    New Year Weekly Horoscope: ఈ వారం ఆ రాశులకు విపరీతమైన అదృష్టం.. కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభం మీకు ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి!

    నూతన సంవత్సరం వార ఫలాలు: డిసెంబర్ 29 నుండి జనవరి 4 వరకు ఈ వారం కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. డిసెంబర్ 29 నుంచి జనవరి 4 వరకు కొన్ని రాశులు అదృష్టాన్ని పొందుతారు. కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభం మీకు ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి. న్యూఇయర్ వారం ఏ రాశులకు ఎలా ఉంటుంది?

    Published on: Dec 31, 2025 1:30 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    గ్రహాల కదలిక ప్రకారం జాతకం అంచనా వేయబడుతుంది. డిసెంబర్ 29న కొత్త వారం ప్రారంభం కానుంది. జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం ఈ వారం లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం కలయికగా ఉంటుంది. డిసెంబర్ 29న బుధుడు ధనుస్సు రాశిలోనికి ప్రవేశిస్తాడు. ఇది ప్రయోజనకరమైన యోగంగా మారుతుంది, ఎందుకంటే శుక్రుడు ఇప్పటికే ధనుస్సు రాశిలో ఉన్నాడు. ఈ రాజయోగం వారం రోజుల పాటు కొనసాగుతుంది.

    New Year Weekly Horoscope: ఈ వారం ఆ రాశులకు విపరీతమైన అదృష్టం

    దీనితో పాటు ఇతర గ్రహాల స్థానం ప్రభావం కూడా కనిపిస్తుంది. డిసెంబర్ 29 నుంచి జనవరి 4 వరకు ధనుస్సులో సూర్యుడు, కుజుడు, బుధుడు, శుక్రుడు ఉంటారు. గురువు మీనంలో, శని కుంభ రాశిలో, రాహువు సింహ రాశిలో, కేతువు కుంభరాశిలో ఉంటారు. చంద్రుడు మేష రాశి, మిథున రాశి, వృషభ రాశి, కర్కాటక రాశిలో సంచరిస్తాడు. అటువంటి పరిస్థితిలో మొత్తం 12 రాశులకు డిసెంబర్ 29 నుంచి జనవరి 4 వరకు వారం ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం.

    న్యూఇయర్ వారం ఏ రాశులకు ఎలా ఉంటుంది?

    మేష రాశి:

    వారం మీరు ప్రయాణించేటప్పుడు లేదా డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కార్యాలయంలోని వ్యక్తులు మీ కృషిని ప్రశంసిస్తారు. ఆర్థిక పరంగా ప్రయోజనం పొందవచ్చు. కొందరికి బాధ్యతలు పెరుగుతాయి, అయితే అదే సమయంలో మీ విశ్వాసం కూడా పెరుగుతుంది.

    వృషభ రాశి:

    ఈ వారం తొందరపడి ఖర్చు చేయడానికి బదులుగా తెలివిగా ప్రణాళిక చేసుకోవాలి. వారం మధ్యలో ప్రణాళిక చేయడానికి గొప్ప సమయం. వివాహిత వృషభ రాశి వారు అహం, ఘర్షణలకు దూరంగా ఉండాలి. భాగస్వామి భావోద్వేగ అవసరాలను అర్థం చేసుకోవడంపై దృష్టి పెట్టాలి. ఒంటరివారు తమ పాత సంబంధంతో తిరిగి కనెక్ట్ కావచ్చు.

    మిథున రాశి:

    ఈ వారం మిథున రాశి వారు మీ ఆరోగ్యాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం అవసరం. కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభానికి ముందు పెండింగ్ పనులన్నింటినీ పూర్తి చేయడానికి స్ఫూర్తిని పొందుతారు. స్కూల్ విద్యార్థులు అభ్యాసం పై దృష్టి పెడతారు.

