వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం ఇంట్లో సంపద, సానుకూల శక్తిని ఆకర్షించే ఈ 5 మొక్కలను పెట్టండి.. ఇక 2026లో అంతా శుభమే!
వాస్తు ప్రకారం పాటించడం వలన ఇంట్లో ఇబ్బందులు కూడా తొలగిపోతాయి. 2025 త్వరలోనే పూర్తి కాబోతోంది. 2026లోకి అడుగుపెట్టబోతున్నాం. 2026లో ఇల్లు అందంగా ఉండడంతో పాటు ఆనందంగా, ప్రశాంతంగా, సానుకూల శక్తితో నిండి ఉండాలంటే ఇంట్లో ఈ మొక్కలను నాటండి. ఈ మొక్కలు సానుకూల శక్తిని తీసుకురావడానికి బాగా ఉపయోగపడతాయి.
చాలామంది వాస్తు ప్రకారం పాటిస్తూ ఉంటారు. వాస్తు ప్రకారం పాటించడం వలన సానుకూల శక్తి వ్యాపిస్తుంది, ప్రతికూల శక్తి తొలగిపోతుంది. వాస్తు ప్రకారం పాటించడం వలన ఇంట్లో ఇబ్బందులు కూడా తొలగిపోతాయి. 2025 త్వరలోనే పూర్తి కాబోతోంది. 2026లోకి అడుగుపెట్టబోతున్నాం. 2026లో ఇల్లు అందంగా ఉండడంతో పాటు ఆనందంగా, ప్రశాంతంగా, సానుకూల శక్తితో నిండి ఉండాలంటే ఇంట్లో ఈ మొక్కలను నాటండి.
ఈ మొక్కలు సానుకూల శక్తిని తీసుకురావడానికి బాగా ఉపయోగపడతాయి. అలాగే ఇంట్లో ఈ మొక్కలు ఉండడం వలన ప్రతికూల ఎనర్జీ ఉండదు. సంతోషంగా ఉండడానికి కూడా వీలవుతుంది. మరి ఇంట్లో ఎలాంటి మొక్కలు పెడితే సానుకూల శక్తి వ్యాపిస్తుంది? వాస్తు ప్రకారం ఏ మొక్కలు శాంతిని, డబ్బును తీసుకొస్తాయి? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఇంట్లో వాస్తు ప్రకారం ఈ మొక్కలను పెడితే 2026లో అదృష్టం మీ వెంటే ఉంటుంది
1.మనీ ప్లాంట్:
చాలా మంది ఇళ్లలో మనీ ప్లాంట్ ఉంటుంది. ఈ మొక్క సానుకూల శక్తిని తీసుకురావడానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది. వాస్తు ప్రకారం ఈ మొక్కను ఆగ్నేయ దిశలో పెడితే మంచిది. డబ్బుకు లోటు ఉండదు. బాల్కనీ లేదా కిటికీల్లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు.
2.లక్కీ బ్యాంబు:
లక్కీ బ్యాంబు మొక్కను ఇంట్లో పెడితే సానుకూల శక్తి ప్రవహించి, ప్రతికూల శక్తి తొలగిపోతుంది. వెదురు మొక్కను ఇంట్లో పెట్టడం వలన ఆర్థిక ఇబ్బందులు కూడా ఉండవు. ఈ మొక్కను ఇంట్లో తూర్పు వైపు పెట్టండి.
3.జేడ్ ప్లాంట్:
జేడ్ ప్లాంట్ ఇంట్లో ఉంటే డబ్బుకు కొరత ఉండదు. ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి సులువుగా బయటపడవచ్చు. ఈ మొక్కను చాలామంది దీపావళి, ఇంటి గృహప్రవేశం సమయంలో ఇంట్లో పెడుతూ ఉంటారు. ఈ మొక్కను ఇంట్లో పెట్టడం వలన స్థిరత్వం ఉంటుంది, అభివృద్ధిని కూడా చూడొచ్చు. కొత్త వాటిని ప్రారంభించడానికి ముందు కూడా ఈ మొక్క చాలా మంచిది. 2026 ప్రారంభంలో ఈ మొక్కను ఇంటికి తీసుకురండి. ఇక మీ కష్టాలన్నీ తొలగిపోతాయి.
4.స్నేక్ ప్లాంట్:
స్నేక్ ప్లాంట్ అందంగా ఉండటమే కాదు, ప్రతికూల శక్తిని కూడా తొలగించగలదు. ఈ మొక్కను ఇంటి నైరుతి వైపు పెడితే మంచిది. లేదంటే పని ప్రదేశంలో కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఈ మొక్క ఉండడం వలన ప్రొడక్టివిటీ పెరుగుతుంది. 2026లో అదృష్టం కలిసి రావాలన్నా, ప్రొడక్టివిటీ ఎక్కువగా ఉండాలన్నా ఈ మొక్కను ఇంట్లో పెట్టడం మంచిది.
5.పీస్ లిల్లీ:
పీస్ లిల్లీ మొక్క ఇంట్లో ఉంటే ప్రతికూల శక్తి తొలగి సానుకూల శక్తి వ్యాపిస్తుంది. 2026లో అన్నీ కలిసి రావాలంటే ఈ మొక్కను కూడా ఇంట్లో పెట్టండి. ఇది ఎమోషనల్ బ్యాలెన్స్కు సహాయపడుతుంది. అలాగే ఇంట్లో ఆనందాన్ని కూడా పెంచుతుంది.
2026 వాస్తు గోల్డెన్ రూల్స్:
- 2026లో అన్నీ బాగా కలిసి రావాలంటే ఎప్పటికప్పుడు మొక్కలను కట్ చేస్తూ ఉండండి. పసుపు రంగులో ఉన్న ఆకులను తొలగిస్తూ ఉండండి. అలాంటివి తొలగించకపోతే ప్రతికూల శక్తితో బాధపడాల్సి ఉంటుంది.
- ప్లాస్టిక్ కుండీలకు బదులుగా మట్టి లేదా సిరామిక్ కుండీలను ఉపయోగించండి. ప్లాస్టిక్ కుండీల వలన పర్యావరణం దెబ్బతింటుంది.
- ఎప్పుడూ కూడా ఒకే చోట ఎక్కువ మొక్కలను పెట్టకండి. మొక్కలను అన్ని దిశల్లో ఉంచండి. ఒకే చోట ఎక్కువ మొక్కలు ఉండడం మంచిది కాదు.
- లక్కీ బ్యాంబు మొక్క ఎప్పుడూ మంచి నీటితోనే ఉండాలి. వారానికి ఒకసారి నీటిని మారుస్తూ ఉండండి. అప్పుడే ఆర్థిక ప్రవాహం ఉంటుంది.