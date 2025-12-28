Edit Profile
    డిసెంబర్ 28, 2025 తెలుగు పంచాంగం.. అమృత కాలం, దుర్ముహుర్తం

    తేదీ డిసెంబర్ 28, 2025 ఆదివారం నాటి పంచాంగం ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు. శుభ సమయం, వర్జ్యం, రాహు కాలం, దుర్ముహూర్తం వంటి వివరాలు చూడవచ్చు. హిందూ పంచాంగం ప్రకారం ఈరోజు తిథి ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

    Published on: Dec 28, 2025 3:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.

    తెలుగు పంచాంగం
    తెలుగు పంచాంగం

    శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయణం, హేమంత ఋతువు

    మాసం (నెల): పుష్య మాసం

    పక్షం: శుక్ల పక్షం

    వారం: ఆదివారం

    తిథి: అష్టమి ఉదయం 11:56 వరకు తర్వాత నవమి

    నక్షత్రం: ఉత్తరాభాద్ర ఉదయం 8.32 వరకు తరవాత రేవతి

    యోగం: వారియ ఉదయం 10:05 వరకు

    కరణం: బవ ఉదయం 11.56 వరకు భాలవ రాత్రి 11:05 వరకు

    అమృత కాలం: తెల్లవారుజామున 5:22 నుంచి ఉదయం 6:54 వరకు

    వర్జ్యం: రాత్రి 8:12 నుంచి రాత్రి 9:44 వరకు

    దుర్ముహుర్తం: సాయంత్రం 4:18 నుంచి సాయంత్రం 5:02 వరకు

    రాహుకాలం: సాయంత్రం 4.24 నుంచి సాయంత్రం 5.46 వరకు

    యమగండం: మధ్యాహ్నం 12.17 నుంచి మధ్యాహ్నం 1.40 వరకు

    పంచాంగం సమాప్తం

