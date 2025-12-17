రాశి ఫలాలు 17 డిసెంబర్ 2025: నేడు ఓ రాశి వారికి ఊహించని ఖర్చులు, ఒత్తిడి.. జాగ్రత్త!
రాశి ఫలాలు 17 డిసెంబర్ 2025: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశిచక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. డిసెంబర్ 17, 2025 న ఏ రాశిచక్ర సంకేతాలు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశిచక్ర సంకేతాలు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.
ఈరోజు రాశి ఫలాలు: డిసెంబర్ 17, బుధవారం. గ్రహాలు మరియు నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. బుధవారం వినాయకుడిని పూజిస్తారు. మత విశ్వాసాల ప్రకారం, బుధవారం గణపతిని ఆరాధించడం ఆనందం మరియు శ్రేయస్సును పెంచుతుంది. జ్యోతిషశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, డిసెంబర్ 17 కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలు జీవితంలో ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. డిసెంబర్ 17న ఏ రాశిచక్రం వల్ల ప్రయోజనం చేకూరుస్తుందో, ఎవరు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుందో తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి:
ఈరోజు మేష రాశి వారి జీవితంలో సమతుల్యతకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. మిమ్మల్ని మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. కొత్త అవకాశాలకు సిద్ధంగా ఉండండి. ఒక కొత్త ప్రాజెక్ట్ లేదా బాధ్యత మీ ముందు రావచ్చు. మీ బడ్జెట్ ప్రణాళికను రూపొందించండి. మీకు సంతోషం కలిగించే కార్యాచరణ కోసం సమయం కేటాయించండి.
వృషభ రాశి:
ఈరోజు గణనీయమైన మార్పులను తెస్తోంది. నేడు ప్రేమ, కెరీర్, డబ్బు పరంగా అనేక అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ మార్పులను సానుకూల దృక్పథంతో స్వీకరించండి. మీ ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి.
మిథున రాశి:
ఈరోజు మిథున రాశి వారు మీ ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ ఉంచండి. డబ్బు విషయంలో, ఎప్పటికప్పుడు తనిఖీ చేయండి. అవసరమైన మార్పులు కూడా చేయండి. ఏదైనా సమస్య ఉంటే వెంటనే శ్రద్ధ వహించండి. క్రమశిక్షణ పాటించండి. మీ సంబంధాలు బలంగా ఉంటాయి.
కర్కాటక రాశి:
అనవసర ఖర్చులకు దూరంగా ఉండాలి. మీ భావాలను బహిరంగంగా, నిజాయితీగా తెలియజేయండి. మీ వృత్తిపరమైన లక్ష్యాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ముందుకు సాగండి. మీ మార్గంలో వచ్చే అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోండి.
సింహ రాశి:
ఈరోజు కంఫర్ట్ జోన్ నుండి బయటపడాలి. సంబంధంపై నమ్మకం ఉండటం చాలా ముఖ్యం. మీ ప్రేమ జీవితంలో మార్పులను స్వీకరించండి. ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిని నిర్వహించడం చాలా ముఖ్యం. ఊహించని ఖర్చులు ఉండవచ్చు.
కన్యా రాశి:
ఈరోజు కన్యా రాశి వారు పనిని పూర్తి చేయడానికి కొత్త మార్గాలను మొదలు పెట్టాలి. జీతాల పెంపుకు అవకాశాలు ఉన్నాయి. మీ ఆరోగ్యంపై ఒక కన్నేసి ఉంచండి. కొత్త అనుభవాలకు సిద్ధంగా ఉండండి. పని లేదా వ్యక్తిగత జీవితం ఒత్తిడిని పెంచుతుంది.
తులా రాశి:
ఈరోజుని ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకోవడం మంచిది. సహోద్యోగులతో కలిసి పని చేయడం లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ఒంటరి వారు కొత్త వ్యక్తి వైపు ఆకర్షితులవుతారు. మీరు మీ ప్రేమ జీవితంలో అలాంటి అవకాశాలను పొందుతారు, దీని వల్ల మీ సంబంధం మానసికంగా బలంగా ఉంటుంది. అనవసరమైన కొనుగోళ్లను నివారించండి. ప్రణాళికపై దృష్టి పెట్టండి. ముఖ్యమైన పనులకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి.
ధనుస్సు రాశి:
ఈరోజు మిమ్మల్ని మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. వ్యాయామం, విశ్రాంతి, ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం మీ ప్రాధాన్యతగా ఉండాలి. ఆ రోజు భావోద్వేగభరితంగా నిరూపించుకోవచ్చు. మీరు అనేక ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవలసి ఉంటుంది.
మకర రాశి:
మీరు ఉత్పాదక ఫలితాలను పొందుతారు, అలాగే సీనియర్ల నుండి గుర్తింపు పొందుతారు. ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి ధ్యానం చేయండి. వ్యక్తిగత మరియు వృత్తిపరమైన జీవితం మధ్య సమతుల్యతను సాధించండి.
కుంభ రాశి:
ఈరోజు కుంభ రాశి వారు ఏకాగ్రతను పెడతారు. మార్పులను ఓపెన్ మైండ్ తో స్వీకరించండి. ఎదుగుదల, విజయం కొరకు అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోండి. మీరు సంబంధంలో ఉంటే, మీ భాగస్వామితో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడపండి.
మీన రాశి:
ఈరోజు మీన రాశి వారు సంబంధం ఉన్న వ్యక్తులు వారి మధ్య అవగాహనను పెంచుకుంటారు. ఒకవేళ అవసరం అయితే పనిని ఇతరులకు అప్పగిస్తారు. మీ ఖర్చులను తెలివిగా నిర్వహించడం చాలా ముఖ్యం. ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి.