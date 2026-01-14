Sun Transit in Makara rasi: మకర రాశిలోకి సూర్యుడి ప్రవేశం... పన్నెండు రాశులపై ప్రభావం.. మీ రాశికి ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి!
వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో సూర్యుడిని గ్రహాల రాజు అని పిలుస్తారు. సూర్యుడు ఆత్మవిశ్వాసం, విశ్వాసం, నాయకత్వం మరియు శక్తి మొదలైన వాటికి కారకుడు. సూర్యుడికి మండుతున్న, ప్రకాశవంతమైన స్వభావం ఉంది. అధికారం, గుర్తింపు, నిర్ణయం తీసుకునే శక్తిని ప్రభావితం చేస్తాడు. సూర్యుడు దాదాపు ప్రతి నెలా రాశిచక్రాన్ని మారుస్తాడు. ప్రతి సంచారంతో ఒక వ్యక్తి జీవితంలో చిన్న, పెద్ద మార్పులు కనిపిస్తాయి. ఈసారి సూర్యుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశిస్తున్నాడు.
శని రాశి
మకర రాశి కర్మ, క్రమశిక్షణ మరియు బాధ్యత యొక్క రాశిచక్రంగా పరిగణించబడుతుంది. శని దీనికి ప్రభువుగా భావిస్తారు. అందువల్ల సూర్యుని ఈ సంచారం విజయాలతో మాత్రమే కాకుండా, కృషి, సహనం మరియు కర్మతో కూడా ముడిపడి ఉన్నట్లు పరిగణించబడుతుంది.
నేడు మకర రాశిలోకి సూర్యుడు
2026లో సూర్యుడు జనవరి 14, 2026న మకర రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. సూర్యుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశించినప్పుడు మాత్రమే పవిత్రమైన మకర సంక్రాంతి పండుగను జరుపుకుంటారు. మకర రాశిలో సూర్యుడు ప్రవేశించడం వల్ల మొత్తం 12 రాశిచక్రాలు ప్రభావితం అవుతాయి. కొన్ని రాశిచక్రాలు శుభ ఫలితాలను పొందుతాయి, మరికొన్ని రాశిచక్రాలు అశుభ ఫలితాలను పొందుతాయి. మకర రాశిలో సూర్యుడు ప్రవేశించడం వల్ల మొత్తం 12 రాశిచక్రాల పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం.
మకర రాశిలోకి సూర్యుడి ప్రవేశం... పన్నెండు రాశులపై ప్రభావం
మేష రాశి
మేష రాశికి ఈ సంచారం కెరీర్ పరంగా సానుకూలంగా పరిగణించవచ్చు. ఈ సమయంలో మీ కృషి కనిపిస్తుంది. పనిరంగంలో పురోగతి సాధించడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి. పదోన్నతి లేదా కొత్త బాధ్యత పొందే అవకాశం కూడా ఉంది. ఆర్థిక పరంగా పరిస్థితి మునుపటి కంటే మెరుగ్గా ఉండవచ్చు. భవిష్యత్తు కోసం పొదుపు చేయడంపై కూడా దృష్టి పెట్టగలుగుతారు. వ్యాపారం చేసే వారికి పోటీలో ముందుకు సాగడానికి ఇది మంచి సమయం. వ్యక్తిగత జీవితంలో సంబంధాలలో అవగాహన పెరుగుతుంది. కుటుంబంతో సమన్వయం మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం కూడా సాధారణం కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారికి ఈ సంచారం కాస్త సవాలుగా ఉంటుంది. మీ కెరీర్లో మరింత కష్టపడి పని చేయాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఫలితాలు ఊహించిన విధంగా ఉండకపోవడం వల్ల మనస్సులో అసంతృప్తి కలగవచ్చు. ఖర్చులు పెరుగుతాయి. పెట్టుబడి విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వ్యాపారంలో పోటీ తీవ్రంగా ఉంటుంది. తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా ఉండటం మంచిది. కుటుంబ జీవితంలో ముఖ్యంగా తండ్రి లేదా పెద్దలతో విభేదాలు ఏర్పడే పరిస్థితి ఉండవచ్చు. ఆరోగ్యం పరంగా కాళ్లు లేదా శరీరంలో బిగుతు వంటి సమస్యలు కలవరపెడతాయి.
మిథున రాశి
ఈ సమయం మిథున రాశికి మానసిక ఒత్తిడిని పెంచుతుంది. పని బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. ఆశించిన విజయాన్ని సాధించడానికి సమయం పట్టవచ్చు. వ్యాపార భాగస్వాములు లేదా అసోసియేట్లతో సమన్వయం బలహీనపడవచ్చు. దీని వల్ల ఆర్ధిక ఒడుదుడుకులకు గురవుతారు. సంబంధాలలో దూరం లేదా అపార్థాలు పెరగవచ్చు. ఈ సమయంలో కమ్యూనికేషన్లో సంయమనం పాటించడం, భావోద్వేగాలను నియంత్రించడం అవసరం. మానసిక ఒత్తిడిని నివారించడానికి విశ్రాంతి, సమతుల్యత అవసరం.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారికి సూర్యుని ఈ సంచారం కుటుంబం మరియు సంబంధాలపై ఎక్కువ దృష్టిని పెడుతుంది. కుటుంబ బాధ్యతలను మీరు తీవ్రంగా నెరవేర్చడానికి ప్రయత్నిస్తారు. అయితే పనిప్రాంతంలో సీనియర్లతో తేడాలు లేదా ఒత్తిడి పరిస్థితులు ఉండవచ్చు. డబ్బు పరంగా ఖర్చులు పెరగవచ్చు. ఇది పొదుపుపై ప్రభావం చూపుతుంది. అహం లేదా అపార్థం కారణంగా వైవాహిక జీవితంలో ఉద్రిక్తతలు ఏర్పడవచ్చు. జీవిత భాగస్వామి ఆరోగ్యం లేదా అవసరాలపై ఖర్చులు అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంది.
