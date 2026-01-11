Edit Profile
    తులా రాశి వారఫలం (జనవరి 11-17): సమతుల్యమే సక్సెస్ మంత్రం.. ఈ వారం మీ రాశి ఫలాలు

    తులా రాశి వారికి ఈ వారం ఓపిక, నిష్పాక్షిక నిర్ణయాలు శుభ ఫలితాలను ఇస్తాయి. కుటుంబం, ఉద్యోగ క్షేత్రంలో స్పష్టమైన సంభాషణ బంధాలను బలపరుస్తుంది. క్రమశిక్షణతో కూడిన దినచర్య, ఆర్థిక ప్రణాళిక మీలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపుతాయి.

    Published on: Jan 11, 2026 7:50 AM IST
    By HT Telugu Desk
    రాశి చక్రంలో ఏడో రాశి అయిన తుల సమతుల్యతకు ప్రతీక. శుక్రుడు అధిపతిగా ఉన్న ఈ రాశి వారికి 2026, జనవరి 11 నుంచి 17 వరకు కాలం ఎలా ఉండబోతోంది? మీ వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన జీవితంలో ఎలాంటి మార్పులు రాబోతున్నాయో చూద్దాం.

    తులా రాశి వారఫలం (జనవరి 11-17): సమతుల్యమే సక్సెస్ మంత్రం.. ఈ వారం మీ రాశి ఫలాలు

    ఈ వారం మీరు ఎంత ఓపికగా ఇతరుల మాటలు వింటే అంతగా లాభపడతారు. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఎవరికీ పక్షపాతం వహించకుండా నిష్పాక్షికంగా ఉండండి. మీ ప్రణాళికల ప్రకారం నెమ్మదిగా ముందడుగు వేయండి, స్థిరమైన పురోగతి లభిస్తుంది. స్నేహితులు, సహోద్యోగులతో మనసు విప్పి మాట్లాడటం వల్ల అనవసరమైన అపోహలు తొలగిపోతాయి. చిన్నపాటి సేవా కార్యక్రమాలు లేదా ఇతరులకు చేసే సాయం మీ మనస్సుకు ఎంతో తృప్తిని ఇస్తుంది.

    తులారాశి వార ఫలాలు: ప్రేమ - బంధాలు

    ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఈ వారం చాలా మృదువుగా, ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. మీరు చేసే చిన్న సంభాషణ కూడా మీ భాగస్వామికి దగ్గర చేస్తుంది. సింగిల్స్‌గా ఉన్నవారికి స్నేహితుల ద్వారా ఒక పరిణతి గల వ్యక్తితో పరిచయం ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. బంధంలో ఉన్నవారు తమ మనసులోని మాటను నిజాయితీగా పంచుకోండి. వాదోపవాదాల్లో పదునైన పదజాలాన్ని వాడకండి. భాగస్వామిని అభినందించడం వల్ల మీ మధ్య అనురాగం రెట్టింపు అవుతుంది.

    తులారాశి వార ఫలాలు: కెరీర్ - ఉద్యోగం

    వృత్తి జీవితంలో క్రమశిక్షణ, ప్రశాంతత మీకు మంచి ఫలితాలను తెచ్చిపెడతాయి. మీ పనులను సమయానికి పూర్తి చేసేలా ఒక స్పష్టమైన ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకోండి. టీమ్ వర్క్ మీకు బాగా కలిసి వస్తుంది; ఇతరులకు సాయం చేయండి, అవసరమైతే సలహాలు తీసుకోవడానికి వెనుకాడకండి. మీరు ఇచ్చే ఒక చిన్న ఐడియా మీ పై అధికారుల ప్రశంసలు అందుకునేలా చేస్తుంది. అన్ని బాధ్యతలను మీరే నెత్తిన వేసుకోకుండా పనులను పంచుకోండి. కొత్త స్కిల్స్ నేర్చుకోవడం వల్ల భవిష్యత్తులో మీ సమయం ఆదా అవుతుంది.

    తులారాశి వార ఫలాలు: ఆర్థికం

    తులా రాశి జాతకులకు ఆర్థిక పరిస్థితి ఈ వారం స్థిరంగా ఉంటుంది, కానీ ప్లానింగ్ తప్పనిసరి. చిన్న చిన్న ఖర్చులను కూడా లెక్క రాసుకోండి. ఈ వారానికి ఒక చిన్న పొదుపు లక్ష్యాన్ని పెట్టుకోండి. ఏదైనా కొనే ముందు ఒకటికి రెండు సార్లు ఆలోచించండి. అదనపు ఆదాయం కోసం ఫ్రీలాన్స్ పనులు లేదా ఇంట్లో అవసరం లేని వస్తువులను అమ్మడం వంటి మార్గాలను అన్వేషించవచ్చు. ఉమ్మడి ఖర్చుల విషయంలో కుటుంబ సభ్యులతో బహిరంగంగా చర్చించండి.

    తులారాశి వార ఫలాలు: ఆరోగ్యం

    సాధారణ దినచర్యను పాటిస్తే మీ ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ప్రతిరోజూ ఒకే సమయానికి నిద్రపోవడానికి ప్రయత్నించండి. తగినంత నీరు తాగడం, తాజా పండ్లు, కూరగాయలు ఆహారంలో చేర్చుకోవడం ముఖ్యం. చిన్నపాటి నడక లేదా స్ట్రెచింగ్ వ్యాయామాలు మీకు ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. రోజులో కొద్దిసేపు ప్రశాంతంగా కూర్చుని శ్వాసపై ధ్యాస పెట్టండి. బాగా అలసటగా అనిపిస్తే విశ్రాంతి తీసుకోండి, అవసరమైతే వైద్య సలహా పొందండి.

    "తులా రాశి వారు ఈ వారం సమతుల్యతను పాటిస్తే అద్భుతాలు సాధిస్తారు. మీ మాట తీరు, పద్ధతిగా చేసే పనులే మీకు విజయాన్ని అందిస్తాయి" అని జ్యోతిష్య నిపుణులు డాక్టర్ జె.ఎన్. పాండే సూచించారు.

    News/Rasi Phalalu/తులా రాశి వారఫలం (జనవరి 11-17): సమతుల్యమే సక్సెస్ మంత్రం.. ఈ వారం మీ రాశి ఫలాలు
    News/Rasi Phalalu/తులా రాశి వారఫలం (జనవరి 11-17): సమతుల్యమే సక్సెస్ మంత్రం.. ఈ వారం మీ రాశి ఫలాలు
