    మీ పేరు ఈ అక్షరంతో మొదలవుతుందా? అయితే ఈ ఏడాది అంతా మీకు శుభాలే, అన్నింటా విజయాలే!

    ఈ అక్షరంతో మీ పేరు మొదలవుతుందా? అయితే కొత్త ఆశలు, అవకాశాలు, అదృష్టాన్ని పొందుతారు. కొత్త సంవత్సరం మీకు అనేక విధాలుగా కలిసి రాబోతోంది. మరి ఏ అక్షతాం వారికి కొత్త సంవత్సరం బాగా కలిసి రాబోతోంది? ఎవరు ఎలాంటి లాభాలను పొందుతారు? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

    Published on: Jan 03, 2026 8:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    రాశుల ఆధారంగా మనిషి తీరు, ప్రవర్తన ఎలా ఉన్నాయన్నది చెప్పడంతో పాటు భవిష్యత్తు గురించి కూడా చెప్పవచ్చు. అలాగే వ్యక్తి యొక్క పేరులో మొదటి అక్షరం ఆధారంగా కూడా చాలా విషయాలను తెలుసుకోవచ్చు. జ్యోతిష్యం ప్రకారం ప్రతి పేరుకు కూడా ప్రత్యేకమైన శక్తి ఉంటుంది. అలాగే ప్రయోజనాలను కూడా పొందుతారు. 2026 కొన్ని అక్షరాల వారికి బాగా కలిసి రాబోతోంది.

    మీ పేరు ఈ అక్షరంతో మొదలవుతుందా? అయితే ఈ ఏడాది అంతా మీకు శుభాలే (pinterest)
    మీ పేరు ఈ అక్షరంతో మొదలవుతుందా? అయితే ఈ ఏడాది అంతా మీకు శుభాలే (pinterest)

    ఈ అక్షరంతో మీ పేరు మొదలవుతుందా? అయితే కొత్త ఆశలు, అవకాశాలు, అదృష్టాన్ని పొందుతారు. కొత్త సంవత్సరం మీకు అనేక విధాలుగా కలిసి రాబోతోంది. మరి ఏ అక్షతాం వారికి కొత్త సంవత్సరం బాగా కలిసి రాబోతోంది? ఎవరు ఎలాంటి లాభాలను పొందుతారు? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

    మీ పేరు ఈ అక్షరంతో మొదలవుతుందా? అయితే 2026లో మీకు తిరుగు ఉండదు

    'ఎస్' (S) అక్షరం

    మీ పేరు ఎస్‌తో మొదలవుతుందా? అయితే 2026 మీకు బాగా కలిసి రాబోతోంది. ఎస్ అక్షరంతో ఎవరి పేరు అయితే మొదలవుతుందో వారు అనేక విధాలుగా ప్రయోజనాలను పొందుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. గురువు, శని గ్రహాల స్థితి, రాశి మార్పులు, అలాగే నక్షత్ర ప్రభావాలు ఈ అక్షరం వారికి శుభ ఫలితాలను తీసుకురాబోతున్నాయి. పాజిటివ్ ఎనర్జీ కలుగుతుంది. చక్కటి మార్పులను చూస్తారు. శని, గురు ప్రభావాలకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. 2026లో ఈ అక్షరం వారికి విద్య, వ్యాపారం, ఉద్యోగంలో అనేక అవకాశాలు వస్తాయి.

    గత కొన్ని నెలలుగా ఇబ్బందులు పడుతున్నట్లయితే అవన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి. స్థిరత్వాన్ని పొందుతారు. అలాగే ప్రమోషన్ రావడం, జీతం పెరగడం వంటివి కూడా చూడవచ్చు. బాధ్యతలు కూడా తీసుకుంటారు. కొత్త సంవత్సరం శని గ్రహ ప్రభావం కారణంగా ఓర్పు వస్తుంది. క్రమశిక్షణ పెరుగుతుంది. సమాజంలో గుర్తింపు వస్తుంది. మీ శ్రమకు తగిన గుర్తింపును కూడా పొందుతారు. ఈ ఏడాది రెండో భాగంలో మంచి నిర్ణయాలు తీసుకుని చక్కటి ఫలితాలను చూస్తారు.

    పరీక్షల్లో విజయాలు

    ఈ అక్షరం వారు పరీక్షల్లో విజయాలను అందుకుంటారు. ఈ ఏడాది మొత్తం మీకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. విద్య, విదేశీ అవకాశాలను కూడా పొందడానికి వీలవుతుంది. ఏకాగ్రత కూడా పెరుగుతుంది.

    దాంపత్య జీవితంలో సంతోషాలు

    ఈ అక్షరంతో మీ పేరు మొదలవుతున్నట్లయితే కొత్త ఏడాది మీకు బాగుంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో ఉన్న అపోహలు, దూరాలు తగ్గుతాయి. ప్రేమ పెరుగుతుంది. అవగాహన ఎక్కువవుతుంది. అవివాహితులకు జీవిత భాగస్వామిని పొందే అవకాశం ఉంది. ఇంట్లో శుభకార్యాలు జరిగే అవకాశాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి.

    వ్యాపారులకు లాభాలు

    ఈ అక్షరంతో మీ పేరు మొదలవుతున్నట్లయితే వ్యాపారంలో కూడా బాగా కలిసి వస్తుంది. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ పెరుగుతాయి. సరైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. మంచి పేరు తెచ్చుకుంటారు. అన్ని విధాలుగా 2026 మీకు బాగా కలిసి వస్తుంది.

