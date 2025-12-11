Edit Profile
    రాశి ఫలాలు 11 డిసెంబర్ 2025: ప్రేమికులకు ఇది మంచి రోజు, కెరీర్‌లో నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి!

    రాశి ఫలాలు 11 డిసెంబర్ 2025: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశిచక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. డిసెంబర్ 11, 2025 న ఏ రాశిచక్ర సంకేతాలు ప్రయోజనం పొందుతాయో మరియు ఏ రాశిచక్ర సంకేతాలు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.

    Published on: Dec 11, 2025 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    రాశి ఫలాలు 11 డిసెంబర్ 2025: గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల మారుతున్న కదలికల ఆధారంగా జాతకం లెక్కించబడుతుంది. ప్రతి రాశిచక్రానికి దాని స్వంత పాలక గ్రహం ఉందని వివరించాలి. ఈ గ్రహ ప్రభావం అన్ని రాశులపై ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఈరోజు మీకు ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం.

    రాశి ఫలాలు 11 డిసెంబర్ 2025
    రాశి ఫలాలు 11 డిసెంబర్ 2025

    మేష రాశి: మీకు కొత్త శక్తిని తెస్తుంది. మీరు మునుపటి కంటే మరింత ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉండబోతున్నారు, దీని కారణంగా రోజంతా సరిగ్గా ఉంటుంది. కార్యాలయంలో పనికి సంబంధించిన నిర్ణయాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. రాబోయే రోజుల్లో మీరు అనేక కొత్త అవకాశాలను పొందుతారు. ఒక ప్రత్యేక వ్యక్తిని కలిసే అవకాశాలున్నాయి, ఇది రాబోయే కాలంలో ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. కుటుంబంలో వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఈ రోజు దంపతులకు మంచి రోజు. మీ ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.

    వృషభ రాశి: ఈరోజు వృషభ రాశి వారి ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది. మీ నిలిచిపోయిన డబ్బు ఎక్కడి నుండి అయినా తిరిగి రావచ్చు. కుటుంబంలో కొన్ని శుభవార్తలు ఉండవచ్చు. పనిచేస్తున్న వ్యక్తులు ఆఫీసులో బాస్ నుండి ప్రశంసలను పొందుతారు, ఇది భవిష్యత్తులో మంచి అవకాశాలకు దారితీస్తుంది. సంబంధంలో అవగాహన పెరుగుతున్న సంకేతాలు ఉన్నాయి. మీ భాగస్వామి మద్దతు ఇస్తారు. మీ జీవితంలో సానుకూలత పెరుగుతుంది. మీ ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.

    మిథున రాశి: మీకు కాస్త సవాలుగా ఉంటుంది. మీరు జీవితంలో అనేక హెచ్చు తగ్గులను చూడవచ్చు. ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోవడానికి తొందరపడకండి. పని వద్ద మీపై చాలా ఒత్తిడి ఉంటుంది. అయితే, సాయంత్రానికి ప్రతిదీ తిరిగి ట్రాక్‌లోకి వస్తుంది. ప్రేమ జీవితం మెరుగుపడుతుంది. ఈరోజు ఒక ప్రత్యేక వ్యక్తితో మాట్లాడవచ్చు. రాబోయే కాలంలో మీరు ఎక్కడికైనా ప్రయాణించవచ్చు.

    కర్కాటక రాశి: ఈరోజు కర్కాటక రాశి వారి ఇంట్లో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. మీరు అందరితో మంచి సమయాన్ని గడుపుతారు. మీరు వృత్తి జీవితంలో విజయం సాధిస్తారు. మీ ప్రశాంత స్వభావం మరియు అవగాహన ప్రశంసించబడుతుంది. ఒంటరిగా ఉన్నవారు ప్రత్యేకమైన వారిపై దృష్టి పెట్టవచ్చు. వ్యాపారంతో సంబంధం ఉన్న వ్యక్తులు ప్రయోజనం పొందబోతున్నారు. ఆరోగ్యం మెరుగవుతుంది.

