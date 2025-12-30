డిసెంబర్ 30, 2025 తెలుగు పంచాంగం.. అమృత కాలం, దుర్ముహుర్తం

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయణం, హేమంత ఋతువు
మాసం (నెల): పుష్య మాసం
పక్షం: శుక్ల పక్షం
వారం: మంగళవారం
తిథి: దశమి ఉదయం 7:50 వరకు తర్వాత ఏకాదశి
నక్షత్రం: భరణి తెల్లవారుజామున 3.55 వరకు తరవాత కృతిక
యోగం: సిద్ధ రాత్రి 12:52 వరకు
కరణం: గరజి ఉదయం 7.50 వరకు వనిజ సాయంత్రం 6:25 వరకు
అమృత కాలం: రాత్రి 11:34 నుంచి రాత్రి 1:02 వరకు
వర్జ్యం: మధ్యాహ్నం 2:49 నుంచి సాయంత్రం 4:17 వరకు
దుర్ముహుర్తం: ఉదయం 9:01 నుంచి ఉదయం 9:45 వరకు రాత్రి 11:00 నుంచి రాత్రి 11:52 వరకు
రాహుకాలం: మధ్యాహ్నం 3.03 నుంచి సాయంత్రం 4.25 వరకు
యమగండం: ఉదయం 9.34 నుంచి ఉదయం 10.56 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం