కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభంలోనే మకర రాశిలో కుజుడు, మూడు రాశులకు గోల్డెన్ డేస్ మొదలు!
ప్రస్తుతం కుజుడు ధనుస్సులో ఉన్నాడు. త్వరలో మకర రాశిలో సంచారం చేస్తారు. జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో, కుజ గ్రహాన్ని అన్ని గ్రహాలకు కమాండర్ అని పిలుస్తారు. వాస్తవానికి, కుజ గ్రహం ధైర్యం, శక్తి మరియు విశ్వాసానికి చిహ్నం. 2026 ప్రారంభంలో కుజ గ్రహ సంచారం జరుగుతుంది. ఇది అన్ని రాశుల వారిపై ప్రభావం చూపుతుంది.
కుజ సంచారం 2026: గ్రహాల సంచారం అనేక రాశిచక్రాల జీవితాల్లో మార్పులను తీసుకు వస్తాయి. కొందరికి ఇది మంచి రోజులను తెస్తుంది, కొందరికి పరీక్షల సమయం. కొత్త సంవత్సరం సమీపిస్తోంది. ప్రతి ఒక్కరూ 2026 వారి కోసం ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోవాలని ఆసక్తిగా ఉన్నారు. 2026 ప్రారంభంలో కుజ గ్రహ సంచారం జరుగుతుంది. ఇది అన్ని రాశుల వారిపై ప్రభావం చూపుతుంది. మరి ఇక కుజ సంచారం ఏ రాశిచక్రాలపై ప్రభావాన్ని చూపుతుందో తెలుసుకుందాం.
మకర రాశిలో కుజ సంచారం
జ్యోతిష్య శాస్త్ర లెక్కల ఆధారంగా జనవరిలో కుజ సంచారంతో ఓ రాజయోగం రూపుదిద్దుకోనుంది. కుజుడు జనవరి 16న మకర రాశిలో సంచరించబోతున్నాడు. జనవరి 16న ఉదయం 4:27 గంటలకిఈ రాశిచక్రంలో ఉంటాడు. ఈ సమయంలో అనేక రాశుల వారి జీవితాల్లో సానుకూల మార్పు రాబోతోంది. మరిఈ అదృష్ట రాశిచక్రాలు ఏవో తెలుసుకోండి
1.మేష రాశి
మకర రాశిలో కుజ గ్రహ సంచారం మేష రాశి ప్రజలకు అత్యంత ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో, మేష రాశి రాశి ప్రజల పెండింగ్ పనుల పూర్తవుతాయి. అంతా సజావుగా సాగుతుంది. అదే సమయంలో, ఈ రవాణా సమయంలో, ఆర్థిక పరిస్థితి మునుపటి కంటే బలంగా ఉండబోతోంది. ఇది కాకుండా, వృత్తి జీవితంలో గౌరవం పెరిగే అవకాశం ఉంది.
ప్రతి పనిలో విజయం ఉంటుంది. మకర రాశిలో కుజ సంచారంతో ప్రేమ జీవితంలో సానుకూల మలుపు ఉంటుంది. మేషరాశి జీవితంలో ఒక ప్రత్యేక వ్యక్తి త్వరలో ప్రవేశించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మేష రాశి అదృష్ట రంగు ఎరుపు, అదృష్టవంతమైన రోజు మంగళవారం.
2.కర్కాటక రాశి
ఈ సంచారం యొక్క ప్రభావం కర్కాటక రాశి ప్రజల జీవితంపై కూడా కనిపిస్తుంది. కర్కాటక రాశి ఉన్నవారు తమ వృత్తి జీవితంలో మంచి ఎదుగుదలను సాధిస్తారు. ఈలోగా చాలా మందికి పదోన్నతి కూడా లభిస్తుంది, కొంత మందికి నాయకత్వం వహించే అవకాశం కూడా లభిస్తుంది. మొత్తంమీద, కర్కాటక రాశి వాసులు చాలా కాలంగా కోరుకున్నది క్రమంగా నెరవేరుతుంది.
ఈ రాశిచక్రానికి చెందిన వ్యక్తులు డబ్బుకు సంబంధించిన కొన్ని శుభవార్తలను పొందవచ్చు. అదే సమయంలో, కొంతమంది జీవనశైలిలో చాలా మార్పు ఉండబోతోంది. ఈ మార్పు సానుకూలంగా ఉండబోతోంది. అదృష్ట రంగు తెలుపు, క్రీమ్ మరియు లేత నీలం. అదృష్టవంతమైన రోజు సోమవారం.
3.మకర రాశి
ఈ సంచారం మకర రాశి జీవితంలో అనేక విషయాలను పెంచుతుంది. రాబోయే కాలంలో, మకర రాశి వారికి అన్ని వైపుల నుండి మద్దతు లభించబోతోంది. చాలా మంది విదేశాలకు వెళ్లవచ్చు. కాబట్టి అదే సమయంలో, కొంతమందికి ఉన్నత విద్యకు అవకాశం లభిస్తుంది.
కుజ గ్రహం యొక్క సంచారం మకర రాశి యొక్క జీవితం నుండి ప్రతి అడ్డంకి తొలగించబోతోంది. మొత్తంమీద, మకర రాశి వారికి ఇది స్వర్ణ కాలం అవుతుంది. మకర రాశి అదృష్ట రంగులు నలుపు, నీలం, గోధుమ. అదృష్ట రోజు శనివారం.