    సింహ రాశి: ఈరోజు మీకు శుభదినం. ప్రజలు మీ సలహాను వింటారు. వృత్తి జీవితంలో మీరు కొత్త అవకాశాలను పొందుతారు. ఒక ప్రాజెక్ట్ విజయవంతం అవ్వబోతోంది. సంబంధాల పరంగా కూడా మీకు అదృష్టవంతమైన రోజు. ఆర్థిక లాభాలు పొందే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.

    కన్య రాశి: ఈరోజు కన్య రాశి వారు బిజీగా వుంటారు. మీ కృషి ఇప్పుడు ఫలించబోతోంది. మీరు వృత్తిపరమైన, వ్యక్తిగత జీవితంలో సమతుల్యతను కాపాడుకుంటే, మీరు ప్రయోజనాలను పొందుతారు. ఈ రోజు ఏదైనా పెద్ద నిర్ణయం తీసుకోవడం మానుకోండి. ఈ రోజు మీ భాగస్వామితో జాగ్రత్తగా మాట్లాడండి, ఎందుకంటే వాదన ఉండవచ్చు. అయితే, మీ మధ్య ప్రతిదీ సరిగ్గా ఉంటుంది. మీరు ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించాలి.

    తుల రాశి: ఈరోజు మీకు సానుకూల ఫలితాలు తెస్తాయి. సంబంధాల్లో మాధుర్యం పెరుగుతుంది. ఈరోజు మీరు మీకు అవసరమని భావించే వ్యక్తి నుండి మద్దతు పొందవచ్చు. ఈ రోజు మీరు కార్యాలయంలో కొత్త అవకాశాలను పొందవచ్చు. మీరు సృజనాత్మకతతో అందరిని ఆకట్టబోతున్నారు. డబ్బు పరంగా పరిస్థితి సరిగ్గా ఉంటుంది, ప్రేమ జీవితం కూడా సజావుగా ఉంటుంది.

    వృశ్చిక రాశి: ఈరోజు వృశ్చిక రాశి వారి రహస్య ప్రణాళికలు విజయవంతం కానున్నాయి. మీ కృషి ఫలించబోతోంది. పాత సమస్య పరిష్కారం కాబోతోంది. ప్రేమికులకు ఇది మంచి రోజు. కెరీర్‌లో నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆరోగ్యం పరంగా ఈ రోజు మంచి రోజు.

    ధనుస్సు రాశి: మీరు ఎక్కడికైనా ప్రయాణించవచ్చు, ఇది శుభప్రదంగా ఉంటుంది. కొత్త ప్రదేశం మీకు కొత్త అనుభవాన్ని ఇస్తుంది. కెరీర్‌లో నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి. మీరు అనుభవజ్ఞుడైన వ్యక్తి నుండి సలహా పొందవచ్చు, ఇది భవిష్యత్తులో చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. భాగస్వామితో సంబంధాలు బలంగా ఉంటాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.

    మకర రాశి: ఈరోజు మకర రాశి వారికి చాలా మంచి రోజు. ఒక పెద్ద నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు, దీని మార్గం విజయానికి దారి తీస్తుంది. ఆఫీసులో మీరు ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ప్రజలు కుటుంబంలో మద్దతు మరియు ప్రేమను పొందుతారు. ప్రేమ జీవితం బాగుంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.

    కుంభ రాశి: మీ సృజనాత్మకత అందరికీ నచ్చుతుంది. మీ ఆలోచన కూడా అందరికీ నచ్చుతుంది. మీరు ప్రతిదానిలో విజయం సాధించబోతున్నారు. అలాగే, మీరు మీ స్నేహితుల నుండి పూర్తి మద్దతు పొందబోతున్నారు. పాత వివాదం ముగుస్తుంది. ఆర్థిక పరంగా కూడా ఇది సరైన రోజు.

    మీన రాశి: మానసికంగా బలంగా ఉంటారు. శాంతి కలుగుతుంది. ఆర్థిక లాభాలు పూర్తిగా ఉంటాయి. మీరు భాగస్వామి నుండి అద్భుతమైన మద్దతు పొందబోతున్నారు. పనిలో గొప్ప ఆసక్తి ఉంటుంది. మీరు మీ పనిని శాంతియుతంగా చేయగలుగుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.

