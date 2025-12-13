Edit Profile
    Planets Transit: ధనుస్సు రాశిలో సూర్యుడు, శుక్రుడు, బుధుడు.. ఐదు రాశుల వారి జీవితంలో ఊహించని మార్పులు!

    Planets Transit: రాబోయే కొద్ది రోజుల్లో బుధుడు, సూర్యుడు, శుక్రుడు ధనుస్సు రాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నారు. డిసెంబరు 16న ధనుస్సు రాశిలో ప్రవేశిస్తారు. దీని తరువాత, డిసెంబర్ 20న, శుక్రుడు ధనుస్సు రాశిలో ప్రవేశిస్తాడు. సూర్యుడు, శుక్రుడు తర్వాత బుధుడు డిసెంబర్ 29న ధనుస్సు రాశిలో ప్రవేశిస్తాడు. 

    Published on: Dec 13, 2025 1:30 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Planets Transit: జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో గ్రహాల కలయిక చాలా ముఖ్యమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. రాబోయే కొద్ది రోజుల్లో బుధుడు, సూర్యుడు, శుక్రుడు ధనుస్సు రాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నారు. డిసెంబరు 16న ధనుస్సు రాశిలో ప్రవేశిస్తారు. దీని తరువాత, డిసెంబర్ 20న, శుక్రుడు ధనుస్సు రాశిలో ప్రవేశిస్తాడు.

    సూర్యుడు, శుక్రుడు తర్వాత బుధుడు డిసెంబర్ 29న ధనుస్సు రాశిలో ప్రవేశిస్తాడు. జ్యోతిషశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, ధనుస్సులో సూర్యుడు, శుక్రుడు మరియు బుధుడు ప్రవేశించడం వల్ల కొన్ని రాశిచక్రాలకు అదృష్టం రావడం ఖాయం. ధనుస్సు రాశిలో సూర్యుడు, శుక్రుడు మరియు బుధుడు ఏ రాశిచక్రానికి ప్రయోజనం చేకూరుస్తారో తెలుసుకుందాం.

    ధనుస్సు రాశిలో సూర్యుడు, శుక్రుడు, బుధుడు

    1.మేష రాశి

    మేష రాశి వారికి ఇది శుభ దినం. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారు దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్ లో ఉన్న పదోన్నతులు పొందవచ్చు. ఉద్యోగాలు మారాలని ఆలోచిస్తున్న వారికి ఇప్పుడు మంచి ఆఫర్లు లభిస్తాయి. విదేశాల్లో పని చేసే వారికి కొత్త కాంట్రాక్టులు లేదా వీసాలకు సంబంధించిన శుభవార్త వస్తుంది.

    కార్యాలయంలో మీ నాయకత్వం మరియు కృషి ప్రశంసించబడుతుంది. సీనియర్ అధికారులు మీ పనిని గమనిస్తారు. మీ బాధ్యతలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. కొత్త కెరీర్ ప్రణాళికలను రూపొందించడానికి మరియు సాహసోపేతమైన చర్యలు తీసుకోవడానికి కూడా ఈ సమయం శుభప్రదమైనది.

    2.సింహ రాశి

    ధనుస్సు రాశిలో మూడు గ్రహాల రాక ద్వారా ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది. రావాల్సిన డబ్బును పొందే అవకాశం ఉంది, మీరు ఏదైనా పాత బాధ్యత లేదా పెట్టుబడి నుండి పెద్ద ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలకు కొత్త డీల్స్, కొత్త క్లయింట్లు, పెద్ద ఆర్డర్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది.

    స్టాక్ మార్కెట్ లేదా ఆస్తిలో చేసిన పెట్టుబడులు లాభదాయకంగా ఉంటాయి, కానీ తెలివైన నిర్ణయం తీసుకోండి. కుటుంబ స్థాయిలో డబ్బుకు సంబంధించిన నిర్ణయాలలో కూడా మీరు గౌరవాన్ని పొందుతారు. ఖర్చులను నియంత్రించేటప్పుడు తెలివైన ఆర్థిక ప్రణాళిక చేయండి, ఇది రాబోయే కాలంలో మరిన్ని ప్రయోజనాలను చూస్తుంది.

    3.తులా రాశి

    తులా రాశి వ్యక్తులకు, ఈ సమయం సంబంధాలలో కొత్త శక్తిని తీసుకొస్తుంది. భాగస్వామితో అపార్థాలు తగ్గుతాయి. కమ్యూనికేషన్ మెరుగ్గా ఉంటుంది. సంబంధంలో ఉన్నవారికి నమ్మకం ఉంటుంది. భవిష్యత్తు గురించి తీవ్రమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఈ సమయం సింగిల్స్ కి చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రేమ జీవితంలో అనందం పెరుగుతుంది. భార్యాభర్తల మధ్య మంచి సామరస్యం ఉంటుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది.

    4.ధనుస్సు రాశి

    ధనుస్సు రాశికి స్వీయ ఎదుగుదల మరియు విజయానికి సమయం, ఎందుకంటే మీ స్వంత రాశిచక్రంలో మూడు గ్రహాలు ఏకకాలంలో చురుకుగా ఉంటాయి. ఈ యాదృచ్ఛికం మీ శక్తి, విశ్వాసం మరియు నిర్ణయం తీసుకోవడాన్ని పెంచుతుంది. మీరు కొత్త ఉద్యోగం ప్రారంభించాలనుకుంటే, ఇది సరైన సమయం. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి కొత్త బాధ్యతలు, పదోన్నతులు లేదా కొత్త ప్రాజెక్ట్ పొందే అవకాశం లభిస్తుంది.

    ఈ సమయం వ్యాపారులకు కొత్త విస్తరణలు, భాగస్వామ్యాలు మరియు లాభాలకు కారణమవుతుంది. మీరు విదేశీ ప్రయాణం, కోర్సులు లేదా ఉన్నత విద్యకు సంబంధించిన అవకాశాలను కూడా పొందవచ్చు. మొత్తంమీద, 2025 చివరి నుంచి 2026 ప్రారంభం దాకా మీకు ప్రత్యేక విజయాలను తెస్తుంది.

    5.కుంభ రాశి

    కుంభ రాశి ప్రజలకు, సూర్యుడు, శుక్రుడు, బుధుడు కలయిక పనిప్రాంతంలో పెద్ద సానుకూల మార్పును తీసుకొస్తుంది. టీమ్ వర్క్ బలంగా ఉంటుంది, ప్రజలు మీ ఆలోచనలను వింటారు మరియు గౌరవిస్తారు. ఒక పెద్ద ప్రాజెక్ట్ బాధ్యత మీ చేతుల్లోకి రావచ్చు. నాయకత్వ సామర్థ్యాలు అభివృద్ధి చెందుతాయి మరియు ప్రజలు మీ మార్గదర్శకత్వాన్ని విశ్వసిస్తారు.

    దీర్ఘకాలంగా కెరీర్ స్థిరత్వాన్ని కోరుకున్న వారు ఇప్పుడు మంచి పురోగతిని చూస్తారు. సామాజిక ప్రతిష్ట పెరుగుతుంది. కొత్త వ్యక్తులను కలవడం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. వ్యాపారం చేసే వారికి కొత్త కాంట్రాక్టులు, నెట్ వర్కింగ్ అవకాశాలు ఏర్పడతాయి.

