    Weekly Horoscope: నవంబర్ 30 నుండి డిసెంబర్ 6 వరకు మీకు ఎలా ఉంటుంది? వార ఫలాలు తెలుసుకోండి!

    వార ఫలాలు: గ్రహాల కదలికను బట్టి మాత్రమే వార ఫలాలను అంచనా వేస్తారు. రాబోయే వారం కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. నవంబర్ 30 నుంచి డిసెంబర్ 6 వరకు సమయం మీకు ఎలా ఉంటుందో  తెలుసుకుందాం.

    Published on: Dec 01, 2025 12:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    వార ఫలాలు (నవంబర్ 30-డిసెంబర్ 6, 2025): ఈ వారం గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక కూడా బాగుంది. గ్రహాల కదలిక అనేక రాశులకు శుభ ఫలితాలను ఇస్తోంది. కొన్ని రాశులకు గ్రహాల కదలిక కారణంగా శుభ ఫలితాలను పొందుతాయి, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలు అశుభ ఫలితాలను పొందుతాయి. గ్రహాల కదలికను బట్టి వారం జాతకం లెక్కించబడుతుంది. రాబోయే వారం కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఈ వారం వారం (నవంబర్ 30-డిసెంబర్ 6, 2025) వరకు మొత్తం 12 రాశులకు సమయం ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం.

    వార ఫలాలు (నవంబర్ 30-డిసెంబర్ 6, 2025)
    మేష రాశి: మేష రాశి వారి ప్రేమ జీవితంలో కొంత ఇబ్బందులు వస్తాయి. శ్రేయస్సు ఉంటుంది. ఈ వారం మీకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. కానీ మీరు నిపుణుడిని సంప్రదిస్తే, అది మీకు మంచిది. కొత్త వ్యాపారం ప్రారంభించవచ్చు. ఆరోగ్యంపై కొంత శ్రద్ధ వహించాలి.

    వృషభ రాశి: ఈ రాశి వారికి అధిక ఖర్చుతో సమస్యలు ఉంటాయి, కానీ ఆదాయం కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది. మీరు ఈ వారం రియల్ ఎస్టేట్ లేదా స్టాక్స్ లో డబ్బు పెట్టుబడి పెడుతుంటే, మీరు ప్రత్యేకంగా మార్కెట్ ను బాగా పరిశోధించాలి. భూమి, భవనం మరియు వాహనాలను కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు బలంగా ఉన్నాయి.

    మిథున రాశి: మిథున రాశి వారు వ్యాపారంలో విజయం సాధించే బలమైన అవకాశం ఉంటుంది. ఈ వారం మీకు మీ ప్రియమైనవారి మద్దతు లభిస్తుంది. ప్రేమ వ్యవహారంలో ఇబ్బంది ఉండవచ్చు, కానీ మీరు మీ భాగస్వామికి స్థలం, సమయం రెండింటినీ ఇవ్వాలి. పాత వనరుల నుంచి కూడా డబ్బు వస్తుంది. మీ డబ్బు నిలిచిపోతే, దానిని తిరిగి పొందే అవకాశం ఉంది.

    కర్కాటక రాశి: కర్కాటక రాశి వారు వారం ప్రారంభంలో, కొత్త ఆదాయ వనరులు ఉంటాయి, ఈ వారం మీకు ఆదాయం మంచిది, కానీ మీరు ఖర్చులను తగ్గించాలి మరియు పొదుపును పెంచాలి. వారం ప్రారంభంలో ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంటుంది. పరీక్షల్లో విజయం సాధిస్తారు. మీరు వ్యాపారంలో పెద్ద అధికారుల ఆశీర్వాదాలను పొందుతారు.

    సింహ రాశి: సింహ రాశి వారి పరిస్థితి బాగుంటుంది. ఉద్యోగంలో మీరు పురోగతి సాధించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ వారం పెళ్లి తేదీని కన్ఫర్మ్ చేయవచ్చు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ప్రేమ, పిల్లల కోసం మంచి యోగాలు కూడా ఉన్నాయి. వ్యాపారులకు కూడా ఇది శుభ సమయం. వారం ప్రారంభంలో శత్రువులు కూడా మీ స్వంతం అవుతారు. వృద్ధుల ఆశీస్సులు పొందుతారు. వారం మధ్యలో మీకు మీ జీవిత భాగస్వామి నుండి మద్దతు లభిస్తుంది.

    కన్య రాశి: కన్య రాశి వారికి కూడా చాలా మంచిది. ఈ వారం చట్టపరమైన పనిలోనైనా లాభాలు పొందవచ్చు. ప్రేమ మరియు సంబంధంలో మీరు పైచేయి కలిగి ఉంటారు. నూతన ఆదాయ వనరులు ఏర్పడతాయి. శుభవార్త అందుకుంటారు. ప్రయాణానికి కూడా అవకాశం ఉంది.

    తుల రాశి: తులా రాశికి ప్రభుత్వ అధికారుల నుంచి లాభాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో మీరు ఎవరికైనా ఆర్థికంగా సహాయం చేయాలనుకుంటే, అలా చేయండి. కానీ ఎవరికీ పెద్ద మొత్తంలో అప్పు ఇవ్వవద్దు. ఆరోగ్యానికి సంబంధించి సమస్యలు ఉండవచ్చు. ఈ సమయంలో లక్ష్మీదేవిని ఆరాధించండి. డబ్బు మరియు వ్యాపార పరిస్థితి బాగుంటుంది.

    వృశ్చిక రాశి:రాశి వారికి ప్రేమ జీవితంలో కొంత ఇబ్బందులు ఎదురవుతారు. ఇది వ్యాపారానికి ఒక మోస్తరు సమయం. పరిస్థితులు అననుకూలంగా ఉన్నాయి. వారం మధ్యలో సాధారణ స్థితికి వస్తుంది. చివరగా, వ్యాపారంలో విజయం ఉంటుంది. మీరు ఉన్నతాధికారుల ఆశీర్వాదాన్ని పొందుతారు. సూర్యుడికి అర్ఘ్యం సమర్పిస్తే మంచిది. ప్రేమ, పిల్లల పరిస్థితి బాగుంటుంది.

    ధనుస్సు రాశి: ధనుస్సు రాశికి పరిస్థితులు కూడా కొంచెం మితంగా ఉంటాయి. తలనొప్పి లేదా కంటి సమస్యలు ఉండవచ్చు. ప్రేమ జీవితంలో, మీరు ఆనందకరమైన క్షణాలను గడుపుతారు. మీ కోసం అనేక ఉద్యోగ ఆఫర్లు ఉండవచ్చు. ఈ సమయంలో మీరు వృద్ధుల ఆశీస్సులు పొందుతారు.

    మకర రాశి: మకర రాశి వారికి ఈ సమయం మంచిది. ఈ సమయంలో రిస్క్ తీసుకోవడం మానుకోండి. వారం ప్రారంభంలో, భూమి, భవనం మరియు వాహనం కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంటుంది, అయితే మీరు జాగ్రత్తగా నడవాలి. పిల్లల ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. మీ భావోద్వేగాలను నియంత్రించండి. కుటుంబాన్ని సంప్రదించిన తర్వాతే డబ్బుకు సంబంధించిన నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది.

    కుంభ రాశి: మహిళల్లో ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన కొన్ని సమస్యలు ఉండవచ్చు. తెలియని భయం మిమ్మల్ని వెంటాడుతుంది. మీరు ఇప్పుడు పెట్టుబడి పెడుతుంటే, మీరు కొంచెం తెలివిగా నిర్ణయం తీసుకోవాలి. జీవిత భాగస్వామి ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ముగింపు ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది. కాని మీ స్వంత ఆరోగ్యం మరియు మీ జీవిత భాగస్వామి ఆరోగ్యంపై దృష్టి పెట్టండి.

    మీన రాశి: ఈ వారం అదృష్టం మీతో ఉంటుంది, ఒక వైపు, సమాజంలో గౌరవం ఉంటుంది, మీ రాశి వ్యక్తులు కూడా ప్రేమ జీవితంలో మంచి క్షణాలను పొందుతారు, ఇది కాకుండా, తండ్రితో సంబంధాలు కూడా బాగుంటాయి. మీరు వ్యాపారంలో లాభాలను పొందుతారు. మంచి క్షణాలు ఉంటాయి. వారం ప్రారంభంలో గృహ ఆనందం పెరుగుతుంది. సూర్యుడికి అర్ఘ్యం సమర్పిస్తే మంచిది.

