    జనవరి 3న పుష్య పౌర్ణమి, ఆ రోజు పొరపాటున కూడా ఈ తప్పులు చేయకండి!

    2026లో జనవరి 3న పుష్య పౌర్ణమి వచ్చింది. పౌర్ణమి నాడు తప్పులు చేస్తే లక్ష్మీదేవికి కోపం వస్తుంది. ఏడాది పొడవునా ఆర్థిక ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. అందువల్ల ఈ రోజున కొన్ని పనులకు దూరంగా ఉండాలి. తప్పులు చేయడం వల్ల ప్రతికూల శక్తి పెరుగుతుంది. ఆర్థిక నష్టానికి దారి తీస్తుంది. 

    Published on: Dec 31, 2025 10:01 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    హిందూ మతంలో పుష్య పౌర్ణమి చాలా పవిత్రమైన రోజు. ఈ రోజున లక్ష్మీదేవి, విష్ణుమూర్తిల ప్రత్యేక ఆశీర్వాదం మనకు లభిస్తుంది. ఈ పౌర్ణమి రోజున స్నానాలు, దాతృత్వం, పూజలకు ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. 2026లో జనవరి 3న పుష్య పౌర్ణమి వచ్చింది. పౌర్ణమి నాడు తప్పులు చేస్తే లక్ష్మీదేవికి కోపం వస్తుంది. ఏడాది పొడవునా ఆర్థిక ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. అందువల్ల ఈ రోజున కొన్ని పనులకు దూరంగా ఉండాలి. తప్పులు చేయడం వల్ల ప్రతికూల శక్తి పెరుగుతుంది. ఆర్థిక నష్టానికి దారితీస్తుంది. ఏయే తప్పులు చేయకూడదో, ఎందుకు చేయకూడదో తెలుసుకుందాం.

    జనవరి 3న పుష్య పౌర్ణమి, ఆ రోజు పొరపాటున కూడా ఈ తప్పులు చేయకండి (pinterest)
    జనవరి 3న పుష్య పౌర్ణమి, ఆ రోజు పొరపాటున కూడా ఈ తప్పులు చేయకండి (pinterest)

    పుష్య పౌర్ణమి నాడు చేయాల్సినవి, చేయకూడనివి

    1.సూర్యోదయం తర్వాత నిద్రపోవడం

    పుష్య పౌర్ణమి రోజున సూర్యోదయానికి ముందే మేల్కొనడం చాలా ముఖ్యం. సూర్యోదయం వరకు నిద్రపోవడం ద్వారా సూర్య భగవానుడు, లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కలుగుతుంది. ఇది అదృష్టాన్ని నిలిపి వేస్తుంది. ఏడాది పొడవునా సోమరితనం, సమస్యలను పెంచుతుంది. పౌర్ణమి రోజున మేల్కొని, స్నానం చేసి, బ్రహ్మ ముహూర్తంలో పూజలు చేయండి. ఇది సూర్యుని శక్తిని ఇస్తుంది. పొరపాటున ఎక్కువసేపు నిద్రపోవద్దు. లేనిపక్షంలో డబ్బు, ఆరోగ్యంపై చెడు ప్రభావం ఉంటుంది.

    2.తగాదాలు లేదా వాదనలు

    పౌర్ణమి రోజున ఇంట్లో ఎవరితోనైనా గొడవలు, తగాదాలు లేదా వాదనలు చేయడం చాలా అశుభకరం. ఇది ఇంటి సానుకూల శక్తిని నాశనం చేస్తుంది. లక్ష్మీమాతకు కోపం వస్తుంది. కుటుంబంలో విభేదాలు లేదా కోపం ఆర్థిక ఇబ్బందులకు దారితీస్తుంది. సంబంధాలలో సమస్యలు ఏర్పడతాయి. పౌర్ణమి సందర్భంగా ఆలోచనాత్మకంగా మాట్లాడండి. ప్రశాంతంగా ఉండండి. ఎవరితోనూ వాదించకండి. ఇది ఇంట్లో సంతోషం, శాంతిని అందిస్తుంది. లక్ష్మీదేవి ఆశీర్వాదాన్ని అందిస్తుంది. పొరపాటున కూడా కోపం తెచ్చుకోవద్దు. లేనిపక్షంలో ఏడాది పొడవునా ఇబ్బందులు పెరుగుతాయి.

    3.తామస ఆహారం తీసుకోవడం

    పుష్య పౌర్ణమి రోజున సాత్విక ఆహారం మాత్రమే తీసుకోండి. మాంసం, మద్యం, వెల్లుల్లి, ఉల్లిపాయలు వంటి తామస ఆహారాన్ని తినడం వల్ల లక్ష్మీదేవికి కోపం వస్తుంది. ఇది కెరీర్ అడ్డంకులు, డబ్బు నష్టం, ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తుంది. పౌర్ణమి రోజున పండ్లు, పాలు, అన్నం లేదా సాత్విక ఆహారం తీసుకోండి. తామస ఆహారం ప్రతికూల శక్తిని పెంచుతుంది. ధర్మాన్ని నాశనం చేస్తుంది. మీరు ఈ తప్పును నివారించినట్లయితే సంపద, సంతోషం ఏడాది పొడవునా ఉంటాయి.

    4.రుణ లావాదేవీలు

    పౌర్ణమి రోజున రుణం తీసుకోవడం లేదా ఇవ్వడం అశుభకరం. ఇది ఆర్థిక పరిస్థితిపై చెడు ప్రభావాన్ని చూపుతుంది మరియు డబ్బు ప్రవాహాన్ని నిలిపివేస్తుంది. లక్ష్మీమాత కృపను కోల్పోతారు. పౌర్ణమి రోజున దానం చేయండి, కానీ రుణ లావాదేవీలు చేయవద్దు. అవసరమైతే మరుసటి రోజు చేయండి. ఈ తప్పును నివారించడం వల్ల ఏడాది పొడవునా ఆర్థిక స్థిరత్వం ఉంటుంది.

    పుష్య పౌర్ణమి రోజున మీరు ఈ తప్పులను నివారించినట్లయితే లక్ష్మీమాత సంతోష పడుతుంది. సంవత్సరం పొడవునా సంతోషంగా ఉండవచ్చు. స్నానం, పూజలు, సాత్విక ఆహారం ఇవన్నీ కూడా సంతోషం, శ్రేయస్సు మరియు శాంతిని తీసుకు వస్తాయి.

