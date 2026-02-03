Edit Profile
    రాశి ఫలాలు 03 ఫిబ్రవరి 2026: ఈరోజు పన్నెండు రాశుల వారు ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే సమస్యలు రావు!

    రాశి ఫలాలు 03 ఫిబ్రవరి 2026: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశి చక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. 03 ఫిబ్రవరి 2026న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.

    Published on: Feb 03, 2026 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో పేర్కొన్న ప్రతి రాశిచక్రానికి ఒక పాలక గ్రహం ఉంటుంది, ఇది దానిపై గొప్ప ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. జ్యోతిష్యలెక్కల ప్రకారం, కొన్ని రాశిచక్రాలకు ఫిబ్రవరి 3 చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలకు ఇది సాధారణ ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఫిబ్రవరి 3, 2026న ఏ రాశుల వారు ప్రయోజనం పొందుతారు, ఏ రాశులకు ఇబ్బందులో తెలుసుకోండి.

    రాశి ఫలాలు 03 ఫిబ్రవరి 2026
    మేష రాశి: మొత్తం మీద మేష రాశి వారికి ఈరోజు మంచిది. పని చేయాలని ఉంటుంది. మీరు విషయాలను మీ మార్గంలో తరలించడానికి ప్రయత్నిస్తారు. అయితే, తొందరపడి ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకోకుండా ఉండటం ముఖ్యం, లేనిపక్షంలో ఒక చిన్న విషయం వలన కూడా తప్పు జరగవచ్చు.

    ఇంట్లో వాతావరణం సాధారణంగా ఉంటుంది. మీకు దగ్గరగా ఉన్న వారి సాంగత్యం మీకు ఉపశమనం ఇస్తుంది. డబ్బు పరంగా పరిస్థితి బాగుంటుంది, అయితే అనవసరమైన ఖర్చులను పరిహరించడం మంచిది. ఆరోగ్యం మామూలుగా ఉంటుంది, మీరు అలసిపోతే విశ్రాంతి తీసుకోండి.

    వృషభ రాశి: వృషభం రాశి వారు ఓపికగా ఉండటం చాలా ముఖ్యం. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు ఇప్పుడు క్రమేపీ కదలికను చూడవచ్చు. కష్టపడి పనిచేయడం ఫలిస్తుంది, మధ్యలో వదలకండి. ఆర్థిక పరిస్థితి సమతుల్యంగా ఉంటుంది, అవసరాలు నెరవేరుతాయి. కుటుంబ వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ప్రియమైన వారితో సమయం గడపడం మనస్సును తేలికగా మారుస్తుంది.

    మిథున రాశి: మిథున రాశి వ్యక్తులు మాట్లాడటం, వారితో కనెక్ట్ అవ్వడం వల్ల ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. మీరు పనికి సంబంధించిన కొంత కొత్త బాధ్యత లేదా సమాచారాన్ని పొందవచ్చు. మనస్సు వేగంగా నడుస్తుంది. మీరు విషయాలను త్వరగా అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. డబ్బు గురించి పెద్దగా ఒత్తిడి ఉండదు, కానీ అనవసరంగా ఖర్చు చేయకుండా ఉండండి. సంబంధాల్లో స్పష్టంగా మాట్లాడితే అపార్థాలు తొలగిపోతాయి. మిమ్మల్ని మీరు చాలా బిజీగా ఉంచవద్దు.

    కర్కాటక రాశి: కర్కాటక రాశి వారు కాస్త భావోద్వేగానికి గురవుతుంది. చిన్న విషయాలు మిమ్మల్ని ఎక్కువగా ఆలోచించేలా చేస్తాయి. కుటుంబ మద్దతు ఉంటుంది మరియు ఇంటి వాతావరణం మిమ్మల్ని సురక్షితంగా ఉంచుతుంది. పనిలో వేగం కొంచెం నెమ్మదిగా ఉండవచ్చు, కానీ ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. తెలివిగా ఖర్చు చేయండి. నిద్ర, విశ్రాంతి ఉండేలా చూసుకోండి.

    సింహ రాశి: సింహ రాశి వ్యక్తులకు పని బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. ప్రజలు మీ మాట జాగ్రత్తగా వింటారు. మీరు కష్టపడి పనిచేయడం వల్ల ప్రయోజనాన్ని పొందుతారు. అహంకారానికి దూరంగా ఉంటారు. డబ్బులో మెరుగుదల సంకేతాలు ఉన్నాయి, కానీ ఖర్చులు కూడా ఏకకాలంలో పెరుగుతాయి. ఇంట్లో ఏదైనా విషయంలో వాదించవద్దు. ఆరోగ్యం మామూలుగా ఉంటుంది, కానీ ఒత్తిడి వద్దు.

    కన్య రాశి: కన్య రాశి వారు ప్రణాళిక రూపొందించుకోవడం వల్ల ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. మీరు పని పట్ల శ్రద్ధ చూపితే, మంచి ఫలితాలను పొందుతారు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి, చదువుకునే వారికి సమయం మంచిది. డబ్బులో బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది. కొంత పొదుపు ఉండవచ్చు. కుటుంబ సభ్యులు మీకు అండగా ఉంటారు. ఆరోగ్యం విషయంలో నిర్లక్ష్యంగా ఉండకండి, చిన్న సమస్యలు కూడా పెరుగుతాయి.

    తులా రాశి: తులారాశి వ్యక్తులు ప్రతి విషయంలోనూ సమతుల్యతను పాటించాల్సి ఉంటుంది. పని, ఇల్లు రెండింటినీ కలిసి నిర్వహించాలి. కొంత పాత పనులు పూర్తి చేస్తే ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సాధారణ స్థితిలో ఉంటుంది. సంబంధాలలో ఎదుటి వ్యక్తి యొక్క దృక్కోణాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. మీ మనస్సును ప్రశాంతంగా ఉంచడానికి కొంత సమయం ఇవ్వండి.

    వృశ్చిక రాశి: వృశ్చిక రాశి వ్యక్తులు కృషి చేస్తారు. పనిలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. మీరు ఏ పనికైనా ప్రశంసలు పొందవచ్చు. మీరు డబ్బుకు సంబంధించిన కొన్ని శుభవార్తలను పొందవచ్చు. సంబంధాలలో విషయాలను స్పష్టంగా ఉంచుకోండి, దేనినీ మదిలో పెట్టుకోవద్దు. అతిగా ఆలోచించడం మానుకోండి, లేకపోతే అనవసరమైన ఒత్తిడి పెరుగుతుంది.

    ధనుస్సు రాశి: ధనుస్సు రాశివారు కొత్తదాన్ని నేర్చుకుని ముందుకు సాగాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది. మీరు పనిలో కొత్త అవకాశాలను పొందవచ్చు లేదా కొత్త ప్రణాళికను రూపొందించవచ్చు. ఖర్చులు స్వల్పంగా పెరుగుతాయి, కానీ పరిస్థితి నియంత్రణలో ఉంటుంది. ఇంట్లో వాతావరణం అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.

    మకర రాశి: మకర రాశి వారు బాధ్యతాయుతంగా ముందుకు సాగాలి. పనిలో స్థిరత్వం ఉంటుంది. క్రమేపీ విషయాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. డబ్బు విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండటం, అప్పు ఇవ్వడం మానుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఇంట్లో ఏవైనా బాధ్యతలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. మీకు అలసటగా అనిపిస్తే, మీరే విరామం తీసుకోండి.

    కుంభ రాశి: కుంభరాశి వ్యక్తుల మదిలో కొత్త ఆలోచనలు వస్తూనే ఉంటాయి. పనిలో మార్పు ఉంటుంది లేదా ఏదైనా కొత్తది చేయాలనే కోరిక ఉంటుంది. ఆర్ధిక పరిస్థితి క్రమేపీ మెరుగుపడుతుంది. స్నేహితులు లేదా పరిచయస్తులు సహాయపడతారు. ఆరోగ్యం కోసం రోజువారీ దినచర్యను నిర్వహించడం చాలా ముఖ్యం.

    మీన రాశి: మీన రాశి వ్యక్తుల మనస్సు కాస్త సున్నితంగా ఉంటుంది. పని వేగం నెమ్మదిగా ఉంటుంది, కానీ ప్రతిదీ బాగా జరుగుతుంది. అవసరానికి తగ్గట్టుగా ఖర్చు చేయండి. కుటుంబ సభ్యులు భావోద్వేగ మద్దతు అందిస్తారు. మిమ్మల్ని మీరు అతిగా అలసిపోకుండా ఉండండి మరియు విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి సమయం ఇవ్వండి.

