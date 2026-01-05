Edit Profile
    Weekly Horoscope: మేష రాశి నుంచి మీన రాశి వరకు 12 రాశులకు ఈ వారం ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోండి!

    జనవరి 5 నుంచి 11 వరకు ఈ వారం కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. జనవరి 5 నుంచి 11 వరకు కొన్ని రాశులు అదృష్టాన్ని పొందుతారు. కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభం మీకు ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి. మరి ఇక ఈ వారం ఏ రాశులకు ఎలా ఉంటుంది? ఈ వారం వార ఫలాలను తెలుసుకోండి.

    Published on: Jan 05, 2026 1:30 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో గ్రహాల కదలికకు ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక మొత్తం 12 రాశిచక్రాలపై ప్రభావం చూపుతుంది. కొన్ని రాశిచక్రాలు గ్రహాల కదలిక కారణంగా శుభఫలితాలను పొందుతాయి, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలు అశుభఫలితాలను పొందుతాయి. గ్రహాల కదలికను బట్టి వారం జాతకం లెక్కించబడుతుంది. మొత్తం 12 రాశిచక్రాలకు సమయం ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం.

    ఈ వారం వార ఫలాలు
    ఈ వారం వార ఫలాలు

    మేష రాశి:

    ఈ వారం మీలో చాలా శక్తి ఉంటుంది, పనులన్నింటినీ వేగంగా పూర్తి చేయాలని అనుకుంటారు, కానీ ప్రతిదీ మీ సమయానికి అనుగుణంగా జరగదు. ఇక్కడే కాస్త ఓపిక అవసరం. పనిలో బాధ్యత పెరగవచ్చు. కుటుంబంలోని సీనియర్ లేదా పెద్దలతో విభేదాలు ఉండవచ్చు, అయితే ఈ విషయాన్ని పరిష్కరించవచ్చు. ప్రతి యుద్ధంలో గెలవడం అవసరం లేదని, కొన్నిసార్లు శాంతిని కాపాడుకోవడం మరింత ప్రయోజనకరమని ఈ వారం మీరు నేర్చుకుంటారు. మీ ఆరోగ్యం గురించి నిర్లక్ష్యంగా ఉండకండి మరియు తగినంత నిద్ర పొందండి.

    వృషభ రాశి:

    వారం మీరు మానసికంగా కొంచెం ప్రశాంతంగా ఉంటారు. కొంతకాలంగా జరుగుతున్న హడావిడిలో కొంత స్థిరత్వం ఉంటుంది. కుటుంబంతో కూర్చుని మాట్లాడే అవకాశం ఉంటుంది, ఇది మనస్సును సంతోషంగా ఉంచుతుంది. డబ్బు గురించి ఆందోళన క్రమేపీ మెరుగుపడుతుంది. మీరు పాత పెట్టుబడి లేదా కష్టపడి పనిచేయడం నుండి చిన్న ప్రయోజనాన్ని పొందవచ్చు. మీరు సంబంధాలలో స్వంతత్వ భావనను అనుభవిస్తారు, అయితే మొండితనాన్ని పరిహరించాలి. శాంతి అనేది పెద్ద విషయం కాదని, చిన్న ఆనందమని ఈ వారం మీరు గ్రహిస్తారు.

    మిథున రాశి:

    వారం మీకు ఆలోచనలు, సంభాషణలతో నిండి ఉంటుంది. మీ మనస్సు వేగంగా పని చేస్తుంది. అనేక కొత్త ఆలోచనలు వస్తాయి. కానీ వాటన్నింటినీ అమలు చేయడానికి ముందు ఆలోచించడం చాలా ముఖ్యం. పనికి సంబంధించి మీటింగ్లు, కాల్స్ లేదా సంభాషణలు పెరగవచ్చు. మాట్లాడే మీ శక్తి ఈ వారం మీ ముఖ్య లక్షణం అవుతుంది, కానీ తెలివిగా పదాలను ఎంచుకోండి. సంబంధాలలో ఏదైనా తేలికగా తీసుకోవడం హానికరం. మీకు అలసటగా అనిపిస్తే, మీకు కొంత విశ్రాంతి ఇవ్వడం నేర్చుకోండి.

