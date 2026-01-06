Edit Profile
    2026లో కర్కాటక రాశిలోకి గురువు సంచారం చేస్తాడు.. పన్నెండు రాశులపై ప్రభావం, 5 రాశుల వారి జీవితం మారుతుంది!

    గురువు డబ్బు, సంబంధాలు, చదువు లేదా జీవిత దిశ మొదలైన వాటికి కారకుడు. గురువు ప్రభావం చాలా కాలం పాటు ఉంటుంది. జూన్ 2, 2026న ఉదయం 6:30 గంటలకు గురువు కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తుంది. కర్కాటక రాశి గురువు ఉన్నత రాశిగా పరిగణిస్తారు. గురువు అక్టోబర్ 31, 2026 సాయంత్రం వరకు కర్కాటక రాశిలో ఉంటాడు. 

    Published on: Jan 06, 2026 12:01 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో గురువుని దేవగురువు అని పిలుస్తారు. అత్యంత పవిత్రమైన గ్రహంగా పరిగణించబడతారు. గురువు డబ్బు, సంబంధాలు, చదువు లేదా జీవిత దిశ మొదలైన వాటికి కారకుడు. గురువు ప్రభావం చాలా కాలం పాటు ఉంటుంది. జూన్ 2, 2026న ఉదయం 6:30 గంటలకు గురువు కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తుంది. కర్కాటక రాశి గురువు ఉన్నత రాశిగా పరిగణిస్తారు.

    కర్కాటక రాశిలోకి గురువు ప్రవేశం.. పన్నెండు రాశులపై ప్రభావం
    కర్కాటక రాశిలోకి గురువు ప్రవేశం.. పన్నెండు రాశులపై ప్రభావం

    గురువు అక్టోబర్ 31, 2026 సాయంత్రం వరకు కర్కాటక రాశిలో ఉంటాడు. ఆ తరువాత సింహ రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. కర్కాటక రాశిలోకి గురువు ప్రవేశించడం వల్ల మొత్తం 12 రాశిచక్రాలు ప్రభావితమవుతాయి. కొన్ని రాశిచక్రాలు శుభ ఫలితాలను పొందుతాయి, మరి కొన్ని రాశిచక్రాలు అశుభ ఫలితాలను పొందుతాయి. గురువు కర్కాటకంలో ప్రవేశించడం వల్ల మొత్తం 12 రాశిచక్రాల పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం.

    కర్కాటక రాశిలోకి గురువు ప్రవేశం.. పన్నెండు రాశులపై ప్రభావం

    మేష రాశి:

    మేష రాశిలో గురువు నాలుగో ఇంట్లో సంచరిస్తాడు. ఈ సమయం ఇల్లు, కుటుంబలో ఆనందాన్ని తెస్తుంది. పాత ఇల్లు లేదా పూర్వీకుల ఆస్తితో సంబంధం ఉన్న ఏదైనా ప్రయోజనం కలగవచ్చు. మీరు మీ తల్లి మద్దతును పొందుతారు. కుటుంబంతో సమయం గడిపే అవకాశాలు పెరుగుతాయి.

    ఇంట్లో పూజలు లేదా మతపరమైన కార్యక్రమాలు జరిగే అవకాశం ఉంది. పిల్లలకు సంబంధించిన కొన్ని శుభవార్తలు కూడా పొందవచ్చు. పనిలో మీ అవగాహన, అనుభవం ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. విదేశాలకు సంబంధించిన విషయాలలో కూడా ప్రయోజనం కలగవచ్చు. గుర్తుంచుకోవలసిన విషయం ఏమిటంటే, మిమ్మల్ని మీరు అన్నింటికంటే ఎక్కువగా పరిగణించే తప్పు చేయకూడదు. అందరినీ వెంట తీసుకెళ్తే ఈ సమయం మరింత మెరుగ్గా ఉంటుంది.

    వృషభ రాశి:

    వృషభ రాశి వారికి గురువు మూడో ఇంట్లో ఉంటాడు. ఈ సమయంలో తోబుట్టువులతో సంబంధాలు బలపడతాయి. వారికి మద్దతు లభిస్తుంది. చిన్నపాటి ప్రయాణాలు జరుగుతాయి, ఇవి మనశ్శాంతిని ఇస్తాయి. మీ మాటలు ప్రభావం చూపుతాయి. ప్రజలు మీ అభిప్రాయాన్ని పరిగణిస్తారు. వివాహితులకు ఈ సమయం సంబంధాలలో ఉన్న చేదును తగ్గిస్తుంది. అయితే బద్ధకం వల్ల మంచి అవకాశాలు వృథా కావచ్చు, కాబట్టి సోమరితనాన్ని దూరం చేయడం అవసరం.

    మిథున రాశి:

    మిథున రాశికి గురువు రెండో ఇంట్లో సంచరిస్తాడు. ఈ సమయం ఆర్థిక పరిస్థితిని బలపరుస్తుంది. బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ మెరుగుపడుతుంది. పొదుపు పెరుగుతుంది. కుటుంబంలో బంధుత్వం, స్నేహం పెరుగుతాయి. మీ ప్రసంగం ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. ప్రజలు మీ మాట వినడం ప్రారంభిస్తారు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి జీతం పెరుగుదల సంకేతాలు కనిపిస్తాయి. జీవిత భాగస్వామి ద్వారా కూడా ఆర్థిక లాభాలు కలగవచ్చు.

    కర్కాటక రాశి:

    కర్కాటక రాశి వారికి ఈ సంచారం చాలా ప్రత్యేకమైనది. ఎందుకంటే గురువు మీ స్వంత రాశిలో ఉన్నతంగా సంచరిస్తాడు. ఈ సమయంలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది, ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. ముఖంలో ప్రత్యేకమైన మెరుపు కనిపిస్తుంది. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. ప్రజలు మీ మాటలకు ప్రాముఖ్యత ఇస్తారు. ప్రేమ, వివాహం, పిల్లలకు సంబంధించిన ఆనందాన్ని పొందవచ్చు. వ్యాపారం చేసే వారికి ఈ సమయం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. కొత్త పథకాలు విజయవంతం అవుతాయి. ఆధ్యాత్మికతపై ఆసక్తి కూడా పెరుగుతుంది.

    సింహ రాశి:

    సింహ రాశి వారికి గురువు పన్నెండవ ఇంట్లో సంచరిస్తాడు. ఈ కారణంగా ఖర్చులు పెరగవచ్చు. అయితే ఈ ఖర్చులు ఎక్కువగా పూజలు, ఇంటి అవసరాలు లేదా ఆరోగ్య సంబంధిత విషయాలపై ఉంటాయి. విదేశీ పనుల ద్వారా లాభం పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఆహారం, దినచర్య విషయంలో ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించాలి.

    కన్య రాశి:

    కన్య రాశిలో గురువు పదకొండవ ఇంట్లో ఉంటాడు. ఇది ఆదాయాన్ని పెంచుతుంది. నిలిచిపోయిన కోరికలు పూర్తవవుతాయి. సమాజంలో గుర్తింపు పెరుగుతుంది. మంచి వ్యక్తులతో సంబంధాలు ఏర్పడతాయి. విద్యార్థులు మంచి విజయాలను సాధిస్తారు. ఈ సమయం ప్రేమ సంబంధాలకు కూడా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రేమ వివాహాలు జరిగే అవకాశం ఉంది.

    తుల రాశి:

    తుల రాశికి గురువు పదవ ఇంట్లో సంచరిస్తాడు. కెరీర్‌లో పురోగతికి అవకాశాలు ఉంటాయి. పదోన్నతులు లేదా కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు రావచ్చు. అయితే అధిక విశ్వాసం, అహంకారాన్ని నివారించడం అవసరం. టీమ్‌తో కలిసి పని చేస్తే మరింత విజయాన్ని పొందగలుగుతారు.

    వృశ్చిక రాశి:

    వృశ్చిక రాశికి గురువు తొమ్మిదవ ఇంట్లో ఉంటాడు. ఈ సమయం అదృష్టాన్ని బలపరుస్తుంది. ఆధ్యాత్మిక ఆసక్తులు పెరుగుతాయి. చదువు, ఉన్నత విద్యలో విజయం సాధిస్తారు. విదేశీ ప్రయాణాలు, తీర్థయాత్రలకు కూడా అవకాశాలు ఉండవచ్చు.

    ధనుస్సు రాశి:

    ధనుస్సు రాశి వారికి గురువు ఎనిమిదవ ఇంట్లో ఉంటాడు. ఈ సమయం జీవితంలో పెద్ద మార్పులను తీసుకురాగలదు. ఆధ్యాత్మిక ఆలోచనలు పెరుగుతాయి, అయితే ఖర్చులు కూడా పెరగవచ్చు. ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించడం చాలా అవసరం. ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు కూడా ఉండే అవకాశముంది.

    మకర రాశి:

    మకర రాశి వారికి గురువు ఏడవ ఇంట్లో సంచరిస్తాడు. వైవాహిక జీవితం మెరుగుపడుతుంది. జీవిత భాగస్వామి మద్దతు లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో పురోగతి సాధించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కొత్త పథకాలు విజయవంతం అవుతాయి.

    కుంభ రాశి:

    కుంభ రాశిలో గురువు ఆరో ఇంట్లో ఉంటాడు. ఈ సమయంలో ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి. ఖర్చులు పెరగవచ్చు. కార్యాలయంలో ప్రత్యర్థులు ఇబ్బంది కలిగించవచ్చు. అయితే మీరు తెలివిగా వ్యవహరిస్తే పరిస్థితి మీ నియంత్రణలో ఉంటుంది. కోర్టు కేసుల్లో ఉపశమనం లభించవచ్చు. విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి.

    మీన రాశి:

    మీన రాశి వారికి గురువు ఐదో ఇంట్లో సంచరిస్తాడు. కెరీర్‌లో మార్పుల సంకేతాలు కనిపించవచ్చు. ఉద్యోగంలో ఏవైనా సమస్యలు ఉంటే భయపడాల్సిన అవసరం లేదు, ముందుకు మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయి. ప్రేమ సంబంధాలు బలపడతాయి. పిల్లల వల్ల ఆనందం కలుగుతుంది.

