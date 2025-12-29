డిసెంబర్ 29, 2025 తెలుగు పంచాంగం.. అమృత కాలం, దుర్ముహుర్తం

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయణం, హేమంత ఋతువు
మాసం (నెల): పుష్య మాసం
పక్షం: శుక్ల పక్షం
వారం: సోమవారం
తిథి: నవమి ఉదయం 10:10 వరకు తర్వాత దశమి
నక్షత్రం: రేవతి ఉదయం 7.41 వరకు తరవాత అశ్విని
యోగం: పరిఘ ఉదయం 7:29 వరకు
కరణం: కౌలవా ఉదయం 10.10 వరకు తైతుల రాత్రి 9:01 వరకు
అమృత కాలం: తెల్లవారుజామున 5:22 నుంచి ఉదయం 6:00 వరకు
వర్జ్యం: రాత్రి 2:20 నుంచి తెల్లవారుజామున 3:50 వరకు
దుర్ముహుర్తం: మధ్యాహ్నం 12:40 నుంచి మధ్యాహ్నం 1:23 వరకు మధ్యాహ్నం 2:51 నుంచి మధ్యాహ్నం 3:35 వరకు
రాహుకాలం: ఉదయం 8.11 నుంచి ఉదయం 9.33 వరకు
యమగండం: ఉదయం 10.55 నుంచి మధ్యాహ్నం 12.18 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం