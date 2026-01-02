జనవరి 02, 2026 తెలుగు పంచాంగం.. అమృత కాలం, దుర్ముహుర్తం

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయణం, హేమంత ఋతువు
మాసం (నెల): పుష్య మాసం
పక్షం: శుక్ల పక్షం
వారం: శుక్రవారం
తిథి: చతుర్దశి సాయంత్రం 6:54 వరకు తర్వాత పౌర్ణమి
నక్షత్రం: మృగశిర రాత్రి 8.03 వరకు
యోగం: శుక్ల మధ్యాహ్నం 1:00 వరకు
కరణం: గరజి ఉదయం 8.38 వరకు వనిజ సాయంత్రం 6:54 వరకు
అమృత కాలం: మధ్యాహ్నం 12:15 నుంచి మధ్యాహ్నం 1:40 వరకు
వర్జ్యం: తెల్లవారుజామున 3:33 నుంచి తెల్లవారుజామున 4:59 వరకు
దుర్ముహుర్తం: ఉదయం 9:02 నుంచి ఉదయం 9:46 వరకు మధ్యాహ్నం 12:42 నుంచి మధ్యాహ్నం 1:25 వరకు
రాహుకాలం: ఉదయం 10.57 నుంచి మధ్యాహ్నం 12.20 వరకు
యమగండం: మధ్యాహ్నం 3.04 నుంచి సాయంత్రం 4.27 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం