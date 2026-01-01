Edit Profile
    జనవరి 01, 2026 తెలుగు పంచాంగం.. అమృత కాలం, దుర్ముహుర్తం

    తేదీ జనవరి 01, 2026 గురువారం నాటి పంచాంగం ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు. శుభ సమయం, వర్జ్యం, రాహు కాలం, దుర్ముహూర్తం వంటి వివరాలు చూడవచ్చు. హిందూ పంచాంగం ప్రకారం ఈరోజు తిథి ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

    Published on: Jan 01, 2026 3:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.

    తేదీ డిసెంబర్ 01, 2026 గురువారం నాటి పంచాంగం
    తేదీ డిసెంబర్ 01, 2026 గురువారం నాటి పంచాంగం

    శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయణం, హేమంత ఋతువు

    మాసం (నెల): పుష్య మాసం

    పక్షం: శుక్ల పక్షం

    వారం: గురువారం

    తిథి: త్రయోదశి రాత్రి 10:22 వరకు తర్వాత చతుర్దశి

    నక్షత్రం: రోహిణి రాత్రి 10.46 వరకు

    యోగం: సాధ్య రాత్రి 9:04 వరకు

    కరణం: బవ మధ్యాహ్నం 3.24 వరకు భాలవ రాత్రి 1:46 వరకు

    అమృత కాలం: రాత్రి 7:57 నుంచి రాత్రి 9:23 వరకు

    వర్జ్యం: మధ్యాహ్నం 3:42 నుంచి సాయంత్రం 5:07 వరకు

    దుర్ముహుర్తం: ఉదయం 10:41 నుంచి ఉదయం 11:23 వరకు మధ్యాహ్నం 2:50 నుంచి మధ్యాహ్నం 3:31 వరకు

    రాహుకాలం: మధ్యాహ్నం 1.42 నుంచి మధ్యాహ్నం 3.00 వరకు

    యమగండం: ఉదయం 7.14 నుంచి ఉదయం 8.32 వరకు

    పంచాంగం సమాప్తం

