కుంభ రాశి వార్షిక రాశి ఫలాలు: ఈ రాశి వారు 2026లో వాహనాలను కొనుగోలు చేస్తారు, ఆస్తి పెరగడంతో పాటు ఎన్నో ఊహించని మార్పులు!
కుంభ రాశి వార్షిక రాశి ఫలాలు 2026: గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు వాటి రాశులను మారుస్తూ ఉంటాయి. గ్రహాల సంచారంలో మార్పు వస్తే, అది అన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో అనేక మార్పులను తీసుకువస్తుంది. మరికొన్ని గంటల్లో కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభం కాబోతోంది. కొత్త సంవత్సరంలో (New Year 2026) ప్రతి ఒక్కరు ఆనందంగా ఉండాలని అనుకుంటారు. కొన్ని రాశుల వారు సంతోషంగా ఉంటే, కొన్ని రాశుల వారికి సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. మరి కొత్త సంవత్సరం కుంభ రాశి వారికి ఎలా ఉంటుంది? కుంభ రాశి వారి జీవితంలో ఎలాంటి మార్పులు వస్తాయి? సంవత్సరంలో ఏ నెలలో ఎలాంటి మార్పులు వస్తాయనే దాని గురించి ఇప్పుడే తెలుసుకుందాం.
సంవత్సరం ప్రారంభంలో కుంభ రాశి వారి (Kumbha Rasi Yearly Horoscope) మనస్సు కలవరపడవచ్చు. స్వీయ నియంత్రణ కలిగి ఉండండి. ఓపికగా ఉండటానికి ప్రయత్నించండి. మీరు వ్యాపారం కోసం వేరే ప్రదేశానికి వెళ్లవచ్చు. విదేశీ ప్రయాణం వ్యాపార లాభాలకు మార్గం సుగమం చేసే అవకాశం ఉంది.
జనవరి 15 తర్వాత మీ జీవిత భాగస్వామి ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో మార్పు వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. కుటుంబానికి దూరంగా వేరే ప్రదేశానికి కూడా వెళ్లొచ్చు. ఆదాయం పెరుగుతుంది.
ఫిబ్రవరి తరవాత కుంభ రాశి వారి జీవితంలో ఎలాంటి మార్పులు వస్తాయి?
ఫిబ్రవరి 13 తర్వాత జీవిత భాగస్వామి ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. మీరు మీ తండ్రి మద్దతును పొందుతారు. ఏప్రిల్ 20 తర్వాత ఉద్యోగంలో పదోన్నతులకు అవకాశాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఆస్తి పెరుగుతుంది. వాహనాల సౌకర్యం కూడా పెరుగుతుంది. మే 30 తర్వాత విద్యా పనులు మెరుగుపడతాయి.
వ్యాపారం వృద్ధి చెందుతుంది. మీరు మీ పిల్లల నుండి శుభవార్త పొందవచ్చు. జూన్ 16 తర్వాత ఆస్తులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. మీరు మీ తండ్రి మద్దతును పొందుతారు. కుటుంబంలో మతపరమైన కార్యక్రమాలు ఉండవచ్చు. బట్టలు, వాహనాల నిర్వహణకు అయ్యే ఖర్చులు పెరుగుతాయి. శత్రువులను జయించవచ్చు.
ఆగస్టు తరవాత కుంభ రాశి వారి జీవితంలో ఎలాంటి మార్పులు వస్తాయి?
ఆగస్టు 18 తర్వాత వ్యాపారం పెరిగే అవకాశం ఉంది. మరింత హడావిడి ఉంటుంది, కానీ సహనాన్ని కొనసాగించడానికి ప్రయత్నించండి. తీపి ఆహారంపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. సెప్టెంబర్ 03 తర్వాత ఉద్యోగంలో పదోన్నతికి మార్గం సుగమం అవుతుంది. పని పరిధి పెరుగుతుంది. మరింత కష్టపడి పని చేస్తారు. నవంబర్ 11 తర్వాత విద్యా పనులు మెరుగుపడతాయి. రాయడం వంటి మేధోపరమైన పనుల్లో బిజీగా ఉంటారు. ఆదాయాన్ని పెంచే మార్గం ఉండవచ్చు. కుటుంబంలో మతపరమైన కార్యక్రమాలు ఉండవచ్చు. డిసెంబర్ 06 తర్వాత ఉద్యోగంలో స్థలం మారవచ్చు. ఖర్చులు పెరుగుతాయి.
కొత్త సంవత్సరంలో కుంభ రాశి వారు ఏం చెయ్యాలి?
- శనివారం సాయంత్రం రావి చెట్టు వద్ద ఆవ నూనెతో నాలుగు ముఖాల దీపం వెలిగించి, చిటికెడు నల్ల నువ్వులు వెయ్యండి.
- ఓపల్ రత్నాన్ని వెండి ఉంగరంలో వేసి కుడి చేతి మధ్య వేలిలో ధరించాలి.
- ప్రతిరోజూ స్నానం చేసిన తర్వాత హనుమాన్ చాలీసా పఠించండి.