    కర్కాటక రాశి:

    ఈ వారం కర్కాటక రాశి వారు కుటుంబం లేదా భవిష్యత్తు ప్రణాళికలకు సంబంధించిన ఖర్చులను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. స్మార్ట్ బడ్జెట్ సమతుల్యతను కాపాడుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. పనిలో పురోగతి నెమ్మదిగా అనిపించినప్పటికీ, నిరంతర ప్రయత్నం ప్రశంసలను తెస్తుంది.

    సింహ రాశి:

    ఈ వారం మిమ్మల్ని ఇతరులతో పోల్చవద్దు. ప్రేమ జీవితంలో ఆనందం ఉంటుంది. నెట్‌వర్కింగ్ లేదా పాత స్నేహితుల సహాయంతో కొత్త అవకాశాలను పొందవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి క్రమేపీ మెరుగుపడుతుంది. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులు ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి.

    కన్య రాశి:

    ఈ వారం కన్య రాశి వారు శక్తిని స్వీకరించాలి. మీ నైపుణ్యాలు, అవగాహనను పెంపొందించడంపై శ్రద్ధ వహించాలి. ఊహించని విధంగా లగ్జరీ వస్తువుల కొనుగోళ్లను నివారించడం చాలా ముఖ్యం.

    తుల రాశి:

    ఈ వారం మీరు మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని తిరిగి పొందుతారు. వ్యక్తిగత, కెరీర్ అభివృద్ధి రూపంలో చేసిన సురక్షిత పెట్టుబడులు గణనీయమైన లాభాలకు దారితీస్తాయి. లక్ష్యాల వైపు ముందుకు సాగడానికి అరుదైన అవకాశం లభిస్తుంది.

    వృశ్చిక రాశి:

    వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ వారం సృజనాత్మకత, తెలివితేటలు అతిపెద్ద ఆస్తులు. మొదట ఇబ్బందులు భయంకరంగా అనిపించవచ్చు. విశాల దృక్పథంతో పరివర్తనాత్మక ప్రయాణాన్ని స్వీకరించండి. ఫలితాలు వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన జీవితాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి.

    ధనుస్సు రాశి:

    ఈ వారం ఊహించని సవాళ్లు, లాభదాయకమైన అవకాశాలు రెండింటినీ అనుభవిస్తారు. మీ సామర్థ్యం, నైపుణ్యాలను ప్రదర్శించడానికి ఇది సమయం. మీ మనస్సును విశ్వసించండి. మంచి సంబంధాలను నిర్మించడంపై, సమతుల్యతను సృష్టించడంపై దృష్టి పెట్టండి.

    మకర రాశి:

    ఈ వారం చుట్టూ ఉన్న వ్యక్తుల నుండి గాసిప్‌లు, జోక్యాల పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఓపెన్ మైండ్, సానుకూల దృక్పథంతో ముందుకు సాగడం వ్యక్తిగత ఎదుగుదలకు, భవిష్యత్తు అభివృద్ధికి దారితీస్తుంది. సృజనాత్మక ప్రాజెక్టులు చేపడతారు.

    కుంభ రాశి:

    ఈ వారం మీ నైపుణ్యాలను చూపించే అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఖర్చు, అలవాట్లపై శ్రద్ధ వహించి ఆర్థిక ప్రణాళికలను పునఃప్రణాళిక చేయాలి. మీ నిజాయితీ బలమైన బంధాలు లేదా ఉత్తేజకరమైన కొత్త ప్రారంభాలకు దారితీస్తుంది. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి.

    మీన రాశి:

    ఈ వారం మానసిక మరియు శారీరక ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి దినచర్యలో ధ్యానం లేదా యోగా వంటి కార్యకలాపాలను చేర్చండి. సహోద్యోగుల సలహా ఊహించని అవకాశాలకు తలుపులు తెరుస్తుంది. పొదుపు వ్యూహాన్ని పరిగణించండి. మిమ్మల్ని మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి.

