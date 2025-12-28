నేటి రాశి ఫలాలు: నేడు ఆ రాశి వారు శుభవార్తలు వింటారు, విజయం సాధిస్తారు!
రాశి ఫలాలు 28 డిసెంబర్ 2025: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశిచక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. డిసెంబర్ 28, 2025 న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.
డిసెంబర్ 28 ఆదివారం రాశి ఫలాలు: గ్రహాలు, నక్షత్ర రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. ఆదివారం నాడు సూర్య భగవానుడిని ఆరాధించే ఆచారం ఉంది. మత విశ్వాసాల ప్రకారం, ఆదివారం నాడు సూర్యుని ఆరాధించడం వల్ల ప్రతిష్ట పెరుగుతుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, డిసెంబర్ 28 కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలు జీవితంలో ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. డిసెంబర్ 28న ఏ రాశిచక్రానికి మేలు జరుగుతుందో, ఎవరు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి:
ఈ రోజు మేష రాశి వారికి శక్తితో నిండి ఉంటుంది. ఈరోజు మీరు ఏ పనిలో చేయి పెట్టినా, దానిని పూర్తి ఆత్మవిశ్వాసంతో పూర్తి చేస్తారు. ఈ రోజు మీరు ఆఫీస్ లేదా వ్యాపారంలో కొత్త బాధ్యతను పొందవచ్చు. దీని వల్ల మనస్సు సంతోషంగా ఉంటుంది. చాలా కాలం తరువాత మీరు మీ కుటుంబంతో సమయం గడపడానికి అవకాశం పొందుతారు. కోపంతో ఎటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దని గుర్తుంచుకోండి.
వృషభ రాశి:
వృషభ రాశి వ్యక్తుల కృషి ఫలించినట్లు కనిపిస్తోంది. డబ్బుకు సంబంధించిన ఏదైనా సమస్యను ఈరోజు పరిష్కరించవచ్చు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారి శ్రమ ఈ రోజు ఫలిస్తుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఆహారం విషయంలో నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు.
మిథున రాశి:
నేడు మిథున రాశి వారు కొత్త వ్యక్తులతో సన్నిహితంగా ఉండటానికి మంచి రోజు. ప్రజలు మీ మాటల ద్వారా ప్రభావితమవుతారు. అటువంటి పరిస్థితిలో సరైన విషయాలపై మాత్రమే మాట్లాడండి. ప్రయాణానికి సంబంధించిన ప్రణాళికలు సిద్ధం కావచ్చు. ఈ రోజు మనస్సు కొంచెం అశాంతిగా ఉండవచ్చు. ముఖ్యమైన పనులపై మాత్రమే దృష్టి పెట్టండి.
కర్కాటక రాశి:
ఈ రోజు కర్కాటక రాశి వారు కొంచెం మానసికంగా సున్నితంగా ఉండవచ్చు. పాత సమస్యలను పునరాలోచించవచ్చు. కుటుంబంతో కలిసి ఉండండి. ఇది మీకు మానసిక ప్రశాంతతను ఇస్తుంది. పని విషయంలో కొంచెం ఓపిక అవసరం.
సింహ రాశి:
ఈ రోజు మీ ఆత్మవిశ్వాసం మరింత పెరుగుతుంది. ఆఫీసులో మీ పనిని ప్రశంసించవచ్చు. ప్రేమ జీవితం తిరిగి సరైన దారిలోకి వస్తుంది. భాగస్వామితో మంచి సమయం గడపడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఖర్చులు పెరగవచ్చు. కాబట్టి బడ్జెట్పై శ్రద్ధ వహించండి.
కన్య రాశి:
ఈరోజు కన్య రాశి వారు పని ఒత్తిడిని అనుభవించవచ్చు. అయితే మీ కృషితో ప్రతి సవాలును అధిగమిస్తారు. సీనియర్ల మద్దతు లభిస్తుంది. కుటుంబంలో శుభవార్తలు వినే అవకాశం ఉంది. మంచి ఆరోగ్యానికి విశ్రాంతి కూడా అవసరం. రోజువారీ నియమాలను పాటించండి.
తుల రాశి:
ఈ రోజు తుల రాశి వారు వృత్తి జీవితంపై పూర్తి పెడతారు. చాలా కాలంగా చేస్తున్న ప్రణాళికలో విజయం సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం మెరుగుపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. పాత స్నేహితుడిని కలిసే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి.
వృశ్చిక రాశి:
ఈరోజు మీ మనసులో కొత్త ఆలోచనలు పుడతాయి. కార్యాలయంలో మీ పని ప్రశంసించబడుతుంది. సహోద్యోగుల మద్దతు లభిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి క్రమేపీ మెరుగుపడుతుంది. స్క్రీన్ టైమ్ తగ్గించండి. రాత్రి ఆలస్యంగా భారీ భోజనం తినవద్దు.
ధనుస్సు రాశి:
ఈ రోజు ప్రతిదానిలో సమతుల్యత అవసరం. భాగస్వామితో అపార్థాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. అటువంటి సమయంలో స్పష్టంగా మాట్లాడండి. తొందరపడి ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకోకండి.
మకర రాశి:
ఈ రోజు మకర రాశి వారు మానసికంగా బలంగా ఉంటారు. తొందరపడి పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకోకండి. అన్ని విషయాలను క్షుణ్ణంగా ఆలోచించిన తరువాత మాత్రమే ముందుకు సాగండి. ప్రేమ జీవితం బాగుంటుంది. పని పరంగా సరైన ప్రణాళిక అవసరం. వ్యక్తిగత విషయాలను ఎవరితోనూ పంచుకోవద్దు.
కుంభ రాశి:
ఈ రోజు అదృష్టం పూర్తిగా మద్దతు ఇస్తుంది. ఉద్యోగస్తులకు మంచి రోజు. మీరు మంచి ఫలితాలను పొందవచ్చు. సీనియర్ల నుంచి పూర్తి సహకారం లభిస్తుంది. ప్రయాణ అవకాశాలు ఉన్నాయి. బయట ఆహారం తక్కువగా తీసుకోండి. మీ ప్రియమైనవారితో సమయం గడపండి.
మీన రాశి:
ఈ రోజు మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. అంతర్గతంగా భావోద్వేగానికి గురవుతారు. మతపరమైన పనులపై ఆసక్తి చూపుతారు. ప్రేమ జీవితంలో విషయాలు సులభంగా సాగుతాయి. ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకునే ముందు ప్రతి అంశాన్ని బాగా ఆలోచించండి.