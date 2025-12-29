నేడు ధనస్సు రాశిలో బుధ, సూర్య, శుక్ర, కుజ గ్రహాల కలయిక.. ఈ 3 రాశుల వారికి పట్టిందల్లా బంగారం!
గ్రహాల సంచారంలో మార్పు వస్తే, అది అన్ని రాశుల వారి జీవితంలో అనేక విధాలుగా మార్పులను తీసుకు వస్తుంది. సూర్యుడు ప్రతి నెల తన రాశిని మారుస్తూ ఉంటాడు. ప్రస్తుతం సూర్యుడు ధనస్సు రాశిలో సంచారం చేస్తున్నాడు. అలాగే బుధుడు, శుక్రుడు, కుజుడు కూడా ధనస్సు రాశిలో ఉన్నారు. దీంతో ఈ నాలుగు గ్రహాల సంయోగం ఏర్పడింది.
గ్రహాల సంచారం
హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం చూసినట్లయితే, బుధుడు ధనస్సు రాశిలోకి డిసెంబర్ 29, అంటే ఈ రోజు ఉదయం 7:27కి ప్రవేశించాడు. బుధుడు, సూర్యుడు, శుక్రుడు, కుజ గ్రహాల సంచారం చాలా ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంటుంది. సూర్యుడు, శుక్రుడు, కుజుడు ధనస్సు రాశిలో ఉన్నారు. అలాగే బుధుడు కూడా ఈ రోజు ఉదయాన్నే ఈ రాశిలోకి ప్రవేశించాడు. బుధుడు ఈ రాశిలోకి ప్రవేశించడంతో సూర్యుడు, బుధుడు, శుక్రుడు, కుజుడుతో సంయోగం చెందాడు.
బుధుడు ఈ రాశిలోకి ప్రవేశించడంతో లక్ష్మీనారాయణ యోగం, బుధ రాజయోగం ఏర్పడ్డాయి. ధనస్సు రాశిలో శుక్రుడు, బుధుడు లక్ష్మీనారాయణ రాజయోగాన్ని ఏర్పరిచారు. ధనస్సు రాశిలో సూర్యుడు, బుధుడు బుధాదిత్య రాజయోగాన్ని ఏర్పరిచారు. డిసెంబర్ 29న వృశ్చిక రాశి నుంచి ధనస్సు రాశిలోకి ప్రవేశించడంతో కొన్ని రాజయోగాలు ఏర్పడడంతో కొన్ని రాశుల వారికి విపరీతమైన అదృష్టం కలిగింది. మరి ఆ అదృష్ట రాశులు ఎవరు? ఈ రాశులలో మీరు ఒకరేమో చూసుకోండి.
1.మిథున రాశి:
ధనుస్సు రాశిలో సూర్యుడు, బుధుడు, శుక్రుడు, కుజ గ్రహాల సంచారం మిథున రాశి ప్రజలకు మంచిదిగా పరిగణించబడుతుంది. మీరు ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉంటారు. మీ పూర్తి దృష్టి మీ పనిపై ఉంటుంది. మీ పనికి మీరు ప్రశంసించబడతారు. కోర్టు కేసుల్లో విజయం సాధిస్తారు. అదే సమయంలో, ఈ సమయంలో మీ జీవిత భాగస్వామితో సమయం గడపడం మంచిది.
2.తులా రాశి:
ధనుస్సు రాశిలో సూర్యుడు, బుధుడు, శుక్రుడు, కుజ గ్రహాల సంచారం తులా రాశి ప్రజలకు ఎంతో ప్రయోజనకరంగా పరిగణించబడుతుంది. పనిప్రాంతంలో మీ ఇబ్బందులు ముగుస్తాయి. మీకు గౌరవం కూడా లభిస్తుంది. మీరు మీ తండ్రి, గురువు నుండి మంచి మద్దతును పొందబోతున్నారు. మీరు మతపరమైన కార్యకలాపాలపై కూడా ఆసక్తి చూపుతారు. కుటుంబంలో శాంతి మరియు సంతోషం ఉంటుంది. మీ ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి.
3.ధనుస్సు రాశి:
ధనుస్సు రాశిలో సూర్యుడు, బుధుడు, శుక్రుడు మరియు అంగారక సంచారం ధనుస్సు రాశికి శుభప్రదంగా ఉంటుంది. మీ ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. వ్యాపారంలో సమస్యలు క్రమేపీ తొలగిపోతాయి. మీ ప్రతిభతో మీరు అన్ని ఇబ్బందులను సులభంగా అధిగమిస్తారు. ఈ రోజు విద్యార్థులకు మంచిదిగా పరిగణించబడుతుంది. మీరు కొన్ని శుభవార్తలు కూడా పొందవచ్చు.