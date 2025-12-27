డిసెంబర్ 27, 2025 తెలుగు పంచాంగం.. అమృత కాలం, దుర్ముహుర్తం

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయణం, హేమంత ఋతువు
మాసం (నెల): పుష్య మాసం
పక్షం: శుక్ల పక్షం
వారం: శనివారం
తిథి: సప్తమి మధ్యాహ్నం 1:06 వరకు తర్వాత అష్టమి
నక్షత్రం: పూర్వాభాద్ర ఉదయం 8.59 వరకు తరవాత ఉత్తరాభాద్ర
యోగం: వ్యతీపాతా మధ్యాహ్నం 12:12 వరకు
కరణం: వనిజ మధ్యాహ్నం 1.06 వరకు విష్టి రాత్రి 12:35 వరకు
అమృత కాలం: తెల్లవారుజామున 3:59 నుంచి తెల్లవారుజామున 5:33 వరకు
వర్జ్యం: సాయంత్రం 6:34 నుంచి రాత్రి 8:08 వరకు
దుర్ముహుర్తం: ఉదయం 8:16 నుంచి ఉదయం 8:59 వరకు
రాహుకాలం: ఉదయం 9.32 నుంచి ఉదయం 10.54 వరకు
యమగండం: మధ్యాహ్నం 1.39 నుంచి మధ్యాహ్నం 3.01 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం