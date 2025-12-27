New Year Remedies: కొత్త సంవత్సరం మొదటి రోజున పొరపాటున కూడా ఈ తప్పులు చేయకండి, లేకపోతే ఏడాది మొత్తం బాధ పడాల్సి ఉంటుంది!
రాబోయే సంవత్సరం అనేక విధాలుగా ప్రయోజనకరంగా ఉండాలని ప్రతి ఒక్కరూ కోరుకుంటారు. అందుకే ప్రజలు రకరకాల పరిహారాలను పాటిస్తూ వుంటారు. జ్యోతిష్య నమ్మకాల ప్రకారం, సంవత్సరంలో మొదటి రోజున చేసే పరిహారాలు సంవత్సరం మొత్తంపై ప్రభావం చూపుతాయి. అటువంటి పరిస్థితిలో, ఈ రోజు కొత్త సంవత్సరం ఈ తప్పులు చేయకండి.
2025 సంవత్సరానికి కొద్ది రోజుల దూరంలో ఉంది. త్వరలో కొత్త సంవత్సరం (New Year 2026) అంటే 2026 ప్రారంభం కాబోతోంది. రాబోయే సంవత్సరం అనేక విధాలుగా ప్రయోజనకరంగా ఉండాలని ప్రతి ఒక్కరూ కోరుకుంటారు. అందుకే ప్రజలు రకరకాల పరిహారాలను పాటిస్తూ వుంటారు.
జ్యోతిష్య నమ్మకాల ప్రకారం, సంవత్సరంలో మొదటి రోజున చేసే పరిహారాలు సంవత్సరం మొత్తంపై ప్రభావం చూపుతాయి. అటువంటి పరిస్థితిలో, ఈ రోజు కొత్త సంవత్సరం మొదటి రోజున మీరు అస్సలు ఈ తప్పులు చేయకండి.
న్యూఇయర్ నాడు పొరపాటున కూడా ఈ తప్పులు చెయ్యకండి
సంవత్సరంలో మొదటి రోజు ఈ దుస్తులు ధరించేటప్పుడు కొన్ని తప్పులు చేయకూడదు. పాత, నల్ల బట్టలు లేదా ఇతరుల బట్టలు ధరించవద్దు. జ్యోతిష్యం ప్రకారం లక్ష్మీదేవికి ఇలాంటి తప్పులు చేస్తే కోపం వస్తుంది. అలాగే దురదృష్టం కూడా కలుగుతుంది. కొంతమంది కాస్త నెగటివ్గా ఉంటారు.
కొందరు ఏడాది పొడవునా ఏదో ఒక విషయం గురించి బాధ పడుతూ ఉంటారు. ఇప్పుడు మీ మానసిక స్థితి కూడా అదే విధంగా ఉంటే, కనీసం నూతన సంవత్సర రోజున మీ వైఖరిని మార్చడానికి ప్రయత్నించండి. నవ్వుతో సంవత్సరాన్ని ప్రారంభించండి. మీ మానసిక స్థితిని మార్చడానికి మొదటి అడుగు వేయండి. ఈ విధంగా మీరు కొత్త సంవత్సరాన్ని సానుకూల ఆలోచనలతో మొదలు పెట్టడం మంచిది.
సంవత్సరం మొదటి రోజున లావాదేవీలు చేయడం లేదా అప్పు తీసుకోవడం శుభప్రదం కాదని నమ్ముతారు. ఈ రోజున ఎవరికీ అప్పు ఇవ్వవద్దు లేదా మీరే అప్పు తీసుకోవద్దు, ఎందుకంటే ఇది ఏడాది పొడవునా ఆర్థిక అడ్డంకులను కలిగిస్తుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో, కొత్త సంవత్సరాన్ని జరుపుకోండి. కానీ మీరు ఒకరి నుండి రుణం అడగడానికి ఎక్కువ ఖర్చు చేయవద్దు. సంవత్సరం మొదటి రోజున రుణం తీసుకోవడం అంటే ఏడాది పొడవునా అప్పుల్లో మునిగిపోవడం అని నమ్ముతారు. ఇప్పుడు మీరు ఖచ్చితంగా అలా ప్రారంభించకండి.
కొత్త సంవత్సరం గొడవలు లేదా చేదు మాటలతో ప్రారంభమైతే, దాని ప్రభావం ఏడాది పొడవునా మానసిక ఒత్తిడి రూపంలో కనిపిస్తుంది. అందువల్ల, ఎలాంటి వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. శాంతి మరియు సానుకూల ఆలోచనతో రోజును ప్రారంభించండి.
ఆలస్యంగా నిద్ర లేవద్దు. సమయానికి నిద్ర లేవండి. ఆలస్యంగా నిద్రపోవడం లేదా నూతన సంవత్సర రోజున సోమరితనం వ్యతిరేక శక్తిని ఆకర్షిస్తుంది. మేల్కొని బ్రహ్మ ముహూర్తంలో స్నానం చేయండి, భగవంతుణ్ణి స్మరించండి, సానుకూల భావోద్వేగాలతో రోజును ప్రారంభించండి, తద్వారా సంవత్సరం మొత్తం శుభప్రదంగా ఉంటుంది.
ఇంట్లో చీకటిగా ఉంచకండి. ఇల్లు వెల్తురుతో ఉండాలి. ముఖ్యంగా ఈశాన్య మూలలో వెల్తురు ఉండేలా చూసుకోండి. లేదంటే పేదరికాన్ని ఆహ్వానించినట్టవుతుంది. ఇంటి ప్రధాన ద్వారం వద్ద, ప్రార్థనా స్థలం వద్ద దీపాలు వెలిగించాలి.