    కర్కాటక రాశి:

    ఈ వారం మీ భావాలు కాస్త లోతుగా ఉంటాయి. పాత జ్ఞాపకాలు, పాత వ్యక్తులు లేదా కొన్ని అసంపూర్తిగా ఉన్న విషయాలు మళ్లీ మళ్లీ గుర్తుకు రావచ్చు. కొన్ని సార్లు మనస్సు ఎటువంటి కారణం లేకుండా విచారంగా ఉంటుంది. కుటుంబం లేదా సన్నిహిత వ్యక్తితో సంభాషణ మిమ్మల్ని లోపలి నుంచి బలోపేతం చేస్తుంది. పనిపై దృష్టి పెట్టడంలో కొంత ఇబ్బంది ఉండవచ్చు, అయితే బాధ్యతను నెరవేర్చాల్సి ఉంటుంది. ఈ వారం మీరు మీతో పోరాడటానికి బదులుగా మిమ్మల్ని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. మీ హృదయాన్ని అణచివేయవద్దు.

    సింహ రాశి:

    ఈ వారం ప్రజలు మీ ఉనికిని స్పష్టంగా అనుభూతి చెందుతారు. మీ మాటలు, నిర్ణయాలు ఇతరులపై ప్రభావం చూపుతాయి. మీరు పనిలో కొత్త బాధ్యత లేదా అవకాశాన్ని పొందవచ్చు, ఇది ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. సంబంధాలలో ఆకర్షణ ఉంటుంది; వ్యక్తులు మీతో కనెక్ట్ కావాలని కోరుకుంటారు. భావాలను విస్మరించకుండా జాగ్రత్త వహించండి. మీరు మీ హృదయాన్ని శుభ్రంగా ఉంచుకుంటే, ఈ వారం మీకు అనుకూలంగా ఉంటుంది.

    కన్య రాశి:

    ఈ వారం పని ఒత్తిడి ఉంటుంది. మీరు ప్రతిదీ సరైన మార్గంలో చేయడానికి ప్రయత్నిస్తారు. ఈ అలవాటు మిమ్మల్ని ముందుకు తీసుకువెళుతుంది, కానీ ఈసారి కొంచెం విశ్రాంతి తీసుకోవడం అవసరం. ప్రతి దానిలో పరిపూర్ణతను కనుగొనడం మానసిక అలసటను పెంచుతుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించండి, ముఖ్యంగా ఉదర, నిద్రకు సంబంధించిన విషయాలలో. చిన్న విషయాలపై సంబంధాల్లో చిరాకు ఉండవచ్చు, కానీ కమ్యూనికేషన్ ప్రతిదీ హ్యాండిల్ చేయగలదు. మీ పట్ల దయగా ఉండటం కూడా ముఖ్యం అని ఈ వారం మీరు తెలుసుకుంటారు.

    తుల రాశి:

    ఈ వారం మీరు సమతుల్యతను కనుగొనడానికి ప్రయత్నిస్తారు. సంబంధం లేదా నిర్ణయం గురించి జరుగుతున్న గందరగోళాన్ని క్రమంగా పరిష్కరించవచ్చు. ఈ వారం సంభాషణ మీ అతిపెద్ద బలం. చాలా కాలంగా మీ హృదయంలో పాతిపెట్టిన విషయాన్ని సరైన పదాల్లో చెప్పే అవకాశం మీకు లభిస్తుంది. పనిలో స్థిరత్వం ఉంటుంది. మరీ మంచిది కాదు, మరీ చెడ్డది కాదు. ఈ వారం మీరు ఇతరులకు ఎంత ప్రాముఖ్యత ఇస్తున్నారో, మీకు కూడా అంతే ప్రాముఖ్యత ఇవ్వండి.

