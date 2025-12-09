Planetery Remedies: సమస్యలు వస్తూనే ఉన్నాయా? ఈ పరిహారాలను పాటించండి.. సూర్యుడు నుంచి శని దాకా అన్ని గ్రహాలు సెట్ అంతే!

Edit Profile
    Planetery Remedies: పురాతన కాలం నుండి నేటి వరకు, ప్రజలు కొన్ని సులభమైన, సమర్థవంతమైన నివారణల ద్వారా తమ జీవితంలో సమతుల్యతను కాపాడుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఈ సంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తూ, సూర్యుడు నుండి శని వరకు ఈ గ్రహాలకు సంబంధించి ఎలాంటి పరిహారాలను పాటించాలో తెలుసుకుందాం. 

    Published on: Dec 09, 2025 1:30 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    సంవత్సరం నెమ్మదిగా చివరి దశకు చేరుతోంది. వాతావరణం మాదిరిగానే, గ్రహాల కదలికలో పెద్ద మార్పు వస్తోంది. జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం, సూర్యుడు, చంద్రుడు, కుజుడు, బుధుడు, గురువు, శుక్రుడు మరియు శని వంటి ముఖ్యమైన గ్రహాలు రాబోయే నెలల్లో తమ స్థానాన్ని మార్చుకోబోతున్నాయి. ఈ ప్రధాన సంచారం ప్రజల జీవితాలు, మనస్సులు, సంబంధాలు మరియు కెరీర్లలో కలకలం సృష్టించగలవు. అటువంటి సమయంలో, గ్రహాల శక్తిని సమతుల్యం చేయడం చాలా ముఖ్యం, తద్వారా రాబోయే మార్పు ప్రభావాన్ని సానుకూల మార్గంలో అనుభూతి చెందవచ్చు.

    పురాతన కాలం నుండి నేటి వరకు, ప్రజలు కొన్ని సులభమైన, సమర్థవంతమైన నివారణల ద్వారా తమ జీవితంలో సమతుల్యతను కాపాడుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఈ సంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తూ, సూర్యుడు నుండి శని వరకు ఈ గ్రహాలకు సంబంధించి ఎలాంటి పరిహారాలను (Planetery Remedies) పాటించాలో తెలుసుకుందాం. ఆత్మవిశ్వాసం, ఆర్థిక స్థితి, సంబంధాల మాధుర్యం, ఆరోగ్యం, మానసిక శాంతిని మెరుగుపరచడానికి రోజువారీ జీవితంలో పాటించడం మంచిది.

    గ్రహాల కారణంగా వచ్చే సమస్యలను తొలగించేందుకు పరిహారాలు

    1.బలహీనమైన సూర్యుడు (Sun)ఆత్మగౌరవాన్ని తగ్గిస్తాడు, కెరీర్ దిశను మళ్లిస్తాడు. అధికారులతో సంబంధాన్ని మరింత దిగజార్చాడు. సూర్యుడిని బలపరచడం కోసం, ఉదయం సూర్యోదయం సమయంలో నీటిని సమర్పించడం. గాయత్రి మంత్రం లేదా ఆదిత్య హృదయ స్తోత్రాన్ని పఠించడం ఫలవంతమైనది. సానుకూల శక్తిని కూడా పెంచుకోవచ్చు.

    2. మనస్సుకు చంచలత మరియు మానసిక స్థితిని చంద్రుడు (Moon) తెస్తాడు. అటువంటి పరిస్థితిలో, సోమవారం ఉపవాసం చేయడం, వెన్నెలలో ధ్యానం చేయడం మరియు నీటి దగ్గర సమయం గడపడం ప్రయోజనకరంగా పరిగణించబడుతుంది. పాలు, బియ్యం లేదా తెల్ల వస్త్రాన్ని దానం చేయడం మనస్సుకు సమతుల్యతను ఇస్తుంది.

    3. బలహీనమైన కుజుడు కోపం, అలసట మరియు సోమరితనాన్ని పెంచుతాడు. కుజుడిని బలపరచడానికి మంగళవారం హనుమాన్ చాలీసా పఠనం, ఎర్ర కాయధాన్యాలు దానం చేయడం, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం మంచిది.

    4. బుధుడు (Mercury) అపార్థాలు, ఒత్తిడి మరియు కమ్యూనికేషన్ సమస్యలను కలిగిస్తుంది. బుధవారం గణేష్ పూజ, 'బుధ బీజ మంత్రం' జపించడం, ఆకుపచ్చ కూరగాయలను దానం చేయడం ప్రభావవంతంగా పరిగణించబడింది. డైరీ రాయడం, ఆలోచనాత్మకంగా మాట్లాడటం కూడా హెల్ప్ అవుతాయి.

    5. బలహీనమైన గురువు కారణంగా కెరీర్ ఆగిపోతుంది. డబ్బుకు సంబంధించిన సమస్యలు తలెత్తుతాయి. గురువారం పసుపు, శనగపప్పు లేదా పుస్తకాలను దానం చేయడం శుభప్రదం. గురువును ఆరాధించడం, పసుపు రంగు దుస్తులు ధరించడం, పండితులను గౌరవించడం మంచిది.

    6. శుక్రుడు (Venus) అల్లకల్లోలంగా ఉన్నప్పుడు, సంబంధాలలో దూరం, సంతృప్తి లేకపోవడం వంటివి చూస్తారు. శుక్రవారం లక్ష్మీ పూజ చేయడం, తెల్ల పుష్పాలు సమర్పించడం, శుక్ర మంత్రాన్ని జపించడం ఫలవంతంగా పరిగణించబడుతుంది. కోరికలలో సంయమనం మరియు సంబంధాలలో కృతజ్ఞత శుక్రుడిని సమతుల్యం చేస్తుంది.

    7. శని జీవితంలో స్థిరత్వాన్ని బోధిస్తాడు. శనివారం నువ్వుల నూనె దీపం వెలిగించడం, నల్ల వస్త్రాన్ని దానం చేయడం, కాకులకు ఆహారం పెట్టడం శుభప్రదం. కార్మికులు మరియు అవసరమైన వారికి సహాయం చేయడం శని దోషాన్ని శాంతింపజేస్తుంది.

