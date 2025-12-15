ఈ వారం అదృష్టమంటే ఈ రాశులదే.. శుభవార్తలు, ఉద్యోగాలు ఇలా ఎన్నో!
గ్రహాల కదలికను బట్టి మాత్రమే వారపు జాతకం అంచనా వేయబడుతుంది. రాబోయే వారం కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. డిసెంబర్ 15 నుంచి 21 వరకు సమయం మీకు ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం. ఓ రాశి వారు భూమి, ఇల్లు లేదా వాహనానికి సంబంధించిన యోగం ఉండవచ్చు.
వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో గ్రహాల కదలికకు ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక మొత్తం 12 రాశిచక్రాలపై ప్రభావం చూపుతుంది. కొన్ని రాశిచక్రాలు గ్రహాల కదలిక కారణంగా శుభ ఫలితాలను పొందుతాయి, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలు అశుభ ఫలితాలను పొందుతాయి. గ్రహాల కదలికను బట్టి వారపు జాతకం లెక్కించబడుతుంది. ఈ వారం కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అయితే కొన్ని రాశిచక్ర రాశులు జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
మేష రాశి
మేష రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం, ప్రేమ మరియు పిల్లలకు సంబంధించిన విషయాల్లో మీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వ్యాపార పరిస్థితులు బాగుంటాయి. వారం ప్రారంభంలో పనిలో మెరుగుదల ఉంటుంది మరియు మీకు మీ ప్రియమైన వారి మద్దతు లభిస్తుంది. ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. వారం మధ్యలో కుటుంబంలో ఉద్రిక్తత ఉండవచ్చు, వాదనలకు దూరంగా ఉండండి. గృహ ఆనందం స్వల్పంగా ప్రభావితం అవుతుంది. వారం చివరల్లో భూమి, ఇల్లు లేదా వాహనానికి సంబంధించిన యోగం ఉండవచ్చు, కానీ పిల్లల ఆరోగ్యం, ప్రేమ సంబంధాలలో ఇబ్బందుల్లో పడకుండా ఉండండి.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశికి ఈ వారం బాగుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ప్రేమ, పిల్లలు మరియు వ్యాపారంలో సంతులనం ఉంటుంది. వారం ప్రారంభంలో డబ్బు వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. కుటుంబంలో శుభవార్తలు. వారం మధ్యలో పనిలో విజయం సాధిస్తారు మరియు ప్రజలు సహకరిస్తారు. ఇంట్లో దేనికైనా ఉద్రిక్తత ఉండవచ్చు. మీ జీవిత భాగస్వామితో అనవసరమైన వాదనలకు దూరంగా ఉండండి. పసుపు రంగు వస్తువులను దానం చేయడం శుభప్రదంగా ఉంటుంది.
మిథున రాశి
మిథున రాశి వ్యక్తులు ఈ సమయంలో ప్రత్యర్థుల దృష్టిలో ఉంటారు, అయితే మీరు వారిని అధిగమిస్తారు. ఆరోగ్యం కాస్త బలహీనంగా ఉండవచ్చు. వారం ప్రారంభం చాలా సానుకూలంగా ఉంటుంది, పని పూర్తవుతుంది. మనస్సు సంతోషంగా ఉంటుంది. వారం మధ్యలో ఆర్థిక లాభం. కానీ పెట్టుబడి పెట్టడం మానుకోండి. వారం చివర వ్యాపారంలో పెద్ద లాభం ఉంటుంది మరియు కష్టపడి పనిచేయడం వల్ల ఫలితం లభిస్తుంది. కాళీదేవికి నమస్కరించండి.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ వారం కాస్త గందరగోళంగా ఉంటుంది. మనస్సులో చాలా విషయాలు జరుగుతాయి. అతిగా ఆలోచించడం జరుగుతుంది. వారం ప్రారంభంలో ఖర్చులు పెరగవచ్చు. ఆందోళన ఉంటుంది. ఆరోగ్యం కూడా కాస్త అల్లకల్లోలంగా ఉంటుంది. వారం మధ్యలో పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది, మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. మీకు అవసరమైన వస్తువులను మీరు పొందుతారు. చివరగా సంపద వస్తుంది. కుటుంబంలో సంతోషం పెరుగుతుంది.
సింహ రాశి
సింహ రాశి వారు మంచి ఆరోగ్యంతో ఉంటారు. ప్రేమ, పిల్లలు, వ్యాపార పరిస్థితి బాగుంటుంది. వారం ప్రారంభంలో ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది మరియు శుభవార్త అందుకోవచ్చు. మధ్యలో ఖర్చులు పెరుగుతాయి. మనస్సు కాస్తంత కలత చెందుతుంది. వారం చివరల్లో ఆత్మవిశ్వాసం మళ్లీ పెరుగుతుంది, ప్రజలు మిమ్మల్ని ప్రశంసిస్తారు కొత్త ప్రారంభాలకు అవకాశాలు ఉంటాయి.
