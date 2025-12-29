Edit Profile
    పుష్య పుత్రద ఏకాదశి 2025: రేపే పుత్రద ఏకాదశి.. ఆ రోజు పొరపాటున కూడా ఈ వస్తువులను దానం చేయవద్దు!

    2025 సంవత్సరంలో పుష్య పుత్రదా ఏకాదశి డిసెంబర్ 30, 2025 మంగళవారం నాడు వచ్చింది. ఆ రోజున విష్ణుమూర్తి ఆరాధన, ఉపవాసం, దానం ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంటాయి. పుణ్యాన్ని తెస్తుంది, అయితే కొన్ని వస్తువులను పొరపాటున కూడా ఆ రోజు దానం చేయకూడదు. లేనిపక్షంలో సమస్యలు రావచ్చు. ఇంట్లో అశాంతి నెలకొంటుంది. 

    Published on: Dec 29, 2025 8:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    హిందూ మతంలో, ఏకాదశి ఉపవాసం అన్ని ఉపవాసాలలో ఉత్తమమైనది. అత్యంత ఫలవంతమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. ఒక సంవత్సరంలో రెండు పుత్రద ఏకాదశులు ఉన్నాయి. ఒకటి పుష్య మాసంలో, మరొకటి శ్రావణ మాసంలో. పుష్య పుత్రద ఏకాదశిని ముఖ్యంగా పిల్లల సాధన, పిల్లల ఆనందం కోసం జరుపుకుంటారు.

    2025 సంవత్సరంలో పుష్య పుత్రదా ఏకాదశి డిసెంబర్ 30, 2025 మంగళవారం నాడు వచ్చింది. ఆ రోజున విష్ణుమూర్తి ఆరాధన, ఉపవాసం, దానం ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంటాయి. పుణ్యాన్ని తెస్తుంది, అయితే కొన్ని వస్తువులను పొరపాటున కూడా ఆ రోజు దానం చేయకూడదు. లేనిపక్షంలో సమస్యలు రావచ్చు. ఇంట్లో అశాంతి నెలకొంటుంది. ఆ రోజున ఏవి దానం చేయకూడదో తెలుసుకుందాం.

    పుష్య పుత్రదా ఏకాదశి 2025 తేదీ, సమయం, ప్రాముఖ్యత

    పుష్య పుత్రదా ఏకాదశి డిసెంబర్ 30, 2025న వచ్చిది. ఈ రోజున ఉపవాసం ఉండటం వల్ల సంతానం కలిగే అవకాశాలు ఉండటంతో పాటు పిల్లలకు సంబంధించిన సమస్యలన్నీ తొలగిపోతాయి. విష్ణుమూర్తి దయ వల్ల కుటుంబంలో సంతోషం, శాంతి ఉంటాయి. ఏకాదశి రోజున దానం చేస్తే ఎంతో మంచిది. కానీ దానం స్వచ్ఛంగా, సాత్వికంగా ఉండాలి. లేదంటే ధర్మానికి బదులుగా పాపంగా కనిపిస్తుంది.

    1. పాత లేదా మిగిలిపోయిన ఆహారాన్ని దానం చేయవద్దు. ఏకాదశి నాడు దానం చేయడం ఎల్లప్పుడూ పవిత్రమైనది. పాడైన, చెడిపోయిన లేదా మిగిలిపోయిన ఆహారాన్ని దానం చేయడం పాపం. దీంతో అన్నపూర్ణ, విష్ణుమూర్తికి కోపం తెప్పిస్తుంది. పేదరికం ఇంట్లోకి వస్తుంది. తాజా మరియు సాత్విక ఆహారాన్ని మాత్రమే దానం చేయండి. లేదంటే ఆరోగ్యం మరియు సంపద రెండింటినీ ప్రభావితం చేస్తుంది.
    2. చిరిగిన లేదా పాత బట్టలను దానం చేయడం మంచిది కాదు. ఏకాదశి రోజున ఇలాంటి బట్టలు దానం చేయడం అశుభకరం. ఇది రాహువు యొక్క ప్రభావాన్ని పెంచుతుంది. అదృష్టాన్ని బలహీనపరుస్తుంది. శుభ్రమైన, ధరించదగిన దుస్తులను మాత్రమే దానం చేయండి. చిరిగిన దుస్తులను దానం చేయడం వల్ల ఇంట్లో విభేదాలు, ఆర్థిక ఇబ్బందులు పెరుగుతాయి.
    3. ఏకాదశి విష్ణుమూర్తికి ఇష్టమైన తేదీ. ఈ రోజున ఇనుప వస్తువులు, ప్లాస్టిక్ లేదా కత్తులు, కత్తెర వంటి పదునైన వస్తువులను దానం చేయకూడదు. ఇది పనులకు ఆటంకం కలిగిస్తుంది. కుటుంబంలో వివాదాలను పెంచుతుంది. ఇనుము శనితో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది, అలాగే పదునైన వస్తువులు కుజ గ్రహంతో సంబంధం కలిగి ఉంటాయి. ఏకాదశి నాడు వీటి దానం చేయడం శుభకరమైనది కాదు.
    4. కొత్త, పవిత్రమైన వస్తువులను మాత్రమే ఇవ్వండి. మానసిక కలవరం పెరుగుతుంది. దానం ఉద్దేశ్యం స్వచ్ఛంగా ఉండాలి.
    5. పుత్రదా ఏకాదశి రోజున పసుపు బట్టలు, అరటి, కుంకుమ పువ్వు, శనగ పప్పు, బెల్లం, పసుపు పువ్వులను దానం చేయడం చాలా శుభప్రదం. ఇది గురు గ్రహాన్ని బలోపేతం చేస్తుంది. బిడ్డకు ఆనందాన్ని ఇస్తుంది.
    6. పండ్లు, తృణధాన్యాలు లేదా పుస్తకాలను దానం చేయండి. నిరుపేదలకు లేదా బ్రాహ్మణులకు విరాళాలు ఇవ్వండి. మీరు నిజాయితీ హృదయంతో ఏకాదశి రోజున దానం చేస్తే, పుణ్యం అనేక రెట్లు పెరుగుతుంది. ఇంట్లో సంతోషం మరియు శాంతి ఉంటుంది.