    వృశ్చిక రాశి:

    ఈ వారం వృశ్చిక రాశి వారు బయటి నుంచి ప్రశాంతంగా కనిపిస్తారు. కొన్ని సత్యాలు బయటకు రావచ్చు. ఇవి మొదట్లో కష్టంగా అనిపించినా, దీర్ఘకాలంలో మీకు ఉపశమనం కలిగిస్తాయి. పనిలో ఓపికగా ఉండటం చాలా ముఖ్యం. ఈ వారం మరింత ఆత్మపరిశీలన ఉంటుంది.

    ధనుస్సు రాశి:

    ఈ వారం మీ మనస్సు స్వేచ్ఛ, మార్పు వైపు ఆకర్షితమవుతుంది. కొత్త ప్రణాళిక, ప్రయాణం లేదా అభ్యసన ఆలోచన ఉండవచ్చు. స్నేహితులతో సంభాషణలు మిమ్మల్ని మానసికంగా తేలికపరుస్తాయి. ఆర్థిక విషయంలో కాస్త జాగ్రత్త అవసరం. అనవసర ఖర్చులు ఉండవచ్చు. బాధ్యతలను పూర్తిగా తప్పించుకోలేం. కానీ సరైన ప్లానింగ్‌తో ప్రతిదీ నిర్వహించబడుతుంది. ఈ వారం మీరు జీవితాన్ని తేలికగా తీసుకోవడం నేర్చుకుంటారు.

    మకర రాశి:

    ఈ వారం మకర రాశి వారు బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. పనిలో ఒత్తిడి ఉంటుంది, కానీ మీ కృషి, క్రమశిక్షణ మిమ్మల్ని ముందుకు నడిపిస్తాయి. ఫలితాలు వెంటనే కనిపించకపోవచ్చు, కానీ మీరు సరైన దిశలో కదులుతున్నారు. కుటుంబం పట్ల లేదా మీకు దగ్గరగా ఉన్న వారి పట్ల బాధ్యతలు పెరగవచ్చు. సంబంధాల్లో కొన్ని మాటల్లో లోతైన అర్థం ఉంటుంది. నెమ్మదిగా నడవడం ద్వారా కూడా గమ్యస్థానాన్ని చేరుకోవచ్చని ఈ వారం మీరు అర్థం చేసుకుంటారు.

    కుంభ రాశి:

    ఈ వారం కుంభ రాశి వారు విభిన్న ఆలోచనలు, దృక్పథం వెలుగులోకి వస్తాయి. ప్రజలు మీ మాట వింటారు. మీ అభిప్రాయానికి విలువ ఇస్తారు. మీరు పనిలో ఏదైనా కొత్తది చేయాలని భావిస్తారు. కానీ ప్రతి ఆలోచనపై తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సంబంధాలలో మీరు మీ స్వేచ్ఛను కోరుకోవచ్చు, అయితే అవతలి వ్యక్తి భావాలను అర్థం చేసుకోవడం కూడా చాలా ముఖ్యం. కొన్నిసార్లు మనస్సు చెలరేగవచ్చు. మీరు ఎలా ఉన్నారో అలాగే ఉండటమే మీ గొప్ప బలం.

    మీన రాశి:

    ఈ వారం మీన రాశి వారు మీ సున్నితత్వం పెరుగుతుంది. మీరు ఇతరుల భావనలను త్వరగా అర్థం చేసుకుంటారు. సహాయం చేయాలనుకుంటారు. కానీ ఈ క్రమంలో మిమ్మల్ని మీరు అలసిపోవద్దని గుర్తుంచుకోండి. బాధ్యతను నెరవేర్చాలి. సంబంధాలలో భావోద్వేగ అనుబంధం లోతుగా ఉంటుంది. మీరు ప్రేమించే వారితో హృదయాన్ని తెరిచి మాట్లాడే అవకాశం ఉంటుంది.