కన్య రాశి
కన్య రాశికి వారం బాగుంటుంది. ఆరోగ్యం, ప్రేమ మరియు వ్యాపారం బాగుంటాయి. వారం ప్రారంభంలో కోర్టు లేదా ఇరుక్కుపోయిన పనిలో విజయం ఉంటుంది. మధ్యలో ఆర్థికంగా లాభాలు పొందుతారు. ప్రయాణ అవకాశాలు ఉంటాయి. చివరికి మనస్సు కాస్తంత కలత చెందవచ్చు, కానీ పరిస్థితి మీకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. రాగి వస్తువును దానం చేయండి.
తులా రాశి
తులా రాశి వారికి ఈ వారం ప్రభుత్వ పనుల్లో ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. కుటుంబం వృత్తి పెరుగుతుంది. వారం ప్రారంభంలో అదృష్టం మీతో ఉంటుంది మరియు ప్రయాణించే అవకాశాలు ఉంటాయి. వారం మధ్యలో వ్యాపారం బలపడుతుంది మరియు కోర్టు కేసుల్లో ఉపశమనం లభిస్తుంది. చివరికి ఆదాయం కొద్దిగా హెచ్చుతగ్గులకు గురవుతుంది, కానీ నష్టం ఉండదు.
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశి వ్యక్తులు ఈ వారం కాస్త జాగ్రత్తగా ఉంటుంది. కోపం, తొందరపాటు వల్ల నష్టం వాటిల్లవచ్చు. వారం ప్రారంభంలో గాయం లేదా అసౌకర్యాన్ని నివారించండి. మధ్యలో శక్తి పెరుగుతుంది. పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. వారం చివరికి వ్యాపారంలో హెచ్చుతగ్గులు ఉంటాయి, అయితే పరిస్థితి నిర్వహణలో ఉంటుంది.
ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశికి వారం కాస్తంత బలహీనంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు ఎక్కువగా ఉంటాయి. మనస్సు కలత చెందుతుంది. వారం ప్రారంభంలో మీ జీవిత భాగస్వామి మరియు ఉద్యోగానికి సంబంధించిన శుభవార్తలను పొందుతారు. వారం మధ్యలో జాగ్రత్త అవసరం, గాయం లేదా నష్టం సంభవించే అవకాశం ఉంది. వారం చివరికి పరిస్థితి సాధారణ స్థితికి వస్తుంది.
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి ఈ వారం మంచిది. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. పాత వనరులు కూడా పనిచేస్తాయి. వారం ప్రారంభంలో ఆధిపత్యం ఉంటుంది. జ్ఞానం పెరుగుతుంది. వారం మధ్యలో మీ జీవిత భాగస్వామి ఉద్యోగంలో పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. వారం చివరికి కాస్తంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి, కొంత ఇబ్బంది ఉండవచ్చు. సూర్యుడికి అర్ఘ్యం సమర్పించండి.
కుంభ రాశి
కుంభ రాశి వ్యక్తులు ప్రభుత్వ విషయాల్లో మద్దతు పొందుతారు, అయితే వ్యాపారంలో తప్పుడు వ్యక్తులకు దూరంగా ఉండాలి. వారం ప్రారంభంలో పిల్లల ఆరోగ్యం మరియు ప్రేమ వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండండి. వారం మధ్యలో ఆరోగ్యం కాస్తంత క్షీణించవచ్చు. వారాంతం ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది, అయినప్పటికీ మీ ఆరోగ్యం మరియు మీ జీవిత భాగస్వామి ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. రాగి వస్తువును దానం చేయండి.
మీన రాశి
మీన రాశి వ్యక్తుల ఆరోగ్యం, ప్రేమ, వ్యాపారం బాగుంటాయి, అయితే అదృష్టంలో హెచ్చుతగ్గులు ఉంటాయి. వారం ప్రారంభంలో గృహ ఉద్రిక్తత ఉండవచ్చు, కానీ ఆస్తి లేదా వాహనం పొందే యోగం కూడా ఉంటుంది. వారం మధ్యలో భావోద్వేగ నిర్ణయాలు తీసుకోకండి. వారం చివరిలో ఇబ్బందుల తర్వాత విజయం మీదే ఉంటుంది. శివునికి జలాభిషేకం చేయాలి.