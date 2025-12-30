Edit Profile
    తులా రాశి వార్షిక రాశి ఫలాలు 2026: కొత్త సంవత్సరంలో ఆకస్మిక లాభాలు.. కెరీర్, వైవాహిక జీవితంలోనూ ఎన్నో మార్పులు!

    Libra Yearly Horoscope 2026: కొత్త సంవత్సరం ప్రతి ఒక్కరు ఆనందంగా ఉండాలని, అన్నీ కలిసి రావాలని అనుకుంటారు. 2026లో తులా రాశి (Tula Rasi) వారికి ఎలా ఉంటుంది? ఆర్థికపరంగా, ఉద్యోగ పరంగా ఎలా ఉంటుంది? ఆరోగ్యంలో ఎలాంటి మార్పులు వస్తాయి? వంటి ఆసక్తికరమైన విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

    Published on: Dec 30, 2025 12:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    2025 ముగింపు దశకు వచ్చేసింది. 2026లోకి అడుగు పెట్టబోతున్నాము. కొత్త సంవత్సరం ప్రతి ఒక్కరు ఆనందంగా ఉండాలని, అన్నీ కలిసి రావాలని అనుకుంటారు. 2026లో తులా రాశి వారికి ఎలా ఉంటుంది? ఆర్థికపరంగా, ఉద్యోగ పరంగా ఎలా ఉంటుంది? ఆరోగ్యంలో ఎలాంటి మార్పులు వస్తాయి? వంటి ఆసక్తికరమైన విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

    తులా రాశి వార్షిక రాశి ఫలాలు 2026
    2026లో జనవరి నుంచి ఏప్రిల్ వరకు చూస్తే మనోధైర్యం, మానసిక బలం పెరుగుతాయి. వ్యక్తిత్వం మెరుగు పడుతుంది. ఆరోగ్యం మెరుగుప డుతుంది. ఆలోచనల్లో పురోగతి ఉంటుంది. మానసిక బలంతో మీరు పనుల్లో పురోగతి సాధిస్తారు. కొత్త ఆలోచనలు జీవిత అభివృద్ధికి బలాన్ని అందిస్తాయి.

    ఆర్థిక ఫలితాలు

    2026 సానుకూల సంవత్సరం. సూర్యుని ప్రభావం వల్ల ఆర్థిక పురోగతి ఉంటుంది. మీరు ఖర్చు చేసే దాని కంటే ఎక్కువ సంపాదిస్తారు. కుటుంబ పని పట్ల మనస్సు ఉత్సాహంగా ఉంటుంది. స్పీచ్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన వ్యక్తులకు కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. సేల్స్ మార్కెట్, న్యాయవాదం, టీచింగ్, రాజకీయాల రంగాల్లో పనిచేసే వారికి కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి.

    రాజకీయాల్లో ఎలా రాణిస్తారు?

    రాజకీయ రంగానికి సంబంధించిన వ్యక్తులు ప్రత్యేక విజయాలు సాధిస్తారు. నాయకత్వ సామర్థ్యం అభివృద్ధి చెందుతుంది. శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. పిల్లల వైపు కొంత ఆందోళన ఉంటుంది. పిల్లల ఆరోగ్యం మరియు వారి పురోగతి గురించి మానసిక ఆందోళన పెరుగుతుంది. గృహ సౌకర్యాలు తగ్గవచ్చు.

    ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు

    మే నుంచి ఆగస్టు వరకు ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు పొందే పరిస్థితి ఉంటుంది. మనోధైర్యం పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉంటుంది. కొత్త ఆలోచనలు వస్తాయి. అకస్మాత్తుగా ఆర్థికంగా లాభపడే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. పురోగతి ఉంటుంది. డబ్బు వసూళ్లు పెరుగుతాయి. సామాజిక రంగంలో మెరుగుదల ఉంటుంది. గాయం లేదా శస్త్రచికిత్స కారణంగా తోబుట్టువులు ఆందోళన చెందవచ్చు. బోధన మరియు చదువుకు అంతరాయం కలిగించే పరిస్థితి ఉండవచ్చు. పిల్లల వైపు ఆందోళన పెరుగుతుంది.

    పోటీ పరీక్షల్లో విజయం సాధిస్తారు. శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. దూర ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంటుంది. అధిక కోపం వల్ల వైవాహిక జీవితంలో ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. కోపాన్ని నియంత్రించడం మీ వైవాహిక జీవితాన్ని సానుకూలంగా ఉంచుతుంది. అదృష్టం మీతోనే ఉంటుంది. భాగస్వామ్య పనుల ద్వారా మీరు ప్రయోజనం పొందుతారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో పురోగతి, మార్పులకు అవకాశం ఉంటుంది.

    చివరి నాలుగు నెలలు

    సెప్టెంబర్ నుంచి డిసెంబర్ వరకు చివరి నాలుగు నెలలు చాలా కలిసి వస్తాయి. ముఖ్యంగా సంపద, సంతోషం, వైవాహిక జీవితం విషయాల్లో. ఆరోగ్యం మెరుగవుతుంది. డబ్బుకు సంబంధించిన పనుల్లో పురోగతి ఉంటుంది. సంతోషంలో సాధారణ అడ్డంకులు ఉండవచ్చు. పిల్లల వైపు ఆందోళన ఉంటుంది. ప్రత్యర్థుల ఆందోళనలు తొలగిపోతాయి.

    మీరు పోటీలో గెలుస్తారు. వైవాహిక జీవితం మెరుగ్గా ఉంటుంది. కొత్త ప్రేమ సంబంధాలు ఏర్పడతాయి. శ్రమ పెరుగుతుంది. సోమరితనాన్ని త్యజించాలి. ఎందుకంటే సంవత్సరం చివరిలో సోమరితనం తీవ్రత పెరుగుతుంది. నూతన ఆదాయ వనరులు ఏర్పడతాయి. స్టాక్ మార్కెట్, స్పెక్యులేటివ్ మార్కెట్ నుంచి అకస్మాత్తుగా మంచి లాభాలు వస్తాయి. పూర్వీకుల ఆస్తులు పొందుతారు. కీర్తి, ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. విలాసవంతమైన వస్తువులను కొనుగోలు చేస్తారు.

