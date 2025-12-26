Edit Profile
    January 2026 Monthly Horoscope: ఈ 4 రాశులకు జనవరి ఎంతో ప్రత్యేకమైనది.. చాలా డబ్బు, విపరీతమైన అదృష్టం, బోలెడు లాభాలు!

    January 2026 Lucky Rasis: జనవరి 2026లో గ్రహాల కదలిక కారణంగా కొన్ని రాశిచక్రాలు శుభ ఫలితాలను పొందుతాయి. గ్రహాలు శుభ స్థానంలో ఉంటే వ్యక్తి జీవితం రాజు మాదిరి మారుతుంది. గ్రహాలు శుభ స్థానంలో ఉంటే వ్యాపారం, ఉద్యోగం మొదలైన వాటిలో మంచి ఫలితాలను పొందుతాడు. జనవరి 2026 కొన్ని రాశులకు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. 

    Published on: Dec 26, 2025 12:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    January 2026 Lucky Rasis: జ్యోతిషశాస్త్రంలో గ్రహాల కదలిక ప్రభావం ద్వారా జాతకం అంచనా వేయబడుతుంది. జనవరి 2026లో గ్రహాల కదలిక కారణంగా కొన్ని రాశిచక్రాలు శుభ ఫలితాలను పొందుతాయి. గ్రహాలు శుభ స్థానంలో ఉంటే వ్యక్తి యొక్క జీవితం రాజు మాదిరి మారుతుంది.

    గ్రహాలు శుభ స్థానంలో ఉంటే వ్యాపారం, ఉద్యోగం మొదలైన వాటిలో మంచి ఫలితాలను పొందుతాడు. జనవరి 2026 కొన్ని రాశులకు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఈ రాశుల వారు కొత్త ఏడాది మొదట నెల అనేక లాభాలను పొందుతారు. అన్ని విధాలుగా వీళ్లకు కలిసి రాబోతోంది. మరి ఇక ఆ అదృష్ట రాశులు ఎవరు? వీరిలో మీరూ ఒకరేమో చూసుకోండి.

    2026 జనవరి ఈ రాశులకు విపరీతమైన అదృష్టం తెస్తుంది, అనేక లాభాలు కలుగుతాయి

    1.మేష రాశి

    మేష రాశి వారు గత సంవత్సరం నుంచి పొందిన అనుభవాల నుంచి నేర్చుకుంటారు. నెల ప్రారంభంలో ఉద్యోగం, చదువులో మంచి ఆలోచనలు వస్తాయి. ఈ సమయం మిమ్మల్ని మరింత వినయంగా, అవగాహన కలిగి ఉండేలా చేస్తుంది. జనవరి 17 తర్వాత డబ్బు వైపు దృష్టి మళ్లుతుంది. జనవరి 19 మరియు 20 తరువాత, మీరు పొదుపు, ఆర్థిక ప్రణాళికపై ఎక్కువ దృష్టి పెడతారు. జనవరి మీకు మీ బలాన్ని ఇస్తుంది. శని సాయంతో మీరు మీ కలలను సాకారం చేసే దిశగా ముందుకు సాగుతారు.

    2.సింహ రాశి

    జనవరి నెల సింహ రాశి వారికి సంవత్సరమంతా సెట్ చేసే నెల. ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు, ఈ సంవత్సరం గురువు మీ కోసం ప్రేమ మరియు సంబంధాలలో మార్పులను తీసుకు వస్తాడు. ఉత్సాహం, ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతాయి. మీరు కొంతకాలంగా బద్ధకంగా ఉన్నట్లయితే, ఇప్పుడు మీరు మళ్లీ చురుగ్గా ఉంటారు.

    ప్రేమ, స్నేహం మరియు సామాజిక జీవితం బలంగా ఉంటుంది. ఒంటరి వ్యక్తులు క్రొత్త వ్యక్తిని కలవవచ్చు. సంబంధంలో ఉన్నవారికి లోతైన సంబంధం ఉంటుంది. మీరు పనిలో ప్రశంసలు, గుర్తింపును పొందుతారు. జనవరిలో మీరు క్రొత్త స్నేహితులను పొందుతారు, మరింత శక్తివంతంగా భావిస్తారు.

    3.తులా రాశి

    తులా రాశి ప్రజలకు జనవరి నెల తమను తాము అర్థం చేసుకుని ముందుకు సాగే మాసం. గడిచిన 6 నెలల్లో మీరు ఏ విధంగా మారారు, మీ ఆలోచన ఏ విధంగా పురోగమించిందో ఈ సమయం మీకు తెలియజేస్తుంది. కొత్త ఆలోచనలు మిమ్మల్ని మీ కంఫర్ట్ జోన్ నుండి బయటకు తీసుకెళ్తాయి. కెరీర్, సంబంధాల్లో కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. కొత్త ప్రేమ ఏర్పడి పాత సంబంధాలు రిఫ్రెష్ అవుతాయి. జనవరిలో మీరు మీలోని పోరాట యోధుడిని చూస్తారు.

    4.వృశ్చిక రాశి

    వృశ్చిక రాశి వ్యక్తులకు జనవరి నెల కొత్త ఆలోచనలకు, కొత్త వ్యక్తులతో కనెక్ట్ అవ్వడానికి అవకాశాన్ని ఇస్తుంది. రాబోయే 6 నెలల లక్ష్యాల గురించి ఆలోచించడానికి ఈ సమయం మీకు అవకాశం ఇస్తుంది. ప్రేమ జీవితంలో మార్పు, ఆలోచనలో పరిపక్వత ఉంటుంది. శుక్రుడు సంబంధాలలో సానుకూలతను తెస్తాడు. కొత్త స్నేహితులను సంపాదిస్తారు. కార్యాలయంలో సీనియర్లు, సహోద్యోగులతో సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి. ఈ నెలలో మీ శక్తి పెరుగుతుంది. మీ వ్యక్తిగత ఎదుగుదల కొనసాగుతుంది.

