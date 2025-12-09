Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    సూర్య, శని కలయికతో పంచాంగ యోగం.. నాలుగు రాశుల వారికి కనీవినీ ఎరుగని విధంగా లాభాలు!

    గ్రహాల సంచారంలో మార్పు జరిగినప్పుడు అది 12 రాశుల వారి జీవితంలో చాలా మార్పులను తీసుకు వస్తుంది. కొన్ని సార్లు శుభ ఫలితాలు ఎదురైతే, కొన్ని సార్లు గ్రహాల సంచారం కారణంగా ప్రతికూల ఫలితాలను కూడా ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. కొత్త ఏడాది గ్రహాల స్థానాల్లో మార్పు రాబోతోంది. పంచాంగ యోగం ఏర్పడుతుంది.

    Published on: Dec 09, 2025 8:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు వాటి రాశులను మారుస్తూ ఉంటాయి. గ్రహాల సంచారంలో మార్పు జరిగినప్పుడు అది ద్వాదశ రాశుల వారి జీవితంలో చాలా మార్పులను తీసుకు వస్తుంది. కొన్ని సార్లు శుభ ఫలితాలు ఎదురైతే, కొన్ని సార్లు గ్రహాల సంచారం కారణంగా ప్రతికూల ఫలితాలను కూడా ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. 2025 త్వరలోనే పూర్తి కాబోతోంది. 2026 రాబోతోంది.

    2026 లో సూర్య, శని కలయికతో పంచాంగ యోగం (pinterest)
    2026 లో సూర్య, శని కలయికతో పంచాంగ యోగం (pinterest)

    కొత్త ఏడాది గ్రహాల స్థానాల్లో మార్పు రాబోతోంది. జనవరి 4న సూర్యుడు శని 72 డిగ్రీల కోణంలో సంయోగం చెందుతాయి. దీంతో పంచాంగ యోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ యోగం కారణంగా కొన్ని రాశుల వారి జీవితమే మారిపోతుంది. కొన్ని రాశుల వారు విపరీతమైన అదృష్టాన్ని పొందుతారు. మరి అదృష్ట రాశులు ఎవరు? ఈ రాశుల్లో మీరు ఒకరేమో చూసుకోండి.

    2026 లో సూర్య, శని కలయికతో పంచాంగ యోగం.. ఈ రాశుల వారికి అనేక విధాలుగా లాభాలు

    1.కర్కాటక రాశి:

    కర్కాటక రాశి వారికి పంచాంగ యోగం బాగా కలిసి వస్తుంది. భావోద్వేగ సమతుల్యతను అందిస్తుంది. కుటుంబంలో ఉన్న సమస్యలు తొలగిపోతాయి. తల్లిదండ్రుల ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు ఇల్లు, భూమి కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది.

    2.వృశ్చిక రాశి:

    వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ యోగం అనేక విధాలా లాభాలను తీసుకొస్తుంది. పంచాంగ యోగం కారణంగా ఈ రాశి వారికి విపరీతమైన ధన లాభం కలుగుతుంది. సంపద పెరుగుతుంది. పెట్టుబడులకు సంబంధించి మంచి నిర్ణయం తీసుకుంటారు. విదేశీ పరిచయాలు ఎక్కువ లాభాలను తీసుకొస్తాయి. వృత్తి, వ్యాపారంలో కూడా ఈ రాశి వారికి లాభాలు ఉంటాయి.

    3.మేష రాశి:

    మేష రాశి వారికి ఈ యోగం శుభ ఫలితాలను అందిస్తుంది. ఈ రాశి వారు అనేక విధాలుగా లాభాలను పొందుతారు. విజయాలను అందుకుంటారు. ఆగిపోయిన పనులు పూర్తవుతాయి. వ్యాపారులకు కూడా ఇది అద్భుతమైన సమయం. కొత్త వ్యాపారాన్ని మొదలు పెట్టుకోవాలనుకుంటే కూడా ఇది అద్భుతమైన సమయం.

    4.ధనుస్సు రాశి:

    ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ పంచాంగ యోగం బాగా కలిసి వస్తుంది. అనేక విధాలుగా లాభాలను పొందుతారు. వైవాహిక జీవితంలో ఆనందం ఉంటుంది. సంబంధాలు బలపడతాయి. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారి జీవితంలో కీలక మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయి.

    గమనిక : ఈ కథనంలో మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు పూర్తిగా నిజమైనది, ఖచ్చితమైనది అని మేము చెప్పలేము. నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు ఖచ్చితంగా సంబంధిత రంగంలోని నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.

    News/Rasi Phalalu/సూర్య, శని కలయికతో పంచాంగ యోగం.. నాలుగు రాశుల వారికి కనీవినీ ఎరుగని విధంగా లాభాలు!
    News/Rasi Phalalu/సూర్య, శని కలయికతో పంచాంగ యోగం.. నాలుగు రాశుల వారికి కనీవినీ ఎరుగని విధంగా లాభాలు!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes