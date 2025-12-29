Edit Profile
    2026 కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభంలోనే గజకేసరి రాజయోగం, నాలుగు రాశులకు గోల్డెన్ డేస్ స్టార్ట్!

    కొత్త సంవత్సరం మరో రెండు రోజుల్లో మొదలుకాబోతోంది. కొత్త సంవత్సరం 2026లో అద్భుతమైన శుభ యోగాలు మొదలవబోతున్నాయి. లక్ష్మీమాతతో ముడిపడి ఉన్న రాజయోగాలు కూడా జనవరిలో రాబోతున్నాయి. ఈ రాజయోగాలు అనేక లాభాలను కలిగిస్తాయి. ఆర్థిక లాభాలు, కెరీర్‌లో పురోగతి, కుటుంబ ఆనందం ఇలా ఎన్నో.

    Published on: Dec 29, 2025 3:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    గ్రహాలు కాలనుగుణంగా వాటి రాశులను మారుస్తూ ఉంటాయి. గ్రహాల సంచారంలో మార్పు వస్తే, అది ద్వాదశ రాశుల వారి జీవితంలో చాలా మార్పులను తీసుకొస్తుంది. ఒక్కోసారి రెండు మూడు గ్రహాల సంయోగం కూడా ఏర్పడుతుంది. అలాంటప్పుడు జీవితంలో చాలా మార్పులు వస్తాయి. కొత్త సంవత్సరం అందరూ మంచి జరగాలని, శుభ యోగాలతో ఆనందంగా ఉండాలని అనుకుంటారు.

    గజకేసరి రాజయోగం

    పంచాంగం ప్రకారం చూసినట్లయితే, జనవరి 26, శుక్రవారం నాడు చంద్రుడు, గురువు ప్రత్యేకమైన యోగాన్ని ఏర్పరచబోతున్నారు. ఈ రెండింటి కలయిక గజకేసరి రాజయోగాన్ని ఏర్పరచబోతోంది. జ్యోతిష్యాల ప్రకారం, జనవరి 2 మధ్యాహ్నం గురువు ఉన్న మిథున రాశిలోకి చంద్రుడు ప్రవేశిస్తాడు. అలాంటప్పుడు మిథున రాశిలో చంద్ర, గురువుల సంయోగం ఏర్పడి గజకేసరి రాజయోగాన్ని తీసుకొస్తుంది. ఇది ఉత్తమమైన రాజయోగం.

    గురువు జ్ఞానం, మతం, విధానం, అదృష్టం, సంపద మొదలైన వాటికి కారకుడు. చంద్రుడు మనస్సు, భావోద్వేగాలు, మానసిక సమతుల్యతను అందిస్తాడు. ఈ రెండు గ్రహాల కలయికతో ఏర్పడే గజకేసరి రాజయోగం ఆర్థిక బలం, నిర్ణయం తీసుకునే సామర్థ్యం, సామాజిక గౌరవం, మానసిక స్థిరత్వం, నాయకత్వం వంటివి తీసుకొస్తుంది. గజకేసరి రాజయోగంతో ఏ రాశుల వారికి బాగా కలిసి రాబోతోంది? ఆ అదృష్ట రాశులు ఎవరు? ఏ రాశుల వారు ఎలాంటి లాభాలను పొందుతారు? వీరిలో మీరు ఒకరేమో చూసుకోండి.

    గజకేసరి రాజయోగంతో ఈ రాశుల వారికి బోలెడు లాభాలు

    1.వృషభ రాశి:

    సంవత్సర ప్రారంభంలో గజకేసరి యోగం సృష్టించడం వృషభ రాశి ప్రజలకు శుభ సంకేతాలను అందిస్తోంది. ఈ శుభ యోగం వృషభ రాశి స్థానికులను అదృష్టవంతులుగా చేస్తుంది. గజకేసరి యోగం ప్రజల ఆర్థిక స్థితిని బలోపేతం చేస్తాయి. క్రమేపీ ఆదాయం పెరుగుతుంది. పెట్టుబడి ద్వారా లాభాలు పొందే అవకాశాలు ఉంటాయి. వ్యాపారం విస్తరిస్తుంది. పాత అప్పుల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. కుటుంబ సంతోషం పెరుగుతుంది. అదే సమయంలో ఆరోగ్యం మెరుగ్గా ఉంటుంది. గౌరవం, ఆదాయం రెండూ పెరుగుతాయి.

    2.మిథున రాశి:

    ఈ రాశికి చెందిన వ్యక్తులు ఎక్కువ ప్రయోజనం పొందుతారు. 2026 ప్రారంభంలో మిథున రాశిలోనే గజకేసరి యోగం ఏర్పడుతోంది. అటువంటి పరిస్థితిలో ఈ రాశుల వ్యక్తుల ఉద్యోగంలో చాలా పురోగతి ఉంటుంది. అదే సమయంలో ఆర్థిక ప్రయోజనాలు పెరుగుతాయి. వ్యాపారంలో గొప్ప లాభాలు పొందుతారు. మీ పని గొప్పగా ప్రశంసించబడుతుంది. వివాహ అవకాశాలు ఉంటాయి. మీడియా, కమ్యూనికేషన్, రైటింగ్, ఎడ్యుకేషన్ రంగాల్లో మీరు విజయం సాధిస్తారు. ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. వివాహం, సంబంధాలకు అనుకూలమైన సమయం ఉంటుంది.

    3.కర్కాటక రాశి:

    2026 సంవత్సరం కర్కాటక రాశికి జీవితాన్ని మార్చగలదు, ఎందుకంటే ఈ రాశిలో గురువు ఉన్నత స్థానంలో ఉంటాడు. గౌరవం, సామాజిక ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ఆస్తి, వాహన లాభాలు కలుగుతాయి. కుటుంబ సంతోషం లభిస్తుంది. ఇది కాకుండా ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది.

    4.తులా రాశి:

    తులా రాశి వారికి గజకేసరి యోగం చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఈ యోగం సృష్టించడంతో ఈ రాశి వ్యక్తుల అదృష్టం మునుపటి కంటే బలంగా ఉంటుంది. కెరీర్‌లో మంచి మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయి. లక్ష్మీమాత దయతో సంపద, శ్రేయస్సు మరియు సంబంధాలలో మంచి మార్పు సంకేతాలు కనిపిస్తాయి. ఉద్యోగంలో నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి. న్యాయపరమైన విషయాల్లో ఉపశమనం ఉంటుంది. మానసిక ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. ఆధ్యాత్మిక ఆసక్తి పెరుగుతుంది.

