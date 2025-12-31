Edit Profile
    డిసెంబర్ 31, 2025 తెలుగు పంచాంగం.. అమృత కాలం, దుర్ముహుర్తం

    తేదీ డిసెంబర్ 31, 2025 బుధవారం నాటి పంచాంగం ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు. శుభ సమయం, వర్జ్యం, రాహు కాలం, దుర్ముహూర్తం వంటి వివరాలు చూడవచ్చు. హిందూ పంచాంగం ప్రకారం ఈరోజు తిథి ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

    Published on: Dec 31, 2025 3:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.

    తేదీ డిసెంబర్ 31, 2025 బుధవారం నాటి పంచాంగం
    తేదీ డిసెంబర్ 31, 2025 బుధవారం నాటి పంచాంగం

    శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయణం, హేమంత ఋతువు

    మాసం (నెల): పుష్య మాసం

    పక్షం: శుక్ల పక్షం

    వారం: బుధవారం

    తిథి: ద్వాదశి రాత్రి 1:46 వరకు తర్వాత త్రయోదశి

    నక్షత్రం: కృతిక రాత్రి 1.27 వరకు తరవాత రోహిణి

    యోగం: సాధ్య రాత్రి 9:04 వరకు

    కరణం: బవ మధ్యాహ్నం 3.24 వరకు భాలవ రాత్రి 1:46 వరకు

    అమృత కాలం: రాత్రి 11:19 నుంచి రాత్రి 12:45 వరకు

    వర్జ్యం: మధ్యాహ్నం 2:44 నుంచి సాయంత్రం 4:10 వరకు

    దుర్ముహుర్తం: ఉదయం 11:57 నుంచి మధ్యాహ్నం 12:41 వరకు

    రాహుకాలం: మధ్యాహ్నం 12.19 నుంచి మధ్యాహ్నం 1.41 వరకు

    యమగండం: ఉదయం 8.12 నుంచి ఉదయం 9.34 వరకు

    పంచాంగం సమాప్తం

