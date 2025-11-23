Edit Profile
    వృశ్చిక రాశి వార ఫలాలు (నవంబర్ 23 - 29, 2025): ప్రశాంత ఆత్మవిశ్వాసంతో లక్ష్య సాధన

    నవంబర్ 23 నుండి 29 వరకు వృశ్చిక రాశి వారు స్థిరమైన, నిశ్శబ్ద ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉంటారు. మీ నిరంతర కృషి, స్పష్టమైన మాటతీరు ప్రణాళికలను ముందుకు తీసుకువెళుతుంది. తొందరపాటు నిర్ణయాలు, అనవసరమైన ప్రతిస్పందనలు మానుకోవాలి. కుటుంబంతో మీ ఉద్దేశాలను పంచుకోవడం అవసరం. 

    Published on: Nov 23, 2025 9:20 AM IST
    By HT Telugu Desk
    రాశి చక్రంలో వృశ్చికం (Scorpio) ఎనిమిదో రాశి. ఈ వారం మీరు ప్రశాంతమైన ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉంటారు. మీ స్థిరమైన పనితీరు, స్పష్టమైన సంభాషణలు మీరు వేసుకున్న ప్రణాళికలను ముందుకు తీసుకువెళ్లడంలో సహాయపడతాయి. కుటుంబంతో మీ ఉద్దేశాలను పంచుకోండి.

    ఈ వారం తొందరగా స్పందించడం మానుకోండి. బాగా అలసటగా అనిపిస్తే విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి వెనుకాడకండి. ఆలోచించి, చిన్న చిన్న అడుగులు వేయడం వల్ల మీ శక్తి స్థాయిలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. తద్వారా మీ సంబంధాలు, దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలు మెరుగుపడతాయి. మీరు ఇప్పుడు తీసుకునే ఆచరణాత్మక నిర్ణయాల నుంచి మంచి ప్రతిఫలం లభిస్తుంది.

    ప్రేమ జీవితం (Love Horoscope):

    ఈ వారం నమ్మకం, ప్రశాంతమైన శ్రద్ధ మీ ప్రేమ జీవితాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి. మీకు ఏమి కావాలో ప్రేమగా చెప్పండి. అదే సమయంలో మీ భాగస్వామి అంచనాలను వినడం కూడా చాలా ముఖ్యం. అవివాహితులు కుటుంబ లేదా కమ్యూనిటీ ఈవెంట్లలో నిజాయితీకి విలువ ఇచ్చే వ్యక్తులను కలిసే అవకాశం ఉంది.

    వాదనల్లో తీవ్రమైన మాటలను ఉపయోగించడం మానుకోండి. ఈ వారం ప్రతిస్పందించే ముందు కాసేపు ఆగి ఆలోచించండి. గౌరవం, నిరంతర శ్రద్ధ చూపించే చిన్నపాటి చర్యలు బంధాలలో నమ్మకాన్ని మళ్లీ పెంచగలవు. ఉమ్మడి విలువలను గౌరవించడం ద్వారా మీరు ఒకరికొకరు మరింత దగ్గరవుతారు.

    కెరీర్ & ఉద్యోగం (Career Horoscope):

    ఈ వారం పని కోసం ఏకాగ్రత, జాగ్రత్తతో కూడిన ప్రణాళిక చాలా అవసరం. మీరు చేయవలసిన పనుల జాబితాను సరిచేయండి. అత్యంత ముఖ్యమైన వాటితో మొదలు పెట్టండి. మీ టీమ్ సభ్యులకు మీ ఆలోచనలను సులభంగా వివరించండి. వీలైన చోట సహాయం అందించండి.

    మీరు పూర్తి చేయలేని వాగ్దానాలు చేయడం మానుకోండి. స్థిరమైన, క్రమబద్ధమైన పని తీరు సీనియర్ల దృష్టిని ఆకర్షించగలదు. పని తర్వాత చిన్నపాటి శిక్షణ లేదా చదవడం వంటివి మీ నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుస్తాయి.

    మీరు ఓపికగా ఉంటే, వారం చివరి నాటికి ముందుకు సాగవచ్చు. ఈ వారం ఇతరులతో శ్రేయస్సును పంచుకోండి, వినయంగా ఉండండి.

    ఆర్థిక స్థితి (Finance Horoscope):

    వృశ్చిక రాశి జాతకులు ఈ వారం డబ్బు విషయాలలో తెలివైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం అవసరం. బిల్లులను క్రమబద్ధంగా ఉంచండి. పెరిగే అవకాశం ఉన్న చిన్నపాటి ఖర్చులపై దృష్టి పెట్టండి.

    ఎవరినీ పూర్తిగా నమ్మనంత వరకు, పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు అప్పుగా ఇవ్వడం మానుకోండి. ఏదైనా ఆఫర్ చాలా బాగున్నట్లు అనిపిస్తే, ఆగి అన్ని వివరాలను తనిఖీ చేయండి. ఈ వారంలో ఒకేసారి ఎక్కువ ఖర్చు చేయకుండా, మీరు సంపాదించే ప్రతి దాని నుండి కొద్ది మొత్తంలో పొదుపు చేయండి.

    కుటుంబ ఖర్చులపై తప్పుగా అర్థం చేసుకోవడాన్ని నివారించడానికి శాంతియుతంగా చర్చించడం అవసరం కావచ్చు.

    ఆరోగ్యం (Health Horoscope):

    మీరు బాగా విశ్రాంతి తీసుకుని, నెమ్మదిగా పనులు చేసినప్పుడు మీ శక్తి పెరుగుతుంది. బిజీగా ఉండే సమయాల్లో చిన్నపాటి నడకలు, తేలికపాటి స్ట్రెచింగ్, శ్వాస విరామాలు తీసుకోండి.

    సాదా, తాజా శాఖాహారం తీసుకోండి. ఈ వారం అర్ధరాత్రి భారీ స్నాక్స్ తినడం మానుకోండి. కూర్చునేటప్పుడు మీ భంగిమను సరిగ్గా ఉంచండి. మీ కళ్ళు, భుజాలకు విశ్రాంతి ఇవ్వడానికి కొద్దిసేపు విరామం తీసుకోండి. ఒత్తిడి పెరిగితే, నమ్మకమైన స్నేహితుడు లేదా కుటుంబ సభ్యుడితో మాట్లాడండి.

    - డా. జె.ఎన్. పాండే,

    వేద జ్యోతిష్యం, వాస్తు నిపుణులు

