తులా రాశి వార ఫలాలు (జనవరి 18-24): ఉద్యోగంలో కొత్త అవకాశాలు
తులా రాశి వారికి ఈ వారం (జనవరి 18-24) కెరీర్ పరంగా అద్భుతమైన అవకాశాలను మోసుకొస్తోంది. ఆర్థిక స్థితి మెరుగ్గా ఉన్నప్పటికీ, కుటుంబ సభ్యులు లేదా స్నేహితుల జోక్యం వల్ల ప్రేమ జీవితంలో కొన్ని చికాకులు ఎదురవ్వచ్చు. పూర్తి వివరాలు మీకోసం..
రాశి చక్రంలో ఏడవ రాశి అయిన తుల రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు గోచరిస్తున్నాయి. వృత్తిపరంగా ఎదుగుదల ఉన్నప్పటికీ, వ్యక్తిగత సంబంధాల విషయంలో కొంత దౌత్యపరంగా వ్యవహరించాల్సి ఉంటుంది. ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణులు డాక్టర్ జె.ఎన్. పాండే అందించిన విశ్లేషణ ప్రకారం ఈ వారం మీ జాతకం ఎలా ఉందో ఇప్పుడు చూద్దాం.
తులా రాశి ప్రేమ జీవితం: ఇతరుల జోక్యం వద్దు
ప్రేమ విషయంలో ఈ వారం మీరు కాస్త నిబ్బరంగా ఉండాలి. భావోద్వేగాలకు లోనై నిర్ణయాలు తీసుకోవడం వల్ల బంధంలో ఇబ్బందులు తలెత్తే ప్రమాదం ఉంది. మీ వ్యక్తిగత విషయాల్లో స్నేహితులు లేదా బంధువుల అతి జోక్యం వల్ల మనస్పర్థలు రావచ్చు. ఇలాంటి సమయాల్లో గొడవ పడకుండా సున్నితంగా సమస్యను పరిష్కరించుకోవాలి. వివాహిత మహిళలు తమ సంసారంలో బంధువుల ప్రమేయం లేకుండా చూసుకోవడం ఉత్తమం. ఇక వివాహేతర సంబంధాలకు ఎంత దూరంగా ఉంటే అంత మంచిది, లేదంటే మీ పరువు ప్రతిష్టలు దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది. మీ ప్రేమకు పెద్దల మద్దతు లభించే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.
తులా రాశి కెరీర్: కొత్త ఆఫర్లు.. ఆఫీస్ పాలిటిక్స్
తులారాశి ఉద్యోగస్తులకు ఈ వారం చాలా ఆశాజనకంగా ఉంది. మీ నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకుంటే మంచి ప్యాకేజీతో కూడిన కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. కొందరికి విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశం కూడా లభిస్తుంది. అయితే, ఆఫీసులో మీ ఎదుగుదలను చూసి ఓర్వలేని సహచరులు లేదా పై అధికారులు మీ పేరు పాడుచేయడానికి ప్రయత్నించవచ్చు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో సంయమనంతో, చాకచక్యంగా వ్యవహరించాలి. బ్యాంకింగ్, మీడియా, న్యాయ రంగాల్లో ఉన్నవారు ఆఫీస్ పాలిటిక్స్ పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వ్యాపారస్తులకు భాగస్వాములతో కొన్ని విభేదాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది, ఇది వ్యాపార విస్తరణపై ప్రభావం చూపవచ్చు.
తులా రాశి ఆర్థికం: సంపాదన బాగుంది.. కానీ..
ఈ వారం మీకు వివిధ మార్గాల ద్వారా ఆదాయం అందుతుంది. ఆర్థికంగా మీరు బలంగా ఉంటారు. మీ తోబుట్టువులకు లేదా స్నేహితులకు ఆర్థిక సాయం చేసే స్థితిలో ఉంటారు. అయితే, స్టాక్ మార్కెట్ లేదా బెట్టింగ్ వంటి రంగాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టేటప్పుడు నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం తప్పనిసరి. వారం రెండో భాగంలో మహిళలు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. కొత్త వాహనం కొనాలనుకునే వారికి ఇది శుభ సమయం. వ్యాపారస్తులు తమ బిజినెస్ను విస్తరించడానికి అవసరమైన నిధులను సులభంగా సేకరించగలుగుతారు.
తులా రాశి ఆరోగ్యం: చిన్నపాటి జాగ్రత్తలు తప్పవు
ఆరోగ్య పరంగా ఈ వారం పెద్దగా ఆందోళన చెందాల్సిన పనిలేదు. పాత అనారోగ్య సమస్యలు, ముఖ్యంగా గొంతు నొప్పి లేదా వైరల్ ఫీవర్ నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. కొందరు మహిళలకు శ్వాసకోశ సంబంధిత ఇబ్బందులు ఎదురుకావచ్చు. మధుమేహం ఉన్నవారు ఆహారం విషయంలో అశ్రద్ధ చేయకూడదు. ఉదయాన్నే చేసే యోగా, తేలికపాటి వ్యాయామాలు మీకు రోజంతా ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. పిల్లల విషయంలో కంటి చూపు లేదా కళ్లనొప్పి పట్ల శ్రద్ధ వహించాలి.