మీరు దేశం విడిచి కూడా వెళ్లాల్సి రావచ్చు. ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన ఎలాంటి సమస్య ఈ సమయంలో మిమ్మల్ని బాధించదు.
మీరు అనుకున్నది నెరవేరుతుంది. ఇది వరకు ఆగిపోయిన పనులు ఇప్పుడు పూర్తి అవుతాయి. వృత్తిపరమైన జీవితంలో, మీరు పురోగతి చూస్తారు. మేనేజ్ మెంట్ నుంచి మీరు ప్రశంసలు పొందుతారు. ఉద్యోగంలో జీతాలు పెరిగే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి.
2.సింహ రాశి
సింహ రాశి వారు నవంబర్ చివరి వారం సంతోషంగా వుంటారు. ఈ వారం సింహ రాశి వారు ప్రేమలో చాలా మంచి మార్పులు ఉంటాయి. కొంత మందికి పెళ్లి కుదిరే అవకాశం వుంది, కొంతమందికి ప్రేమ జీవితంలో అనందం ఉంటుంది. వ్యాపారం, ఉద్యోగంలో సానుకూల మార్పులను చూస్తారు, దీని వల్ల మీరు చాలా డబ్బును సంపాదిస్తారు.
మీరు కోరుకున్న ఉద్యోగ ఆఫర్ ని పొందవచ్చు. స్టాక్ మార్కెట్ లేదా ఆస్తి నుంచి లాభాలు పొందే అవకాశం ఉంది, ప్రస్తుతానికి కొత్త పెట్టుబడుల గురించి ఆలోచించండి, ఈ పాత పెట్టుబడులు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి.
3.తులా రాశి
ఈ రాశి వారికి నవంబర్ చివరి వారం బాగుంటుంది. ఈ సమయంలో మంచి ఉద్యోగ ఆఫర్లను పొందవచ్చు. వ్యాపారం ద్వారా మీకు లాభం వచ్చే అవకాశాలు కూడా పెరుగుతాయి, హటాత్తుగా మీరు డబ్బును పొందవచ్చు. ఒక పెద్ద ప్రాజెక్ట్ ని ఖరారు చేయడం ద్వారా మీరు లాభాలను పొందుతారు, మీరు అదృష్టవంతులు అవుతారు.
ఈ సమయంలో, ఏ విధమైన తక్షణ ప్రయోజనాన్ని ఇచ్చే ఏ సత్వరమార్గంలో పడవద్దు. కుటుంబంతో సంబంధాలు మెరుగ్గా ఉంటాయి. మీ తల్లికి సేవ చేయండి. మీ తండ్రితో మంచి సంబంధాన్ని కలిగి ఉండండి.