సింహ రాశి
ఈ సంచారం సింహ రాశికి ఎంతో అనుకూలంగా పరిగణించబడుతుంది. కెరీర్లో కొత్త అవకాశాలను పొందవచ్చు. మీ పని ప్రశంసించబడుతుంది. వ్యాపారవేత్తలకు లాభాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది. వ్యక్తిగత జీవితంలో నిజాయితీ, అవగాహన సంబంధాలలో పెరుగుతాయి. ఆత్మవిశ్వాసం బాగుంటుంది. ఆరోగ్యం కూడా సమతుల్యంగా ఉంటుంది.
కన్యా రాశి
కన్య రాశి వారు ఈ సమయంలో కెరీర్లో సంతృప్తి లేకపోవడాన్ని అనుభూతి చెందవచ్చు. పని చేయాలనే ఆసక్తి తగ్గవచ్చు. ఉద్యోగాన్ని మార్చాలనే ఆలోచన రావచ్చు. వ్యాపారం, డబ్బు హెచ్చుతగ్గులకు గురవుతాయి. అందువల్ల పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి. సంబంధాలలో నమ్మకం లోపించడం ఇబ్బందిని కలిగిస్తుంది. పిల్లలు లేదా వారి ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన విషయాలపై ఆందోళనలు ఉండవచ్చు.
తులా రాశి
తులా రాశి వారికి ఈ సంచారం సౌకర్యాల పెరుగుదలను సూచిస్తుంది. ఆస్తి లేదా ఇంటికి సంబంధించిన విషయాల్లో ప్రయోజనం పొందుతారు. కెరీర్ మరియు వ్యాపారంలో మంచి ఫలితాలు వస్తాయి. అయితే అదే సమయంలో ఖర్చులు కూడా పెరుగుతాయి. వైవాహిక జీవితం సాధారణంగా ఉంటుంది. భావోద్వేగ సామరస్యంలో స్వల్ప తగ్గుదల ఉండవచ్చు. తల్లి ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించడం చాలా ముఖ్యం.
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశి వారు తమను తాము మెరుగుపరుచుకోవడానికి, కొత్త దిశలో పయనించడానికి ఇది అనుకూల సమయం.కొత్త అవకాశాలు రావచ్చు. వ్యాపారంలో కొత్త ఆలోచనలు ఉపయోగపడతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది. వ్యక్తిగత జీవితంలో సంబంధాలు మృదువుగా ఉంటాయి. మీరు మరింత సానుకూలంగా భావిస్తారు. ఆరోగ్యం కూడా సాధారణం కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది.
ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశికి ఈ సంచారం బాగుంటుంది. తండ్రి లేదా సీనియర్ వ్యక్తుల మద్దతు లభిస్తుంది. కెరీర్లో ప్రమోషన్, గుర్తింపు, గౌరవం పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. వ్యాపారం, డబ్బు పరంగా పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది. పూర్వీకుల ఆస్తికి సంబంధించిన విషయాల్లో లాభాలు సాధ్యమవుతాయి. సంబంధాలలో స్థిరత్వం మరియు సంతులనం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది.
మకర రాశి
ఈ సంచారం మకర రాశికి మిశ్రమ ప్రభావాన్ని ఇస్తుంది. హఠాత్తుగా లాభాలు పొందే అవకాశాలు ఉండవచ్చు. అదే సమయంలో హెచ్చు తగ్గులు కూడా ఎదురవుతాయి. ప్రస్తుత పరిస్థితితో అసంతృప్తి కలగవచ్చు. డబ్బు పరంగా నష్టపోయే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి జాగ్రత్త అవసరం. సంబంధాలలో వాదనలు లేదా అపార్థాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. ఆరోగ్యం పరంగా మెడ మరియు భుజం నొప్పులు కలగవచ్చు.
కుంభ రాశి
కుంభ రాశి వారు ఈ కాలంలో పనిలో అంతరాయాలు, ఆలస్యాన్ని ఎదుర్కొంటారు. ఉద్యోగ బదిలీ లేదా స్థలం మారే పరిస్థితి ఉండవచ్చు. వ్యాపారంలో పోటీ తీవ్రంగా ఉంటుంది. లాభాలు ఊహించిన దాని కంటే తక్కువగా ఉండవచ్చు. వ్యక్తిగత జీవితంలో సంబంధాల్లో దూరం ఏర్పడవచ్చు. ఆరోగ్యం పరంగా కాళ్లు లేదా శరీర నొప్పులు కలవరపెడతాయి.
మీన రాశి
మీన రాశి వారికి సూర్యుని ఈ సంచారం విజయం మరియు గుర్తింపును అందిస్తుంది. కెరీర్లో పురోగతికి అవకాశాలు ఉంటాయి. కష్టపడి పనిచేసిన ఫలితం లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో నాయకత్వ పాత్ర పోషించే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది. వ్యక్తిగత జీవితంలో సంబంధాల్లో సంతోషం మరియు సంతృప్తి ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది.